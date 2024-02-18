mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 208 1...201202203204205206207208209210211212213214215...247 新しいコメント fxsaber 2021.08.12 19:38 #2071 mktr8591:どうやら、私は取引状況を誤解していたようだ。私のイメージでは、保留中の指値注文が複数の取引で執行されました。今までずっとライブ注文でぶら下がっていて、ORDER_TIME_SETUP フィールドが定数でなかった。最後の取引後、履歴に入りました。その瞬間、ORDER_TIME_SETUPは 定数化された。それとも、そうでなかったのか？ ORDER_TIME_SETUP は常に定数である。履歴に入ると-ORDER_TIME_DONEが表示されました。 mktr8591 2021.08.12 19:43 #2072 fxsaber:ORDER_TIME_SETUP は常に定数である。履歴にヒットすると-ORDER_TIME_DONEが表示される。 ここで私は今、遅延リミットを設定しています。そして、手作業やスクリプトで変更し、ORDER_TIME_SETUPが 変化する。 私は何を間違えているのだろう？ mktr8591 2021.08.12 19:57 #2073 過去にも似たような事例を投稿されていますね。 https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page170#comment_15824249 https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page172#comment_15829154 Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы 2020.04.09www.mql5.com В данной теме будут обсуждаться недокументированные приёмы работы с языком mql5, примеры решения тех, или иных задач... fxsaber 2021.08.12 20:04 #2074 mktr8591:ここで私は今、遅延リミッターを設定しています。その後、手動やスクリプトで変更すると、ORDER_TIME_SETUPが 変更されます。私は何を間違えているのだろう？ 設定した時間は変わりません。 fxsaber 2021.08.12 20:07 #2075 mktr8591:過去にも似たような事例を投稿されていますね。https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page170#comment_15824249https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page172#comment_15829154 確かにそうですね。でも、まったく思い出せなかった。バグだと思うんです。 fxsaber: 部分実行を繰り返すとどうなるのかわからない。 今、私は知っています - このブローカーでは（私は彼らのソフトウェアのバグに傾いている）、それはこれ以上変わりません。 fxsaber 2021.09.08 14:15 #2076 // Возвращает снепшот котирования символа. int QuotesSnapshot( const string Symb = NULL, const datetime From = 0 ) { int Snapshot = INT_MAX; MqlTick Ticks[]; #define DAY (24 * 3600) const int Size = CopyTicksRange(Symb, Ticks, COPY_TICKS_INFO, From ? From * 1000 : SymbolInfoInteger(Symb, SYMBOL_TIME) / DAY * DAY * 1000); #undef DAY for (int i = 1; i < Size; i++) { const int Interval = (int)(Ticks[i].time_msc - Ticks[i - 1].time_msc); if (Interval < Snapshot) Snapshot = Interval; } return(Snapshot); } チックの放送頻度を知っておくと便利なこともあります。 fxsaber 2021.09.16 18:44 #2077 CloseBy取引は、2つの取引を発生させます。最初の取引（CloseByの最初のポジション）のスワップは、両方のポジションのスワップの合計を含んでいます。第2トレードのスワップは0円です。 クローズバイによりポジションの一部決済が行われた場合、オープンポジションの残りの部分はスワップが剥奪され、ゼロになります。 // Демонстрация работы со свопами во время частичного закрытия через CloseBy. #define REPORT_TESTER // В тестере будут автоматически записываться отчеты #define REPORT_BROWSER // Создание отчета с запуском браузера - требует разрешения DLL. #include <Report.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18801 #define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) void OnTick() { static bool FirstRun = true; if (FirstRun) { if (!OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) FirstRun = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 100, Ask, 0, 0, 0); else if (OrderSwap()) { const TICKET_TYPE Ticket = OrderTicket(); // FirstRun = !(OrderCloseBy(OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 0.01, OrderClosePrice(),0, 0, 0), Ticket) && FirstRun = !(OrderCloseBy(Ticket, OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 0.01, OrderClosePrice(),0, 0, 0)) && OrderSelect(0, SELECT_BY_POS) && OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0)); } } } 結果 そのため、ロールオーバーを経たことのない最小のポジションには、巨大なスワップが存在する可能性があります。そして、ロールオーバーした大きなポジションのスワップはゼロ。 fxsaber 2021.09.16 19:10 #2078 ロールオーバーの回数を計算する（最速のオプションではない）。 #define DAY (24 * 3600) #define WEEK (DAY * 7) // Возврящает количество "четвергов" между двумя датами. int GetAmountWeekDay( const datetime Begin, const datetime End, const int DayWeek = -1 ) { const datetime OffsetTime = (DayWeek - WEDNESDAY) * DAY; return((DayWeek != -1) ? (int)((End - OffsetTime) / WEEK - (Begin - OffsetTime) / WEEK) : 0); } // Возврящает количество рабочих дней между двумя датами. int GetAmountWorkingDays( const datetime Begin, const datetime End ) { const int Res = (int)(End / DAY - Begin / DAY); return(Res ? Res - GetAmountWeekDay(Begin, End, SATURDAY) - GetAmountWeekDay(Begin, End, SUNDAY) : 0); } // Возвращает количество ролловеров (включая тройные) между двумя датами. int GetRolloverAmounts( datetime TimeOpen, datetime TimeClose, datetime RolloverTime = 0, const int Rollover3Days = WEDNESDAY ) { RolloverTime = RolloverTime % DAY; TimeOpen -= RolloverTime; TimeClose -= RolloverTime; const int Res = GetAmountWorkingDays(TimeOpen, TimeClose); return(Res ? Res + (GetAmountWeekDay(TimeOpen, TimeClose, Rollover3Days) << 1) : 0); } #undef WEEK #undef DAY 使用例 // Сравниваем реальные и вычисленные значения свопов. #include <MT4Orders.mqh> input datetime inRolloverTime = 0; // Время ролловера input int inCount = 100; // Маскимальное количество распечаток // Вычисляет своп закрытой позиции. double CalcOrderSwap( const datetime RolloverTime = 0 ) { return(((OrderType() <= OP_SELL) && (SymbolInfoInteger(OrderSymbol(), SYMBOL_SWAP_MODE) == SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS)) // https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page208#comment_24667438 ? GetRolloverAmounts(OrderOpenTime(), OrderCloseTime(), RolloverTime, (int)SymbolInfoInteger(OrderSymbol(), SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS)) * SymbolInfoDouble(OrderSymbol(), OrderType() ? SYMBOL_SWAP_SHORT : SYMBOL_SWAP_LONG) *
         SymbolInfoDouble(OrderSymbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) * OrderLots() : 0);
}

#define TOSTRING(A) " " + #A + " = " + (string)(A)

void OnStart()
{
  for (int i = OrdersHistoryTotal() - 1, Count = 0; (i >= 0) && (Count < inCount); i--)
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY) && OrderSwap())
    {
      OrderPrint();

      Print((string)Count++ + TOSTRING(OrderSwap()) + TOSTRING(CalcOrderSwap(inRolloverTime)) + "\n");
    }
}

結果

#2122237 2021.09.09 23:09:15.512 sell 0.18 GBPCAD 1.75119 0.00000 1.75286 2021.09.10 04:27:40.506 1.75286 -0.84 -0.80 -20.07 7;[0] 7 97 OrderSwap() = -0.8 CalcOrderSwap(inRolloverTime) = -0.8048844238618312

Andrey Khatimlianskii 2021.09.17 10:16 #2079

fxsaber #:CloseBy取引は、2つの取引を発生させます。最初の取引（CloseByの最初のポジション）のスワップは、両方のポジションのスワップの合計を含んでいます。第2トレードのスワップは0円です。クローズバイによりポジションの一部決済が行われた場合、残りの未決済ポジションはスワップが奪われ、ゼロになります。...そのため、ロールオーバーを経たことのない最小限のポジションには、巨大なスワップが存在する可能性があります。そして、ロールオーバーした大口ポジションのスワップはゼロ。

驚きです。

四捨五入（1セントも減らさない、足さないように）のせいでしょうか？

それとも、めったに使わない操作だから関係ない？

fxsaber 2021.09.17 10:26 #2080

Andrey Khatimlianskii #:驚きです。四捨五入（1セントも減らさない、足さないように）のせいでしょうか？

部分的なクローズ（フルオーダーロットではなくオーダークローズ）は、それに応じてスワップが消耗するので、絶対にダメです。

それとも、めったに使わない操作だから関係ない？

シナリオはあまり考えられていないと思います。
チックの放送頻度を知っておくと便利なこともあります。
CloseBy取引は、2つの取引を発生させます。最初の取引（CloseByの最初のポジション）のスワップは、両方のポジションのスワップの合計を含んでいます。第2トレードのスワップは0円です。
クローズバイによりポジションの一部決済が行われた場合、オープンポジションの残りの部分はスワップが剥奪され、ゼロになります。
結果
そのため、ロールオーバーを経たことのない最小のポジションには、巨大なスワップが存在する可能性があります。そして、ロールオーバーした大きなポジションのスワップはゼロ。
ロールオーバーの回数を計算する（最速のオプションではない）。
使用例
結果
