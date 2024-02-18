mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 246

変数や関数の名前の上にマウス・ポインターを移動して Ctrl を押すと、その変数（関数）の定義や宣言に移動します。
これはほとんどすべての IDE で実装されています。Ctrl が押されたときだけ、変数がハイライトされ、下線が引かれます。MEにはありません。



Alt+Gを押しても同じことができますが、やはりマウスを使った方が便利です



 
Nikolai Semko #:

Alt+Gを押しても同じことができますが、やはりマウスを使った方が便利です

Artyom Trishkin #:

ああ、最近のことなんですね。
 
Nikolai Semko #:

Alt+Gでも同じことができるが、やはりマウスの 方が便利だ。

私はMEではマウスを使わないので、興味深い発言だ。

 
Artyom Trishkin #:

ユーザーの "多数の "要求によって何かが行われ、そして何かが壊れていることに気づいたのは初めてではない。単語をハイライトするにはいつもCTRL+クリックだった。私にとってはダブルクリックより簡単で、人差し指にかかる負担も、ダブルクリックなしでも十分大きいからだ。夕方には痛くなることさえある。今はこのように動作し、そして新しくなったように動作する。いつ動くかわからない。

 
fxsaber #:

MEではマウスを使わないので、興味深い指摘だ。

Vimを使ったことはありますか？
 
Nikolai Semko #:
vimを使ったことがある？

:q!

迷ったときのために :-)

 
Alexey Viktorov #:

ユーザーの "多数の "要求によって何かが行われ、そして何かが壊れていることに気づいたのは初めてではない。単語をハイライトするにはいつもCTRL+クリックだった。私にとってはダブルクリックより簡単で、人差し指にかかる負担が大きいからだ。夕方になると痛くなることさえある。今はこのように動作し、そして新しくしたように動作する。いつ動くかわからない。

私も以前はそうやって単語をハイライトしていた。でも、どうすればいいんだ？でも、何ができる？

 
Maxim Kuznetsov #:

:q!

迷子になったときのために :-)

ほとんどの上級プログラマーがこれで書いている。
しかし、その分入門の敷居は高い。
何年も前のものだが、現在までのプログラム作成では最速と言われている。
マウスはありません。

 
Alexey Viktorov #:

ユーザーからの "多数の "リクエストで、すぐに何かを壊してしまうのは、今に始まったことではない。単語をハイライトするにはいつもCTRL+クリックだった。私にとってはダブルクリックよりも簡単ですが、人差し指に負荷がかかり、ダブルクリックなしではかなり大きいからです。夕方になると痛くなることさえある。今はこのように動作し、そして新しくしたように動作する。いつ動くかわからない。

ダブルクリックは単語をハイライトし、トリプルクリックは論理式をハイライトする。

でも、このテキストで練習できるよ。

