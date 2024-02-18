mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 237 1...230231232233234235236237238239240241242243244...247 新しいコメント Nikolai Semko 2023.11.15 06:33 #2361 Alain Verleyen #:私は何かを見逃しているかもしれませんが、私はPeriodSeconds（のみ）をチェックするためにあなたのスクリプトを使用しました。私のテスト結果2023.11.15 00:26:58.896 DDD__ (EURUSD,M1) контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 29.78 наносекунд - PeriodSecondsFastFXS 2023.11.15 00:26:59.056 DDD__ (EURUSD,M1) контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 16.03 наносекунд - PeriodSecondsFast 2023.11.15 00:26:59.477 DDD__ (EURUSD,M1) контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 42.08 наносекунд - Расчет через PeriodSeconds 2023.11.15 00:26:59.477 DDD__ (EURUSD,M1) ======================================================================== 2023.11.15 00:27:16.018 DDD__ (EURUSD,M1) =====LOOP=10000000 2023.11.15 00:27:16.318 DDD__ (EURUSD,M1) контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 29.99 наносекунд - PeriodSecondsFastFXS 2023.11.15 00:27:16.474 DDD__ (EURUSD,M1) контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 15.59 наносекунд - PeriodSecondsFast 2023.11.15 00:27:16.901 DDD__ (EURUSD,M1) контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 42.74 наносекунд - Расчет через PeriodSeconds 2023.11.15 00:27:16.901 DDD__ (EURUSD,M1) ======================================================================== 2023.11.15 00:27:25.206 DDD__ (EURUSD,M1) =====LOOP=10000000 2023.11.15 00:27:25.508 DDD__ (EURUSD,M1) контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 30.14 наносекунд - PeriodSecondsFastFXS 2023.11.15 00:27:25.666 DDD__ (EURUSD,M1) контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 15.77 наносекунд - PeriodSecondsFast 2023.11.15 00:27:26.110 DDD__ (EURUSD,M1) контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 44.47 наносекунд - Расчет через PeriodSeconds 2023.11.15 00:27:26.110 DDD__ (EURUSD,M1) ======================================================================== 2023.11.15 00:27:40.780 DDD__ (EURUSD,M1) =====LOOP=10000000 2023.11.15 00:27:41.089 DDD__ (EURUSD,M1) контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 30.90 наносекунд - PeriodSecondsFastFXS 2023.11.15 00:27:41.249 DDD__ (EURUSD,M1) контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 15.98 наносекунд - PeriodSecondsFast 2023.11.15 00:27:41.676 DDD__ (EURUSD,M1) контрольная сумма - 34192800000000, время выполнения 1 иттерации = 42.72 наносекунд - Расчет через PeriodSeconds 2023.11.15 00:27:41.676 DDD__ (EURUSD,M1) ======================================================================== 0 errors, 0 warnings, 234 msec elapsed, cpu='AVX2 + FMA3' 私はこのテスト自体があまり好きではありません。なぜなら、このテストでは同じ計算が1,000万回行われるからです。この場合、コンパイラがコードを最適化しようとして驚きを与えないという保証はない。 そしてこれらの値は21で割らなければならない。全部で21*10,000回の繰り返しがあるからだ。しかし、このテストでも私の結論は確認された。しかし、私のプロセッサーはより新しく、したがって最新のパフォーマンス機能を最大限に使用しているようであり、したがって、より最新のものであるため、より客観的である。他の人のこのテスト結果を見るのも面白いだろう。 Slava 2023.11.15 07:37 #2362 fxsaber #:フォーマットを見てみた。おそらくスピードアップはできないだろう。スイッチの奇跡的なスピードについては聞いている。 スパース・スイッチでは奇跡的なスピードは出ない。 最も驚異的なスピードが出るのは、0から255まで1刻みのケースを持つスイッチだろう fxsaber 2023.11.15 11:36 #2363 Slava #:スパース・スイッチは驚異的なスピードをもたらすわけではない。最も驚異的なスピードが出るのは、0から255までのケースを1刻みで持つスイッチである。 ありがとう。 Alain Verleyen 2023.11.15 14:43 #2364 Nikolai Semko # :あなたのテストの結果です：私はこのテスト自体があまり好きではありません。なぜなら、このテストでは同じ計算が1000万回行われるからです。この場合、コンパイラがコードを最適化しようとして驚きを与えないという保証はない。 また、これらの値は21で割る必要がある。全部で21*10,000回の繰り返しがあるからだ。しかし、このテストでも私の結論は確認された。しかし、私のプロセッサーはより新しく、したがって最新のパフォーマンス機能を最大限に使用しているようであり、したがって、より最新であるため、より客観的である。他の人のこのテスト結果を見るのも面白いだろう。 ありがとう。 コンパイラ最適化なしの結果を投稿したのは昨日の深夜だった。 以下は、cpu='AVX2 + FMA3'で最適化を最大にした場合の結果である。 fxsaber 2023.11.15 14:56 #2365 Nikolai Semko #:このアルゴリズムの主な難点は、月の開始時刻を計算することである（緑色でハイライト）。 このコードで最も興味深いのは、議論ではほとんど触れられなかったことだ。 Nikolai Semko 2023.11.15 15:19 #2366 fxsaber #:このコードで最も興味深いのは、議論ではほとんど触れられなかったことだ。 そこでは1年の始まりが1月1日ではなく3月1日になっている。これはstackoverflowで見たヒントだ。良いアドバイスだった。私は30.68の係数を見つけるためにスクリプトを書かなければならなかった。 fxsaber 2023.11.26 10:33 #2367 非常に短いコード（15行未満）をmqh-libraryという形で保存する必要に迫られた。 template <typename T1, typename T2> T1* New( const string &ClassName ) { return((typename(T2) == ClassName) ? new T2 : NULL);
}

template <typename T1, typename T2>
T1* New( string ClassName, const T2 &FuncNew[] )
{
  T1* Res = NULL;

#ifdef __MQL5__
  ClassName = "class " + ClassName;
#endif // #ifdef __MQL5__

  for (uint i = ArraySize(FuncNew); (Res == NULL) && (bool)i--;)
    Res = FuncNew[i](ClassName);

  return(Res);
}

関数へのポインタはグローバルなscopusの関数にしかできないので、やむを得ない措置です。

皆さんはどのように短いライブラリを使っていますか？

fxsaber 2023.11.27 09:38 #2368

テンプレート関数のシグネチャーは、その呼び出し場所に依存することがある。

template <typename T>
void Func( void )
{
  Print(__FUNCSIG__);
}

void OnStart()
{
  Func<int>(); // void "void OnStart()"::Func<int>()
}

fxsaber 2023.12.10 23:47 #2369

私の理解が正しければ、この場合、A::f()メソッドはg()の中でインライン化されている。

class A
{
  void f() {}
  void g() { this.f(); }
};

しかし、ここではそうではありません。

class A
{
  virtual void f() {}
  void g() { this.f(); }
};

A::f()は、Aクラスの子孫オブジェクトがコード内のどこにも生成されないという条件で、2番目のケースでもコンパイラによってインライン化されるのでしょうか？

fxsaber 2023.12.17 02:35 #2370

ビジュアライザーの特定の場所にブレークポイントを作る必要があることがあります。そのために、私はこのような関数を使用しています。

bool IsManualChangeTester()
{
  static const bool IsVisual = MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE);
  static ENUM_CHART_MODE PrevChartMode = (ENUM_CHART_MODE)ChartGetInteger(0, CHART_MODE);

  bool Res = false;

  if (IsVisual)
  {
    const ENUM_CHART_MODE ChartMode = (ENUM_CHART_MODE)ChartGetInteger(0, CHART_MODE);

    if (Res = (ChartMode != PrevChartMode))
      PrevChartMode = ChartMode;
  }

  return(Res);
}

このアプリケーションで

if (IsManualChangeTester())
  DebugBreak();

この条件を作成する必要があるときは、ビジュアライザーのグラフ表示 モードを変更するだけです。

そして、MEのExpert Advisorの動作を分析する。
私は何かを見逃しているかもしれませんが、私はPeriodSeconds（のみ）をチェックするためにあなたのスクリプトを使用しました。
私のテスト結果
0 errors, 0 warnings, 234 msec elapsed, cpu='AVX2 + FMA3'
私はこのテスト自体があまり好きではありません。なぜなら、このテストでは同じ計算が1,000万回行われるからです。この場合、コンパイラがコードを最適化しようとして驚きを与えないという保証はない。
そしてこれらの値は21で割らなければならない。全部で21*10,000回の繰り返しがあるからだ。
しかし、このテストでも私の結論は確認された。しかし、私のプロセッサーはより新しく、したがって最新のパフォーマンス機能を最大限に使用しているようであり、したがって、より最新のものであるため、より客観的である。
他の人のこのテスト結果を見るのも面白いだろう。
フォーマットを見てみた。
おそらくスピードアップはできないだろう。スイッチの奇跡的なスピードについては聞いている。
スパース・スイッチでは奇跡的なスピードは出ない。
最も驚異的なスピードが出るのは、0から255まで1刻みのケースを持つスイッチだろう
スパース・スイッチは驚異的なスピードをもたらすわけではない。
最も驚異的なスピードが出るのは、0から255までのケースを1刻みで持つスイッチである。
ありがとう。
あなたのテストの結果です：
私はこのテスト自体があまり好きではありません。なぜなら、このテストでは同じ計算が1000万回行われるからです。この場合、コンパイラがコードを最適化しようとして驚きを与えないという保証はない。
また、これらの値は21で割る必要がある。全部で21*10,000回の繰り返しがあるからだ。
しかし、このテストでも私の結論は確認された。しかし、私のプロセッサーはより新しく、したがって最新のパフォーマンス機能を最大限に使用しているようであり、したがって、より最新であるため、より客観的である。
他の人のこのテスト結果を見るのも面白いだろう。
ありがとう。
コンパイラ最適化なしの結果を投稿したのは昨日の深夜だった。
以下は、cpu='AVX2 + FMA3'で最適化を最大にした場合の結果である。
このアルゴリズムの主な難点は、月の開始時刻を計算することである（緑色でハイライト）。
このコードで最も興味深いのは、議論ではほとんど触れられなかったことだ。
このコードで最も興味深いのは、議論ではほとんど触れられなかったことだ。
非常に短いコード（15行未満）をmqh-libraryという形で保存する必要に迫られた。
関数へのポインタはグローバルなscopusの関数にしかできないので、やむを得ない措置です。
皆さんはどのように短いライブラリを使っていますか？
私の理解が正しければ、この場合、A::f()メソッドはg()の中でインライン化されている。
しかし、ここではそうではありません。
A::f()は、Aクラスの子孫オブジェクトがコード内のどこにも生成されないという条件で、2番目のケースでもコンパイラによってインライン化されるのでしょうか？
このアプリケーションで
この条件を作成する必要があるときは、ビジュアライザーのグラフ表示 モードを変更するだけです。
そして、MEのExpert Advisorの動作を分析する。