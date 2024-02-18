mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 172 1...165166167168169170171172173174175176177178179...247 新しいコメント fxsaber 2020.04.09 13:26 #1711 Alexey Viktorov: 写真に撮るともっとわかりやすいと思います。 上記を更新しました。 Artyom Trishkin 2020.04.09 13:35 #1712 fxsaber: ライブBuyLimit。 さて、この画面には、充填済みと残量というボリュームが表示されます。部分実行を表示しています。それとも、私が問題を理解していないのでしょうか？ Alexey Viktorov 2020.04.09 13:37 #1713 Artyom Trishkin: さて、この画面には、充填された容量と残りの容量が表示されます。部分実行であることがわかります。それとも、私が問題を理解していないのでしょうか？ 注文の 時刻が一部実行の時刻に変更になりました。 開発者側の配慮が必要なのかもしれませんね。もうひとつ、オーダーの特性を紹介したほうがいいかもしれませんね。 fxsaber 2020.04.09 13:39 #1714 Alexey Viktorov: 注文の 時刻が一部実行の時刻に変更になりました。 ここにはっきりと現れています。 再度、部分的に注文が実行されたときにどうなるのかがわからない。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム ライブラリ：MT4Orders fxsaber, 2020.04.07 18:47 MT5では、部分実行が非常に見つけやすい。 // true - сделка в результате частичного исполнения. bool IsPartial( const ulong TicketDeal ) { const ulong TicketOrder = HistoryDealGetInteger(TicketDeal, DEAL_ORDER); return((HistoryDealGetInteger(TicketDeal, DEAL_TYPE) <= DEAL_TYPE_SELL) && (!TicketOrder || (HistoryDealGetDouble(TicketDeal, DEAL_VOLUME) != HistoryOrderGetDouble(TicketOrder, ORDER_VOLUME_INITIAL)))); } // Вывод всех частично-исполненных сделок. input datetime inFrom = D'2020.01.01'; void OnStart() { if (HistorySelect(inFrom, INT_MAX)) { for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--) { const ulong TicketDeal = HistoryDealGetTicket(i); if (IsPartial(TicketDeal)) Print(TicketDeal); } } } Alexey Viktorov 2020.04.09 13:42 #1715 fxsaber: こちらでよくご覧いただけます。 これは場合によっては全然ダメなこともあります。これはぜひとも開発者に報告すべきです。 Alexey Viktorov 2020.04.09 13:45 #1716 fxsaber: こちらでよくご覧いただけます。 2回目の部分演奏でどうなるのか......わからない。 そして、履歴は注文と取引を表示するように設定されていますね。注文だけに変更すると？ fxsaber 2020.04.09 13:46 #1717 Alexey Viktorov: これは、場合によっては全くダメなこともある。これはぜひとも開発者に報告すべきです。 これが悪いことなのか、そうでないのかは何とも言えません。また、CloseByの崩れでマジカが無くなるようです。要チェックです。 fxsaber 2020.04.09 13:46 #1718 Alexey Viktorov: そして、履歴は注文やお得な情報が表示されるように設定されています。注文だけに変更すると？ これがDealモード です。他のモードでは、注文がまだ生きているため、表示されません。 Alexey Viktorov 2020.04.09 13:51 #1719 fxsaber: これがDealモード です。他のモードでは注文が生きているため、表示されません。 つっこんでみて、これらがトレードであることに気づきました。しかし、この場合、注文ではなく、取引時間が表示されます。だからこそ、オーダーモードで見るのが面白いんです。 fxsaber 2020.04.09 13:58 #1720 Alexey Viktorov: つっこんでみて、これらがトレードであることに気づきました。しかし、この場合は注文ではなく、取引時刻が表示されます。だからこそ、オーダーモードで見るのが面白いんです。 生きている時のオーダーモードには秩序がありえません。死んだら......元々言われているように、最初の処刑の時期があります。 1...165166167168169170171172173174175176177178179...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
写真に撮るともっとわかりやすいと思います。
上記を更新しました。
ライブBuyLimit。
さて、この画面には、充填された容量と残りの容量が表示されます。部分実行であることがわかります。それとも、私が問題を理解していないのでしょうか？
注文の 時刻が一部実行の時刻に変更になりました。
開発者側の配慮が必要なのかもしれませんね。もうひとつ、オーダーの特性を紹介したほうがいいかもしれませんね。
ここにはっきりと現れています。
再度、部分的に注文が実行されたときにどうなるのかがわからない。
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
ライブラリ：MT4Orders
fxsaber, 2020.04.07 18:47MT5では、部分実行が非常に見つけやすい。
これは場合によっては全然ダメなこともあります。これはぜひとも開発者に報告すべきです。
2回目の部分演奏でどうなるのか......わからない。
そして、履歴は注文と取引を表示するように設定されていますね。注文だけに変更すると？
これが悪いことなのか、そうでないのかは何とも言えません。また、CloseByの崩れでマジカが無くなるようです。要チェックです。
これがDealモード です。他のモードでは、注文がまだ生きているため、表示されません。
つっこんでみて、これらがトレードであることに気づきました。しかし、この場合、注文ではなく、取引時間が表示されます。だからこそ、オーダーモードで見るのが面白いんです。
生きている時のオーダーモードには秩序がありえません。死んだら......元々言われているように、最初の処刑の時期があります。