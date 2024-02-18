mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 233 1...226227228229230231232233234235236237238239240...247 新しいコメント fxsaber 2023.07.19 19:32 #2321 いくつかのこと 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム エラー、バグ、質問 fxsaber, 2023.07.19 19:10 ulong HistoryDealGetTicket( int ) { return(0); } // Перегрузка в каком-нибудь далеком mqh. void OnStart() { if (HistorySelect(0, INT_MAX)) { for (uint i = HistoryDealsTotal(); (bool)i--; ) // Хорошо - потенциальная перегрузка не сломает результат. Print(HistoryDealGetTicket(i)); for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--) // Классика - плохо из-за потенциальной перегрузки. Print(HistoryDealGetTicket(i)); } } 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム バグ、バグ、質問 fxsaber, 2023.07.19 18:55 HistoryOrderGetTicket, PositionGetTicket, OrderGetTicket - 類似しています。 fxsaber 2023.09.09 23:24 #2322 このようなリマインダーを作っておくと便利なことがある。 void Func() { int Доделать; } そうすればコンパイラが思い出させてくれる。 variable 'Доделать' not used Test5-3.mq5 516 7 code generated 1 1 0 errors, 1 warnings, 241 msec elapsed, cpu='X64 Regular' 1 2Finish "をダブルクリックすると、正しい場所に直行します。 fxsaber 2023.10.05 10:11 #2323 GUIでファイルを開く// Диалог для открытия файла. bool GUIOpenFile( const string FileName, const bool Common = false, const ushort Separator = '/' ) { const bool Res = FileIsExist(FileName, Common); if (Res) { string Str[]; const int Size = StringSplit(FileName, Separator, Str) - 1; const string File = Str[Size]; const string Path = Size ? StringSubstr(FileName, 0, StringLen(FileName) - StringLen(File) - 1) : NULL; FileSelectDialog("Right-click on the file " + File + " and select open.", Path, File + "|" + File, Common ? FSD_COMMON_FOLDER : 0, Str, File); } return(Res); } void OnStart() { GUIOpenFile("Reports//Report.htm"); } Aleksey Vyazmikin 2023.10.05 14:12 #2324 fxsaber #: ファイル選択ダイアログ わあ、知らなかった FileSelectDialog いつから可能になったんだ？ fxsaber 2023.10.05 14:16 #2325 Aleksey Vyazmikin #:いつからそれができるようになったのですか？ 3年半以上です。 MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python 2020.02.21MetaQuoteswww.metatrader5.com Добавлена возможность удобной работы с SQLite базами данных. В предыдущем обновлении платформы мы добавили поддержку работы с базами данных SQLite прямо из MQL5. Теперь основные функции стали доступны и через пользовательский интерфейс MetaEditor: Как это работает Для быстрого создания баз данных воспользуйтесь "Мастером MQL5". Здесь вы можете... Aleksey Vyazmikin 2023.10.05 14:23 #2326 fxsaber #:3年半以上。 本当に。使ったことはない。 fxsaber 2023.10.05 14:55 #2327 Aleksey Vyazmikin #:確かに。まだ使ったことがない。 私自身、いくつかのシナリオで適用した（ そのうちの1 つ）。サイドでも遭遇したことはない。 Библиотеки: Sequence - Пример советника, который убьет большинство VPS-катастрофы 2020.10.12www.mql5.com Больше 4 Gb памяти потребовал Терминал для запуска этих шести советников. что запускаете Терминал с висящими советниками в нем. На запуске советников удалось уменьшить потребление памяти Терминалом более. но сумел удержать Терминал от огромного потребления ОЗУ fxsaber 2023.11.01 22:11 #2328 OrderSendAsyncの 実行には5秒以上かかることがある。 Maxim Kuznetsov 2023.11.01 22:35 #2329 fxsaber OrderSendAsyncの 実行に5秒以上かかることがある。 ??? どのように？ fxsaber 2023.11.01 22:45 #2330 Maxim Kuznetsov #:???どうだ？ 時間を測って結果を出す。TRADE_ACTION_MODIFYで こんなことがありました。 1...226227228229230231232233234235236237238239240...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム
エラー、バグ、質問
fxsaber, 2023.07.19 19:10
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム
バグ、バグ、質問
fxsaber, 2023.07.19 18:55
HistoryOrderGetTicket, PositionGetTicket, OrderGetTicket - 類似しています。
variable 'Доделать' not used Test5-3.mq5 516 7 code generated 1 1 0 errors, 1 warnings, 241 msec elapsed, cpu='X64 Regular' 1 2
Finish "をダブルクリックすると、正しい場所に直行します。
ファイル選択ダイアログ
わあ、知らなかった
FileSelectDialog
いつから可能になったんだ？
いつからそれができるようになったのですか？
3年半以上です。
3年半以上。
本当に。使ったことはない。
確かに。まだ使ったことがない。
私自身、いくつかのシナリオで適用した（ そのうちの1 つ）。サイドでも遭遇したことはない。
???
どのように？
???
どうだ？
時間を測って結果を出す。TRADE_ACTION_MODIFYで こんなことがありました。