mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 243

fxsaber 2024.02.04 11:27 #2421
大きなパフォーマンスヒットを伴わない高速コンパイルが必要な場合は、コンパイル済みのライブラリを使用することができる -#import .ex5

Mikola_2 2024.02.10 11:35 #2422
Nikolai Semko #:そうかもしれない：
uchar WhatWeekDay(datetime t)
{
  return uchar(t/(24*60*60)+4 )%7;
}
だめだ、うまくいかない。

Alexey Viktorov 2024.02.10 12:26 #2423
Mikola_2 #:ダメだ、動かない((
とても正確に動きます。私はこれを使っています。ENUM_DAY_OF_WEEKに変換できます。

Mikola_2 2024.02.10 14:26 #2424
Alexey Viktorov #:とても正確に機能する。私はこれを使っている。値をENUM_DAY_OF_WEEKに変換できます。
非常に正確」ということはありません。常に正確か、正確でないかのどちらかだ。ニシンの二番煎じのようなものだ。どの期間でテストしたのですか？できなかった。

Aliaksandr Hryshyn 2024.02.10 14:35 #2425
Mikola_2 #:ダメだ、動かない。
括弧が抜けているのは、7で割ったときの余りをuchar型に変換した数値から取っている。

Alexey Viktorov 2024.02.10 15:03 #2426
Mikola_2 #: "非常に正確 "ということはない。常に正確か、そうでないかだ。ニシンの二番煎じのようなものだ。どの期間でテスト したのですか？できなかった
どういう意味？この関数は曜日を返すだけだ。期間と何の関係があるの？好きな時間を入れれば曜日が出る。
生年月日を入れれば生まれた曜日が出る。
あるいは、ロウソクの時間による曜日はこうだ。

Alexey Viktorov 2024.02.10 15:07 #2427
Aliaksandr Hryshyn #:括弧がないのは、7で割ったときの余りがuchar型にキャストされた数値から取られているためである。
全部ある。私は24*60*60を自分の好みに置き換えただけだ。
uchar WhatWeekDay(datetime t)
{
  return uchar(t/(PeriodSeconds(PERIOD_D1))+4)%7;
}
上の結果...
この数式を使い始めてからどのくらい経っただろう。

Aliaksandr Hryshyn 2024.02.10 15:25 #2428
Alexey Viktorov #:そこにあるものすべてで十分だ。24*60*60を自分の好みに入れ替えただけだ。上記の結果...この公式をどれだけ長く使っているかに注目してほしい。
画面にエラーはない！よく見てください。私はエラーを指摘した。

Mikola_2 2024.02.10 15:34 #2429
Aliaksandr Hryshyn #:括弧がないのは、7で割ったときの余りがuchar型にキャストされた数値から取られているためである。
そうか！これで間違いなさそうだ。

Alexey Viktorov 2024.02.10 15:35 #2430
Aliaksandr Hryshyn #:画面にエラーはない！よく見てください私はエラーを指摘した。
まあ、関数のコードも全部見せましたけどね。もう一度：
uchar WhatWeekDay(datetime t)
{
  return uchar(t/(PeriodSeconds(PERIOD_D1))+4)%7;
}
私はあなたに同意する。おそらくニコライは記憶を頼りに書いていて、不正確な部分があったのだろう。でも、動かないというのはちょっと違う。
