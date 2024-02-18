mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 246 1...239240241242243244245246247 新しいコメント Nikolai Semko 2024.02.18 00:47 #2451 変数や関数の名前の上にマウス・ポインターを移動して Ctrl を押すと、その変数（関数）の定義や宣言に移動します。 これはほとんどすべての IDE で実装されています。Ctrl が押されたときだけ、変数がハイライトされ、下線が引かれます。MEにはありません。 Alt+Gを押しても同じことができますが、やはりマウスを使った方が便利です。 Artyom Trishkin 2024.02.18 05:46 #2452 Nikolai Semko #:変数や関数の名前の上にマウス・ポインターを移動して Ctrl を押すと、その変数（関数）の定義や宣言に移動します。 これはほとんどすべての IDE で実装されています。Ctrl が押されたときだけ、変数がハイライトされ、下線が引かれます。MEにはありません。 Alt+Gを押しても同じことができますが、やはりマウスを使った方が便利です。 https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150 MQL Editor переход к определению по ctrl+click - Включите переход к определению функции или объявлению переменной по ctrl клик левой мыши, чтобы выделить слово целиком. 2023.12.20www.mql5.com Если есть возможность - добавьте пожалуйста переход к определению функции или объявлению переменной по ctrl click как это реализовано в VS или Qt Creator. можно задействовать вместо ctrl какую-то другую кнопку Nikolai Semko 2024.02.18 05:53 #2453 Artyom Trishkin #:https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150 ああ、最近のことなんですね。 fxsaber 2024.02.18 14:38 #2454 Nikolai Semko #:Alt+Gでも同じことができるが、やはりマウスの 方が便利だ。 私はMEではマウスを使わないので、興味深い発言だ。 Alexey Viktorov 2024.02.18 14:49 #2455 Artyom Trishkin #:https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150 ユーザーの "多数の "要求によって何かが行われ、そして何かが壊れていることに気づいたのは初めてではない。単語をハイライトするにはいつもCTRL+クリックだった。私にとってはダブルクリックより簡単で、人差し指にかかる負担も、ダブルクリックなしでも十分大きいからだ。夕方には痛くなることさえある。今はこのように動作し、そして新しくなったように動作する。いつ動くかわからない。 Nikolai Semko 2024.02.18 17:01 #2456 fxsaber #:MEではマウスを使わないので、興味深い指摘だ。 Vimを使ったことはありますか？ Maxim Kuznetsov 2024.02.18 17:29 #2457 Nikolai Semko #: vimを使ったことがある？ :q! 迷ったときのために :-) Artyom Trishkin 2024.02.18 17:49 #2458 Alexey Viktorov #:ユーザーの "多数の "要求によって何かが行われ、そして何かが壊れていることに気づいたのは初めてではない。単語をハイライトするにはいつもCTRL+クリックだった。私にとってはダブルクリックより簡単で、人差し指にかかる負担が大きいからだ。夕方になると痛くなることさえある。今はこのように動作し、そして新しくしたように動作する。いつ動くかわからない。 私も以前はそうやって単語をハイライトしていた。でも、どうすればいいんだ？でも、何ができる？ Nikolai Semko 2024.02.18 17:53 #2459 Maxim Kuznetsov #::q!迷子になったときのために :-) ほとんどの上級プログラマーがこれで書いている。しかし、その分入門の敷居は高い。何年も前のものだが、現在までのプログラム作成では最速と言われている。マウスはありません。 Maxim Kuznetsov 2024.02.18 17:55 #2460 Alexey Viktorov #:ユーザーからの "多数の "リクエストで、すぐに何かを壊してしまうのは、今に始まったことではない。単語をハイライトするにはいつもCTRL+クリックだった。私にとってはダブルクリックよりも簡単ですが、人差し指に負荷がかかり、ダブルクリックなしではかなり大きいからです。夕方になると痛くなることさえある。今はこのように動作し、そして新しくしたように動作する。いつ動くかわからない。 ダブルクリックは単語をハイライトし、トリプルクリックは論理式をハイライトする。 でも、このテキストで練習できるよ。 1...239240241242243244245246247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
変数や関数の名前の上にマウス・ポインターを移動して Ctrl を押すと、その変数（関数）の定義や宣言に移動します。
これはほとんどすべての IDE で実装されています。Ctrl が押されたときだけ、変数がハイライトされ、下線が引かれます。MEにはありません。
Alt+Gを押しても同じことができますが、やはりマウスを使った方が便利です。
変数や関数の名前の上にマウス・ポインターを移動して Ctrl を押すと、その変数（関数）の定義や宣言に移動します。
これはほとんどすべての IDE で実装されています。Ctrl が押されたときだけ、変数がハイライトされ、下線が引かれます。MEにはありません。
Alt+Gを押しても同じことができますが、やはりマウスを使った方が便利です。
https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150
https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150
Alt+Gでも同じことができるが、やはりマウスの 方が便利だ。
私はMEではマウスを使わないので、興味深い発言だ。
https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150
ユーザーの "多数の "要求によって何かが行われ、そして何かが壊れていることに気づいたのは初めてではない。単語をハイライトするにはいつもCTRL+クリックだった。私にとってはダブルクリックより簡単で、人差し指にかかる負担も、ダブルクリックなしでも十分大きいからだ。夕方には痛くなることさえある。今はこのように動作し、そして新しくなったように動作する。いつ動くかわからない。
MEではマウスを使わないので、興味深い指摘だ。
vimを使ったことがある？
:q!
迷ったときのために :-)
ユーザーの "多数の "要求によって何かが行われ、そして何かが壊れていることに気づいたのは初めてではない。単語をハイライトするにはいつもCTRL+クリックだった。私にとってはダブルクリックより簡単で、人差し指にかかる負担が大きいからだ。夕方になると痛くなることさえある。今はこのように動作し、そして新しくしたように動作する。いつ動くかわからない。
私も以前はそうやって単語をハイライトしていた。でも、どうすればいいんだ？でも、何ができる？
:q!
迷子になったときのために :-)
ユーザーからの "多数の "リクエストで、すぐに何かを壊してしまうのは、今に始まったことではない。単語をハイライトするにはいつもCTRL+クリックだった。私にとってはダブルクリックよりも簡単ですが、人差し指に負荷がかかり、ダブルクリックなしではかなり大きいからです。夕方になると痛くなることさえある。今はこのように動作し、そして新しくしたように動作する。いつ動くかわからない。
ダブルクリックは単語をハイライトし、トリプルクリックは論理式をハイライトする。
でも、このテキストで練習できるよ。