mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 93 1...8687888990919293949596979899100...247 新しいコメント Nikolai Semko 2018.07.31 15:57 #921 Renat Fatkhullin: これがWinAPIの役割です。反対です。 WinAPIはGetMicrosecondCountとは異なり、ローカルタイム 補正に反応しません。 ファイル: TestGetMicrosecondCount.mq5 7 kb Renat Fatkhullin 2018.07.31 16:22 #922 ニコライ・セムコ： 反対です。 WinAPIはGetMicrosecondCountとは異なり、ローカルタイム補正に反応しません。ここで表示される時間は絶対的なものではなく、プログラム開始からの差分であるためです。 GetMicrosecondCount()関数は、MQL5プログラムの起動から 経過したマイクロ秒数を返します。 アプリケーション起動時にカウンタ値は固定されるため、この差分は日付変更の影響を受ける。時間依存のソフトウェアが動作しているときに、コンピュータの日付を真剣に変更することは、日本製のチェーンソーを持ったロシア人男性の妨害とアプローチです。逸話のためなら、それでいいのです。 バックグラウンドでの時刻補正は有効だ」という正当化は、ここでは通用しません。その補正は1日あたりミリ秒であり、何の効果もありません。 マイクロ秒タイマーは、時間の先頭からカウントするのではなく、微小な時間を正確に計測するために必要です。 Konstantin 2018.07.31 16:27 #923 ニコライ・セムコ私はそうは思いません。 WinAPIはGetMicrosecondCountとは異なり、ローカルタイム補正に反応しません。また、GetMicrosecondCountの実用化によって、現バージョンのプログラム全体の動作が損なわれることをどのように考えていますか？ 実用化について説明してください。 例えば、Renatが説明した、コードの実行時間を mcsで正確に測定するという方法以外では、c++でもここでもバリエーションは見当たりません。 つまり、率直に言って、あなたの執念が理解できないのです。 Nikolai Semko 2018.07.31 16:53 #924 レナト・ファットフーリンアプリケーション開始時のカウンタ値は固定なので、この差分は日付変更の影響を受ける。時間依存のソフトウェアが動作しているときに、コンピュータの日付を本気で変更するには、妨害工作と日本製のチェーンソーを持ったロシア人男性の接近が必要です。逸話としては十分でしょう。インターネット上の時刻同期を、あえてアニメーションGIFで表現してみました。この種の同期は、デフォルトで自動的に行われ、誰も参加することなく、かなりの頻度で、スケジュール通りに行われます。 また、測定時にこの同期が取れるという保証はない。 このGetMicrosecondCount()の特殊性、この関数がGetTickCountより遅いことは既に知っているので、自分では心配していません。 しかし、この枝を読まず、この関数のヘルプを注意深く読んでも、実際のEAのロジックでGetMicrosecondCount()を使用すると、テスト時は問題なくても、実際の取引で予定時刻同期時や夏時間への切り替え時にOY、特に時間が減少してulongなどの オーバーフローが発生すると困る場合があるからです。 ところで、この私にとっての新しいドキュメント化されていない情報により、現在作成されている、複数のタイマーの動作を同時に整理するマルチタイマークラスのロジックに大きな調整が加えられました。このクラスの作品では、マイクロ秒の関数が思いっきり使われていた。しかし、今は、速度を上げるためには、15625μsの精度を犠牲にしなければならないことを理解しています。 フェイバーはプリズ悪人ではなく、強引なだけで、いい人なんです。 やばい、俺もアク禁になりそうだ :() Aleksey Vyazmikin 2018.07.31 16:59 #925 レナト・ファットフーリンこれは、表示される時間が絶対的なものではなく、番組開始時からの差分であるためです。 アプリケーション起動時のカウンタ値は固定であるため、この差分は日付の変更に影響されます。時間依存のソフトウェアが動作しているときにコンピュータの日付を真剣に変更すると、破壊工作が行われ、日本製のチェーンソーを持ったロシア人男性が接近してくるのです。逸話のためなら、それでいいのです。 バックグラウンドの時刻補正は機能している」という正当化は、ここでは通用しません。その補正は1日あたりミリ秒単位であり、何の効果もありません。 マイクロ秒タイマーは、時間の先頭からカウントするのではなく、微小な時間を正確に計測するために必要です。つまり、定期的に端末をリセットすることに意味があるのでしょうか？ Renat Fatkhullin 2018.07.31 17:02 #926 ニコライ・セムコ： 具体的には、インターネット上での時刻同期をアニメーションGIFで示しました。この同期は、デフォルトで誰でも自動的に行われ、誰も関与することなく、かなりの頻度でスケジュールに沿って行われます。私は明確に、明確に書きました。ミリ秒単位の日々の補正は自動的です。 そうそう、純粋なWinAPI関数（GetTickCountか QueryPerformanceCounter）で、秒単位でも日付を変えてチェーンソーにスクラップを滑り込ませると、同じようにぶっ飛んでしまいますよ。あなたが言っているような保護機能は全くありません。問題として指から吸い上げられ、解決策とされる。 つまり、すべてが真実であり、これがWinAPIの姿であり、現実なのです。 Renat Fatkhullin 2018.07.31 17:03 #927 アレクセイ・ヴャジミキンつまり、定期的に端末をリブートすることに意味があるのでしょうか？ いいえ。 Aleksey Vyazmikin 2018.07.31 17:06 #928 レナト・ファットフーリン いいえ。ローソク足の終値カウンターが1週間で5秒ずつ早くなり、ソフトの関係かと思いました。当該サービスの再起動と時刻の同期を支援します。 少し前にマザーのバッテリーを交換した。 Renat Fatkhullin 2018.07.31 17:44 #929 アレクセイ・ヴャジミキンローソク足の終値カウンターが1週間で5秒ずつ早くなり、ソフトの関係かと思いました。当該サービスの再起動と時刻の同期を支援します。 少し前に母のバッテリーを交換したことがあります。 Windowsの社内時刻サービスを設定し、毎晩（またはもっと頻繁に）pool.ntp.orgと同期させると、毎日の補正はミリ秒単位になります。 Aleksey Vyazmikin 2018.07.31 17:51 #930 レナト・ファットフーリン 社内のWindows Timeサービスを設定して、毎日夜（またはもっと頻繁に）pool.ntp.orgと同期させると、毎日の補正はミリ秒単位になります。設定したが、役に立たなかった-理由がわからない。しかし、私のサーバーはntp2.stratum2.ruです。 1...8687888990919293949596979899100...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これがWinAPIの役割です。
反対です。
WinAPIはGetMicrosecondCountとは異なり、ローカルタイム 補正に反応しません。
反対です。
WinAPIはGetMicrosecondCountとは異なり、ローカルタイム補正に反応しません。
ここで表示される時間は絶対的なものではなく、プログラム開始からの差分であるためです。
GetMicrosecondCount()関数は、MQL5プログラムの起動から 経過したマイクロ秒数を返します。
アプリケーション起動時にカウンタ値は固定されるため、この差分は日付変更の影響を受ける。時間依存のソフトウェアが動作しているときに、コンピュータの日付を真剣に変更することは、日本製のチェーンソーを持ったロシア人男性の妨害とアプローチです。逸話のためなら、それでいいのです。
バックグラウンドでの時刻補正は有効だ」という正当化は、ここでは通用しません。その補正は1日あたりミリ秒であり、何の効果もありません。
マイクロ秒タイマーは、時間の先頭からカウントするのではなく、微小な時間を正確に計測するために必要です。
私はそうは思いません。
WinAPIはGetMicrosecondCountとは異なり、ローカルタイム補正に反応しません。
また、GetMicrosecondCountの実用化によって、現バージョンのプログラム全体の動作が損なわれることをどのように考えていますか？ 実用化について説明してください。
例えば、Renatが説明した、コードの実行時間を mcsで正確に測定するという方法以外では、c++でもここでもバリエーションは見当たりません。
つまり、率直に言って、あなたの執念が理解できないのです。
アプリケーション開始時のカウンタ値は固定なので、この差分は日付変更の影響を受ける。時間依存のソフトウェアが動作しているときに、コンピュータの日付を本気で変更するには、妨害工作と日本製のチェーンソーを持ったロシア人男性の接近が必要です。逸話としては十分でしょう。
インターネット上の時刻同期を、あえてアニメーションGIFで表現してみました。この種の同期は、デフォルトで自動的に行われ、誰も参加することなく、かなりの頻度で、スケジュール通りに行われます。
また、測定時にこの同期が取れるという保証はない。
このGetMicrosecondCount()の特殊性、この関数がGetTickCountより遅いことは既に知っているので、自分では心配していません。
しかし、この枝を読まず、この関数のヘルプを注意深く読んでも、実際のEAのロジックでGetMicrosecondCount()を使用すると、テスト時は問題なくても、実際の取引で予定時刻同期時や夏時間への切り替え時にOY、特に時間が減少してulongなどの オーバーフローが発生すると困る場合があるからです。
ところで、この私にとっての新しいドキュメント化されていない情報により、現在作成されている、複数のタイマーの動作を同時に整理するマルチタイマークラスのロジックに大きな調整が加えられました。このクラスの作品では、マイクロ秒の関数が思いっきり使われていた。しかし、今は、速度を上げるためには、15625μsの精度を犠牲にしなければならないことを理解しています。
フェイバーはプリズ悪人ではなく、強引なだけで、いい人なんです。
やばい、俺もアク禁になりそうだ :()
これは、表示される時間が絶対的なものではなく、番組開始時からの差分であるためです。
アプリケーション起動時のカウンタ値は固定であるため、この差分は日付の変更に影響されます。時間依存のソフトウェアが動作しているときにコンピュータの日付を真剣に変更すると、破壊工作が行われ、日本製のチェーンソーを持ったロシア人男性が接近してくるのです。逸話のためなら、それでいいのです。
バックグラウンドの時刻補正は機能している」という正当化は、ここでは通用しません。その補正は1日あたりミリ秒単位であり、何の効果もありません。
マイクロ秒タイマーは、時間の先頭からカウントするのではなく、微小な時間を正確に計測するために必要です。
つまり、定期的に端末をリセットすることに意味があるのでしょうか？
具体的には、インターネット上での時刻同期をアニメーションGIFで示しました。この同期は、デフォルトで誰でも自動的に行われ、誰も関与することなく、かなりの頻度でスケジュールに沿って行われます。
私は明確に、明確に書きました。ミリ秒単位の日々の補正は自動的です。
そうそう、純粋なWinAPI関数（GetTickCountか QueryPerformanceCounter）で、秒単位でも日付を変えてチェーンソーにスクラップを滑り込ませると、同じようにぶっ飛んでしまいますよ。あなたが言っているような保護機能は全くありません。問題として指から吸い上げられ、解決策とされる。
つまり、すべてが真実であり、これがWinAPIの姿であり、現実なのです。
つまり、定期的に端末をリブートすることに意味があるのでしょうか？
いいえ。
ローソク足の終値カウンターが1週間で5秒ずつ早くなり、ソフトの関係かと思いました。
当該サービスの再起動と時刻の同期を支援します。
少し前にマザーのバッテリーを交換した。
ローソク足の終値カウンターが1週間で5秒ずつ早くなり、ソフトの関係かと思いました。
当該サービスの再起動と時刻の同期を支援します。
少し前に母のバッテリーを交換したことがあります。
社内のWindows Timeサービスを設定して、毎日夜（またはもっと頻繁に）pool.ntp.orgと同期させると、毎日の補正はミリ秒単位になります。
設定したが、役に立たなかった-理由がわからない。しかし、私のサーバーはntp2.stratum2.ruです。