mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 242

Nikolai Semko 2024.01.29 22:49 #2411

Alain Verleyen #:これは、MathMin()関数が決定論的であることを期待している。つまり、2つの引数が同じであれば常に同じ結果を与える。また、どちらの引数が1番目か2番目かによって結果が異なることもない。fxsaberの言う通り、これは問題だ。

ああ...、それならなぜ「数学的に同じ式（強調表示） 」なんて 紛らわしいことをしたのか、ユニオン：

Print(MathMin(-0.0, 0.0)); // 0.0
Print(MathMin(0.0, -0.0)); // -0.0

しかし、0.0 == -0.0なので、これが問題となり、何かに影響を与えるような状況は想像できません。

Maxim Kuznetsov 2024.01.29 23:00 #2412

MQLのMin/Maxの古い機能 - 開発者が考えているように、つまり正しく機能する :-)

規格が間違っているのだ。

Nikolai Semko 2024.01.29 23:11 #2413

ゼロでなければ問題でしょう。そしてゼロでは何も影響しない。：

x * 0.0 = 0.0
x * -0.0 = -0.0
x + -0.0 = x
x - -0.0 = x
pow(x,-0.0) = 1
log(0.0) // -inf
log(-0.0) // -inf

Nikolai Semko 2024.01.29 23:20 #2414

c++ - -0 と 0 の違いは何ですか？- スタック・オーバーフロー

つまり、あなたが知る必要があるのは、0 = -0 ということだけです。これが、計算やロジックに影響を与えない機能全体です。

Denis Kirichenko 2024.01.29 23:45 #2415

fxsaber #:私はこの問題をよく理解しているので、プログラミング言語の数学的に同じ関数が異なる結果を生むことを示すために、両方のバージョンのMathMinを書いた。

template <typename T>
T ToType( const double Num )
{
  union UNION
  {
    T Num1;
    double Num2;
  } Union;
  
  Union.Num2 = Num;
  
  return(Union.Num1);
}

void OnStart()
{
  Print(ToType<long>(MathMin(-0.0, 0.0))); // 0
  Print(ToType<long>(MathMin(0.0, -0.0))); // -9223372036854775808
}

これはバグの ようだ。

C++では問題なく動作する：

#include <iostream>
using namespace std;
//
template <typename T>
T ToType(const double Num)
{
  union UNION
  {
    T Num1;
    double Num2;
  } Union;

  Union.Num2 = Num;

  return(Union.Num1);
}
//
int main()
{
  double positive_zero_val, negative_zero_val;
  positive_zero_val = 0.0;
  negative_zero_val = -0.0;
  //---
  long long_negative_zero_val = ToType<long>(negative_zero_val);
  printf("\nLong negative zero = %d", long_negative_zero_val);
  cin.get();
}

コンソールで Long negative zero = 0

開発者に質問です。デバッグ・ウィンドウでUnion変数が展開されず、クリックしてもまったく反応しないのは正常ですか？

フィールドUnion.Num1とUnion.Num2は手動で追加しました。少なくともこの方法で値を見ることができます。

amrali 2024.01.30 00:57 #2416

string DoubleToHexadecimal(const double value)
{
  return StringFormat("0x%.16llX", value);
}

void OnStart()
{
  Print(DoubleToHexadecimal(0.0) ); // 0x0000000000000000 (i.e, long integer 0)
  Print(DoubleToHexadecimal(-0.0) ); // 0x8000000000000000 (i,e, LONG_MIN -9223372036854775808)
}

期待通りに動作している！最初のビット(ビットインデックス0)は符号ビットで、-0.0に設定される。

これらはieee754 フォーマットではさらに特殊なケースです。https://www.wikiwand.com/en/IEEE%20754#Special_values

void OnStart()
{
  const double Nan = (double)"nan";
  const double Inf = (double)"inf";
  
  Print( MathMin(Nan, Inf)); // inf
  Print( MathMin(Inf, Nan)); // nan
  Print( MathMin(Nan, 0)); // 0.0
  Print( MathMin(0, Nan)); // nan
}

Nikolai Semko 2024.01.30 03:11 #2417

これを試してみてください：

#include <iostream>
using namespace std;
//
template <typename T>
T ToType(const double Num)
{
  union UNION
  {
    T Num1;
    double Num2;
  } Union;

  Union.Num2 = Num;

  return(Union.Num1);
}
//
int main()
{
  double positive_zero_val, negative_zero_val;
  positive_zero_val = 0.0;
  negative_zero_val = -0.0;
  //---
  long long long_negative_zero_val = ToType<long long>(negative_zero_val);
  printf("\nLong negative zero = %ll d", long_negative_zero_val);
}

amrali 2024.01.30 05:34 #2418

同じ文脈で、これはダブルスの64ビット表現を調べることができるhttps://www.mql5.com/en/code/20822

//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns the bit representation corresponding to a double value . |
//+------------------------------------------------------------------+
long DoubleToLongBits(const double value)
{
  union _d {double value; long bits;} dbl;
  dbl.value = value;
  return dbl.bits;
}

または、より短いバージョン

long DoubleToLongBits(const double value)
{
  union _d {double value; long bits;} dbl = { value };
  return dbl.bits;
}

Denis Kirichenko 2024.01.30 10:20 #2419

はい、急いでいました。科学に感謝 ))

fxsaber 2024.02.04 11:21 #2420

EAを素早くテスターに入れる必要がある場合があります。その場合は次のようにします。

未来の日付を選択し、MEでCTRL+F5を押します。
MQLのMin/Maxの古い機能 - 開発者が考えているように、つまり正しく機能する :-)
規格が間違っているのだ。
ゼロでなければ問題でしょう。そしてゼロでは何も影響しない。
c++ - -0 と 0 の違いは何ですか？- スタック・オーバーフロー
つまり、あなたが知る必要があるのは、0 = -0
ということだけです。これが、計算やロジックに影響を与えない機能全体です。
私はこの問題をよく理解しているので、プログラミング言語の数学的に同じ関数が異なる結果を生むことを示すために、両方のバージョンのMathMinを書いた。
これはバグの ようだ。
C++では問題なく動作する：
Long negative zero = 0
開発者に質問です。デバッグ・ウィンドウでUnion変数が展開されず、クリックしてもまったく反応しないのは正常ですか？
フィールドUnion.Num1とUnion.Num2は手動で追加しました。少なくともこの方法で値を見ることができます。
期待通りに動作している！最初のビット(ビットインデックス0)は符号ビットで、-0.0に設定される。
これらはieee754 フォーマットではさらに特殊なケースです。https://www.wikiwand.com/en/IEEE%20754#Special_values
同じ文脈で、これはダブルスの64ビット表現を調べることができるhttps://www.mql5.com/en/code/20822
または、より短いバージョン
はい、急いでいました。科学に感謝 ))
EAを素早くテスターに入れる必要がある場合があります。その場合は次のようにします。
未来の日付を選択し、MEでCTRL+F5を押します。