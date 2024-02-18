mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 172

Alexey Viktorov:

写真に撮るともっとわかりやすいと思います。

上記を更新しました。

 
fxsaber:

ライブBuyLimit。

さて、この画面には、充填済みと残量というボリュームが表示されます。部分実行を表示しています。それとも、私が問題を理解していないのでしょうか？
 
Artyom Trishkin:
さて、この画面には、充填された容量と残りの容量が表示されます。部分実行であることがわかります。それとも、私が問題を理解していないのでしょうか？

注文の 時刻が一部実行の時刻に変更になりました。

開発者側の配慮が必要なのかもしれませんね。もうひとつ、オーダーの特性を紹介したほうがいいかもしれませんね。

 
Alexey Viktorov:

注文の 時刻が一部実行の時刻に変更になりました。

ここにはっきりと現れています。



再度、部分的に注文が実行されたときにどうなるのかがわからない。

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

ライブラリ：MT4Orders

fxsaber, 2020.04.07 18:47

MT5では、部分実行が非常に見つけやすい。 
// true - сделка в результате частичного исполнения.
bool IsPartial( const ulong TicketDeal )
{
  const ulong TicketOrder = HistoryDealGetInteger(TicketDeal, DEAL_ORDER);
  
  return((HistoryDealGetInteger(TicketDeal, DEAL_TYPE) <= DEAL_TYPE_SELL) &&
         (!TicketOrder ||
          (HistoryDealGetDouble(TicketDeal, DEAL_VOLUME) != HistoryOrderGetDouble(TicketOrder, ORDER_VOLUME_INITIAL))));
}


// Вывод всех частично-исполненных сделок.

input datetime inFrom = D'2020.01.01';

void OnStart()
{
  if (HistorySelect(inFrom, INT_MAX))
  {
    for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--)
    {
      const ulong TicketDeal = HistoryDealGetTicket(i);
      
      if (IsPartial(TicketDeal))
        Print(TicketDeal);
    }
  }
}
 
fxsaber:

こちらでよくご覧いただけます。


これは場合によっては全然ダメなこともあります。これはぜひとも開発者に報告すべきです。

 
fxsaber:

こちらでよくご覧いただけます。



2回目の部分演奏でどうなるのか......わからない。

そして、履歴は注文と取引を表示するように設定されていますね。注文だけに変更すると？

 
Alexey Viktorov:

これは、場合によっては全くダメなこともある。これはぜひとも開発者に報告すべきです。

これが悪いことなのか、そうでないのかは何とも言えません。また、CloseByの崩れでマジカが無くなるようです。要チェックです。

 
Alexey Viktorov:

そして、履歴は注文やお得な情報が表示されるように設定されています。注文だけに変更すると？

これがDealモード です。他のモードでは、注文がまだ生きているため、表示されません。

 
fxsaber:

これがDealモード です。他のモードでは注文が生きているため、表示されません。

つっこんでみて、これらがトレードであることに気づきました。しかし、この場合、注文ではなく、取引時間が表示されます。だからこそ、オーダーモードで見るのが面白いんです。

 
Alexey Viktorov:

つっこんでみて、これらがトレードであることに気づきました。しかし、この場合は注文ではなく、取引時刻が表示されます。だからこそ、オーダーモードで見るのが面白いんです。

生きている時のオーダーモードには秩序がありえません。死んだら......元々言われているように、最初の処刑の時期があります。

