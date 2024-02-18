mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 90 1...838485868788899091929394959697...247 新しいコメント Nikolai Semko 2018.07.27 20:44 #891 アレクセイ・ナヴォイコフこれは高解像度のwinapiタイマーを使用したバリエーションで、5.6e-13秒の精度が得られます。 何を言ってるんだ？その周波数は1786GHzであることが判明した。そして、これが赤外線の周波数です。:)) そこは周波数とカウンターがごっちゃになってるだけだろ。 実際は3.8e-07秒です。それは、約1/3マイクロ秒の時間です。MQLと有意な差はない Alexey Navoykov 2018.07.27 21:23 #892 ニコライ・セムコ何を言ってるんだ？その結果、1786GHzであることが判明した。そして、それが赤外線の周波数です。:)) そこは周波数とカウンターがごっちゃになってるだけだろ。 実際は3.8e-07秒です。それは、約1/3マイクロ秒の時間です。MQLと大差ない。はい、その通りです、間違えました。 Nikolai Semko 2018.07.27 21:26 #893 アレクセイ・ナヴォイコフそうです、ごっちゃになっています)これは本当の意味での解決策ですが。 確認したところ、同社のカウンターは現地時間の変更に反応しない。 そのため、マイクロ秒が必要で、長時間使用する場合は、Kernel32.dllを使用してください。 ありがとうございました。 結局はバグなんですね、MQの場合は簡単に直せます。 Alexey Navoykov 2018.07.27 21:37 #894 サービスデスクにまとめて要望を出す必要がある。そうしないと意味がないからです。 コンパイラのバグに対応しなくなったくらいですから。要望はたくさんあるのですが、すべて無駄になってしまいます。 同じように、ミリ秒のTimeLocalとTimeCurrent（特に2番目は自分で実装するのは問題があるので）を作ってもらうようお願いしています。 A100 2018.07.28 20:20 #895 Konstantin: があり、例えばここでGUIをアンロードするのに使うことができます。チャート全体のCanvasクラス・オブジェクト、テーブルのデータ、クラスタ・データ、レベルなどの描画、OnTimerを最大にしてGUIをそこに置くと（私はいつもそのようにしています）、タイムラグなしで1つのチャートが私のVPSを約45-60%ロードします、250の遅延を行うと、すべてが最小に正常化され、グラフィックはボタンに明確に応答します、システムはロードされないのです ここで取り上げたGetMicrosecondCount() とOnTimer()にはどのような関係があるのでしょうか？ Renat Fatkhullin 2018.07.30 18:37 #896 アレクセイ・ナヴォイコフこれは高解像度のwinapiタイマーを使用したバリエーションで、3.8e-07 秒の精度が得られます。 マイクロ秒はこうして数える Nikolai Semko 2018.07.30 21:14 #897 Renat Fatkhullin: マイクロ秒はこうして数える。Renatさん、ローカル時間の GetMicrosecondCount()へのバインディングを修正できませんか？ この機能を知らない人には、最も予測できない結果になる可能性があるからです。 int OnInit() { EventSetMillisecondTimer(1000); return(INIT_SUCCEEDED); } int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return(rates_total); } void OnTimer() { Comment("Программа уже работает: "+(string)(round(double(GetMicrosecondCount())/1000000.0))+" сек"); } Renat Fatkhullin 2018.07.30 23:47 #898 いや、時間間隔を正確に計るための相対的なタイマーであって、天文学的な時間ではない。 Nikolai Semko 2018.07.30 23:51 #899 レナト・ファットフーリン いや、正確な時間間隔の相対的なタイマーであって、天文学的な時間ではないんです。ありがとうございます、知ります。 参考にさせていただきました。 Alexey Navoykov 2018.07.31 05:49 #900 Renat Fatkhullin: これがマイクロ秒の数え方です。GetTickCountも 同じように計算してはどうでしょうか。 そうすると、15msの解像度の問題がなくなり、何らかの問題が発生することになります。 1...838485868788899091929394959697...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これは高解像度のwinapiタイマーを使用したバリエーションで、5.6e-13秒の精度が得られます。
何を言ってるんだ？その周波数は1786GHzであることが判明した。そして、これが赤外線の周波数です。:))
そこは周波数とカウンターがごっちゃになってるだけだろ。
実際は3.8e-07秒です。それは、約1/3マイクロ秒の時間です。MQLと有意な差はない
はい、その通りです、間違えました。
そうです、ごっちゃになっています)
これは本当の意味での解決策ですが。結局はバグなんですね、MQの場合は簡単に直せます。
確認したところ、同社のカウンターは現地時間の変更に反応しない。
そのため、マイクロ秒が必要で、長時間使用する場合は、Kernel32.dllを使用してください。
ありがとうございました。
サービスデスクにまとめて要望を出す必要がある。そうしないと意味がないからです。 コンパイラのバグに対応しなくなったくらいですから。要望はたくさんあるのですが、すべて無駄になってしまいます。
同じように、ミリ秒のTimeLocalとTimeCurrent（特に2番目は自分で実装するのは問題があるので）を作ってもらうようお願いしています。
があり、例えばここでGUIをアンロードするのに使うことができます。
チャート全体のCanvasクラス・オブジェクト、テーブルのデータ、クラスタ・データ、レベルなどの描画、OnTimerを最大にしてGUIをそこに置くと（私はいつもそのようにしています）、タイムラグなしで1つのチャートが私のVPSを約45-60%ロードします、250の遅延を行うと、すべてが最小に正常化され、グラフィックはボタンに明確に応答します、システムはロードされないのです
マイクロ秒はこうして数える。
Renatさん、ローカル時間の GetMicrosecondCount()へのバインディングを修正できませんか？
この機能を知らない人には、最も予測できない結果になる可能性があるからです。
いや、正確な時間間隔の相対的なタイマーであって、天文学的な時間ではないんです。
ありがとうございます、知ります。
参考にさせていただきました。
GetTickCountも 同じように計算してはどうでしょうか。 そうすると、15msの解像度の問題がなくなり、何らかの問題が発生することになります。