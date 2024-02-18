mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 68 1...616263646566676869707172737475...247 新しいコメント fxsaber 2018.01.28 16:38 #671 マルチシンボルOnTickの高速実装 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム MetaTrader 5のストラテジーテスターでテスト結果の分析と最適化を行う。 fxsaber さん 2018.01.28 12:25 インジケーター#property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 input long Chart = 0; // идентификатор графика-получателя события input int Index = 0; int OnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const int, const double &[] ) { if (prev_calculated) EventChartCustom(Chart, 0, Index, 0, NULL); return(rates_total); }エキスパートアドバイザーinput int AmountSymbols = 1; const string Symbols[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "AUDUSD", "USDJPY", "USDCAD"}; void OnInit() { for (int i = 0; i < AmountSymbols; i++) if (Symbols[i] != _Symbol) iCustom(Symbols[i], PERIOD_W1, "Spy.ex5", ChartID(), i); // MQL5\Indicators\Spy.ex5 } void OnTick() { OnTick(_Symbol); } void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double&, const string& ) { if (id == CHARTEVENT_CUSTOM) OnTick(Symbols[(int)lparam]); } // Мультисимвольный OnTick void OnTick( const string &Symb ) { } Vladislav Andruschenko 2018.01.28 19:32 #672 fxsaber マルチシンボルOnTickの高速実装 タイマーの代わりに使用できますか？参照 fxsaber 2018.01.28 19:48 #673 ウラジスラフ・アンドルシェンコ タイマーの代わりに使用できますか？どれどれはい、OnInitは配列からシンボルを購読しています。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム Init()およびDeInit()実行シーケンス スラバ さん 2017.04.14 10:21 サービスには、OnTick(string symbol)が用意されます。しかし、特定のシンボルのティックは、購読する必要があります。 fxsaber 2018.01.29 15:35 #674 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム MetaTrader 5のストラテジーテスターでテスト結果の分析と最適化を行う。 fxsaber さん 2018.01.29 15:24 最適化の速度は、パスの順番に依存します。1文字のパスが最初にあり、次に多符号のパスがある場合、最適化パスの順序が逆の場合よりも実行時間が短くなります。 MQL5コードの最適化でパフォーマンスを上げた後は、この方法でクラウドでの保存を試してみてください。 ZS おそらくクラウドのお金の9割は、普通のコードライティングで節約できるはずです。しかし、それは著者たちが最後に考えていることだ。 Nikolai Semko 2018.01.30 02:37 #675 fxsaber マルチシンボルOnTickの高速実装カッコイイ!!! 待望のサービスがなくても、これは本当に効果があります。 ありがとうございました。 しかし、MQL4でいくらやってもうまくいかなかった。iCustomインジケータは、最後のiCustomリクエストから約10ミリ秒の間、ユーザーメッセージをシミュレートし、その後は「沈黙」を保ちます。 ファイル: EventSymbolNewTick.mq5 3 kb SymbolsList.mq5 3 kb fxsaber 2018.01.30 06:28 #676 ニコライ・セムコをMQL4で使うと、どう頑張ってもうまくいかなかった。iCustomインジケータは、最後のiCustomリクエストから約10ミリ秒の間、ユーザーメッセージをシミュレートし、その後は「沈黙」を保ちます。MT4では、インジケーターの「ハンドル」の寿命は、ターミナル自体で制御されます。したがって、この解決策は適切ではありません。 この方法は7年以上前に記述されています。 Реализация мультивалютного режима в MetaTrader 5 2011.01.10Konstantin Gruzdevwww.mql5.com В настоящее время мультивалютных торговых систем, индикаторов и экспертов разработано огромное количество. Тем не менее, до сих пор создатели этого "огромного количества" сталкивались со специфическими для мультивалютных систем трудностями. С выпуском в свет терминала MetaTrader 5 и языка программирования MQL5 появилась возможность реализации... fxsaber 2018.01.31 07:11 #677 注文が手動で送信される場合、OrderCheck は常に最初に呼び出されます。渡されない場合、取引注文は 送信されません。 fxsaber 2018.02.06 07:41 #678 OnTradeTransactionを 使用すると、アカウント上で実行されているExpert Advisorの取引「クローン」の存在を監視する非トレーディングExpert Advisor（サービス）を記述することができます。このような事態は、時に不注意から起こるものです。 fxsaber 2018.02.06 12:11 #679 MT5では、注文を削除する場合にも、その特殊性を考慮する必要があります。SBでの例。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム エキスパート・アドバイザー：VR---ZVER v.2 fxsaber さん 2018.02.06 11:29 void DeleteAllOrders() { for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--) if(m_order.SelectByIndex(i) && (m_order.State() == ORDER_STATE_PLACED)) if(m_order.Symbol()==m_symbol.Name() && m_order.Magic()==m_magic) m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()); } また、当然ながらOrderDelete後のサイクルは再実行することが望ましい。 TheXpert 2018.02.06 12:34 #680 fxsaber マルチシンボルOnTickの高速実装 ダニが飛ぶことがある 1...616263646566676869707172737475...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
fxsaber さん 2018.01.28 12:25
インジケーター
エキスパートアドバイザー
マルチシンボルOnTickの高速実装
タイマーの代わりに使用できますか？どれどれ
はい、OnInitは配列からシンボルを購読しています。
Init()およびDeInit()実行シーケンス
スラバ さん 2017.04.14 10:21サービスには、OnTick(string symbol)が用意されます。しかし、特定のシンボルのティックは、購読する必要があります。
fxsaber さん 2018.01.29 15:24最適化の速度は、パスの順番に依存します。1文字のパスが最初にあり、次に多符号のパスがある場合、最適化パスの順序が逆の場合よりも実行時間が短くなります。
ZS おそらくクラウドのお金の9割は、普通のコードライティングで節約できるはずです。しかし、それは著者たちが最後に考えていることだ。
マルチシンボルOnTickの高速実装
カッコイイ!!!
待望のサービスがなくても、これは本当に効果があります。
ありがとうございました。
しかし、MQL4でいくらやってもうまくいかなかった。iCustomインジケータは、最後のiCustomリクエストから約10ミリ秒の間、ユーザーメッセージをシミュレートし、その後は「沈黙」を保ちます。
をMQL4で使うと、どう頑張ってもうまくいかなかった。iCustomインジケータは、最後のiCustomリクエストから約10ミリ秒の間、ユーザーメッセージをシミュレートし、その後は「沈黙」を保ちます。
MT4では、インジケーターの「ハンドル」の寿命は、ターミナル自体で制御されます。したがって、この解決策は適切ではありません。
この方法は7年以上前に記述されています。
エキスパート・アドバイザー：VR---ZVER v.2
fxsaber さん 2018.02.06 11:29
