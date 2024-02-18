mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 209

もう一つは、以前に公開された1つ2つ 取引サーバーのGMTオフセットを決定する方法です。

#define  HOUR 3600
#define  DAY (24 * HOUR)
#define  WEEK 7

bool GetWeekSession( const string Symb, datetime &From, datetime &To )
{
  datetime Tmp;
  
  From = 0;
  To = 0;
  
  for (int i = 0; i < 7; i++)
    if (::SymbolInfoSessionQuote(Symb, (ENUM_DAY_OF_WEEK)i, 0, From, Tmp) && (From != Tmp))
    {
      From += (i + WEEK - 1) * DAY;
      
      break;
    }

  for (int i = 6; i >= 0; i--)
    if (::SymbolInfoSessionQuote(Symb, (ENUM_DAY_OF_WEEK)i, 0, Tmp, To) && (To != Tmp))
    {
      To += ((i + WEEK - 1) % WEEK) * DAY;
      
      break;
    }
  
  return(From != To);
}

// Аналог по серверному времени - https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmtoffset
// Работает для FOREX-символов.
int TimeServerGMTOffset( void )
{
  const datetime Sunday = (WEEK - 1) * DAY;
  
  datetime From;
  datetime To;        
  
  return(GetWeekSession(_Symbol, From, To) ? ((int)::MathRound((double)::MathMin(Sunday - DAY - To, Sunday + DAY - From) / HOUR) - 3) * HOUR : 0);
}

この3つの手法を共生させることで、非常に高い確率で正しい結果を得ることができるのです。

 

ロールオーバーのテーマの 続きです。M1-historyで横転した時刻を特定しようとする。

#define  HOUR 3600
#define  HOURS 24
#define  DAY (HOURS * HOUR)
#define  WEEK 7
#define  MINUTE 60

ENUM_DAY_OF_WEEK TimeDayOfWeek( const datetime time )
{
  return((ENUM_DAY_OF_WEEK)((time / DAY + THURSDAY) % WEEK));
}

datetime GetTimeDayOfWeek( const datetime time, const ENUM_DAY_OF_WEEK Day = SUNDAY )
{
  const datetime Res = time / DAY * DAY;
  
  return(Res - (((WEEK + (TimeDayOfWeek(Res) - Day)) % WEEK)) * DAY);
}

#define  GETHOUR(A) (int)((A.time / HOUR) % HOURS)
#define  GETMINUTE(A) (int)((A.time / MINUTE) % MINUTE)

int GetTimePos( const MqlRates &Rates[], const datetime time )
{
  int Left = 0;
  int Right = ArraySize(Rates) - 1;  
      
  while (Right > Left)
  {            
    const int Middle = (Left + Right) >> 1;  
        
    if (Rates[Middle].time < time)
      Left = Middle + 1;
    else
      Right = Middle - 1;
  }
  
  return(Left);
}

int GetRolloverInterval( const MqlRates &Rates[], const datetime From, const datetime To, const bool MQL4Method = false )
{
  double Hours[HOURS];  
  ArrayInitialize(Hours, 0);
        
  const int FromPos = GetTimePos(Rates, From);
  const int ToPos = GetTimePos(Rates, To);
  
  for (int i = FromPos; i < ToPos; i++)
  {
  const int HourNow = GETHOUR(Rates[i]);
  
  #ifdef __MQL5__
    if (!MQL4Method) // Битые баровые спреды - проблема.
      Hours[HourNow] += (((HourNow != GETHOUR(Rates[i - 1])) ? GETMINUTE(Rates[i]) : 0) +
                         ((HourNow != GETHOUR(Rates[i + 1])) ? MINUTE : GETMINUTE(Rates[i + 1])) -
                         GETMINUTE(Rates[i])) * Rates[i].spread;
    else
  #endif // #ifdef __MQL5__
    Hours[HourNow] += (Rates[i].high - Rates[i].low) / Rates[i].tick_volume;            
  }
  
  return(ArrayMaximum(Hours));
  
}

// Возвращает время ролловера FOREX-символа на указанной неделе (кроме текущей).
datetime RolloverTime( const datetime time, const string Symb = NULL, const bool MQL4Method = false )
{  
  int Hours[HOURS];
  ArrayInitialize(Hours, 0);  
  
  MqlRates Rates[];    

  datetime From = GetTimeDayOfWeek(time);
  datetime To = GetTimeDayOfWeek(time) + WEEK * DAY - 1;

  if (CopyRates(Symb, PERIOD_M1, From, To, Rates) > 0)
  {
  #define  OFFSET 3
    From = (Rates[0].time / HOUR - OFFSET) * HOUR;
    To = From + ((OFFSET << 1) - 1) * HOUR;
  #undef  OFFSET
    
    for (int Count = 0; Count < 4; Count++)
      Hours[GetRolloverInterval(Rates, From += DAY, To += DAY, MQL4Method)]++;
  }
                                    
  return(ArrayMaximum(Hours) * HOUR);
}

#undef  GETMINUTE
#undef  GETHOUR


アプリケーションです。

// Через Тестер выводит по неделям данные по времени ролловера.
const bool Init = EventSetTimer(WEEK * DAY);

void OnTimer()
{
  const datetime time = TimeTradeServer() - WEEK * DAY;
  const datetime From = GetTimeDayOfWeek(time, MONDAY);
  
  Print((string)TimeToString(From, TIME_DATE) + " - " + (string)TimeToString(From + WEEK * DAY - 1, TIME_DATE) +
        ": RolloverTime = " + TimeToString(RolloverTime(time), TIME_MINUTES));
}


結果

2021.03.01 - 2021.03.07: RolloverTime = 00:00
2021.03.08 - 2021.03.14: RolloverTime = 00:00
2021.03.15 - 2021.03.21: RolloverTime = 23:00
2021.03.22 - 2021.03.28: RolloverTime = 23:00
2021.03.29 - 2021.04.04: RolloverTime = 00:00
2021.04.05 - 2021.04.11: RolloverTime = 00:00
 

最小ロット算出の特殊性。

double NormalizeDouble( const double Value, const double Step )
{
  return(NormalizeDouble(Step ? (int)(Value / Step + 0.1) * Step : Value, 8));
}

// Минимальный лот с учетом требования мин. объема.
double GetMinLot( const string Symb, const double MinValue = 0 )
{
  const double MinLot = SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_VOLUME_MIN)       ;
  double Res = MinLot;
  
  if (MinValue)
  {
    const double Diff = SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_ASK) * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
    
    Res = Diff ? MinValue * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) / Diff : 0;
    
    if (Res <= MinLot)
      Res = MinLot;
    else
    {
      double StepLot = SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_VOLUME_STEP);      
      
      if (!StepLot)
        StepLot = MinLot;
      
      const double NormRes = NormalizeDouble(Res, StepLot);
      
      Res = (NormRes < Res) ? NormalizeDouble(NormRes + StepLot, 8) : NormRes;                                                                  
    }
  }             

  return(Res);
}


例（RannForex-Binance_futures）。

void OnStart()
{
  for ( int i = SymbolsTotal(true) - 1; i >= 0; i--)
  {
    const string Symb = SymbolName(i, true);
    
    Print(Symb + ", MinLot =  " + (string)GetMinLot(Symb, 5));
  }
}


XMRUSDT.fut, MinLot =  0.019
XRPUSDT.fut, MinLot =  4.7
TRXUSDT.fut, MinLot =  51.0
LTCUSDT.fut, MinLot =  0.027
FTMUSDT.fut, MinLot =  2.0
ETHUSDT.fut, MinLot =  0.002
EOSUSDT.fut, MinLot =  1.1
BNBUSDT.fut, MinLot =  0.02
BCHUSDT.fut, MinLot =  0.008
BTCUSDT.fut, MinLot =  0.001
Спецификации фьючерсных контрактов USDⓈ-Margined | Binance
Спецификации фьючерсных контрактов USDⓈ-Margined | Binance
  • www.binance.com
Фьючерсные контракты USDT-margined не являются инверсными. Это линейные фьючерсные продукты, которые котируются и рассчитываются в BUSD или USDT – стейблкоинах, привязанных к доллару США. Одним из ...
 

これはMQL5の機能なのかバグなのか？

void OnStart()
{     
  uchar ArrayDst1[];
  uchar ArraySrc1[];
  
  ArrayCopy(ArrayDst1, ArraySrc1, 10);
  Print(ArraySize(ArrayDst1)); // MQL4 - 10, MQL5 - 0

  uchar ArrayDst2[];
  uchar ArraySrc2[1];

  ArrayCopy(ArrayDst2, ArraySrc2, 10);
  Print(ArraySize(ArrayDst2)); // 11
      
  return;
}
 

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

mql5の特性、ヒントとコツ

A100, 2021.05.20 13:43

インライン（不定形）関数と標準（右から左へ）関数の違いがわかると思います。

インライン関数は関数ではなく、アドレスを持つことができません。この観点からすると、通常の関数とカスタム関数の違いはなく、例えば、最も単純なカスタム関数（要するにインライン）の引数が常に右から左に計算される理由は不明である。将来、インライン関数で順番が変わる可能性は否定できないので

私は一時期、計算の順番を安全に使うために、inlineというキーワードを導入することを提案しました。


現在のMQL5では、特定の関数のインライン化を禁止することは可能でしょうか？

 
どうしてそうなのか

  
MqlTick Ticks[4] = {}; // Обнуление статического массива.
 
fxsaber #:

なぜなら意味がない。

struct X {
    int i;
};
void OnStart()
{
    X x[200000] = {};
}

F5がハングアップする。また、矛盾する 回避策として、コンストラクタの

 
A100 #:

なぜなら意味がない。

F5がハングアップする。

理解できない。ゼロックスは便利なものなので、一理ありますね。

