fxsaber:

REASON_ACCOUNT を使用すると（アカウントが変更されず、再ログインするだけでも）、Expert Advisor は完全にアンロードされ、新しいコピーがロード されます。

このため、OnDeinitのExpertRemoveは、アンロードされたコピーに関係するので、新しいコピーには影響しません。


シンボルがない場合、新しいコピーは何も実行されずにロードされます。

そして、問題は、ハングアップしている新しいコピーをアンロードすることでしたが、実行されていません。


ハンギングコピーとは、シンボルがある他の口座に切り替わった場合、EAが起動することを意味します。

良い説明、ありがとうございます。

シンボル消失の黒い画面でChartID()を確認すると...そうなんです-IDは常に同じなのですが、しかしこれが管理者との論争の発端、OnInit()のイベント...。とフラグ _StopFlag , _UninitReason をチェックします。

が、チャートがシンボルにバインドされていない...。いいよ、何でも。

いつもありがとうございます。

 
fxsaber:

完全なコントロールが必要です。

エントリーポイントが機能しなければ、EAを稼働させるリスクはない。

それらが動作する場合、アカウントが変更されているかどうかを確認するために、それらの中でチェックすることができます。

制御不能になることはありません。

 
fxsaber:

コピーを掛けるということは、シンボルがある他の口座に切り替わった場合、EAが起動することになります。

第一に、Algotradingボタンが既に押されているため、EAが起動しないことです。

第二に、この場合の解決方法は至極簡単である。

アニメーションがなぜか動かない。クリックする必要があります。


 
Andrey Khatimlianskii:

エントリーポイントが機能しなければ、EAを稼働させるリスクはない。

それらが動作する場合、アカウントが変更されているかどうかを確認するために、それらの中でチェックすることができます。

制御不能になることはありませんね。

私が必要としたものは、本当は必要ではなかったと説得しようとしているのですね。これは、残念ながら、そうではありません。

 
Alexey Viktorov:

1つ目：Algotradingボタンが既に押されているため、EAが起動しない。

この動作は、端末の設定に依存します。さらに、Expert Advisorは単なるトレードだけではありません。

2つ目：この場合、解決策は至ってシンプルです。

アニメーションがなぜか動かない。クリックする必要があります。

端末は10台です。そのうちの1つのアカウントで混乱に陥り、別のアカウントに切り替えました。時間が経ち、ターミナルを見ると、別のアカウントが必要なことがわかったので、古いアカウントに切り替えた。そして、EAがハングアップしていることを全く予想せずに、EAが動いていることを確認するのです。

そして、これはシナリオのひとつに過ぎないのです。

これは、フリーランスのクライアントの希望ではなく、私が必要としていたものです。

 
fxsaber:

私が必要としていたものは、本当は必要ではなかったと説得しようとしているのですね。それは、残念ながら、そうではありません。

便利そうなシチュエーションを想像してみる。無理です。


fxsaber:

端末を10台持っています。1つのアカウントでの混乱の中で、私は別のアカウントに切り替えます。時間が経ち、ターミナルを見ると、別のアカウントが必要であることがわかったので、古いアカウントに切り替えた。そして、EAがハングアップしていることを全く予想せずに、EAが動いていることを確認するのです。

そして、これはシナリオのひとつに過ぎないのです。

質問1.なぜライブターミナルで他のアカウントに切り替えようと思うのか？

 
Andrey Khatimlianskii:

質問1.なぜバトルターミナルで別のアカウントに再ログインする必要があるのですか？

すべてのアカウントに対応するユニバーサル端末があります。指先で操作できるすべてのツール＋MEで何かを書き込む／修正する素早い能力を持っています。

この端末では、毎日アカウントを切り替えて行動しています。例：スクリーニング、取引注文の 執行品質の分析など。

もし私が何かを実行し、忘れてしまった場合、他のアカウントに切り替えたときに、それをアンロードするのが論理的です。

 
私は他の人はどうか知りませんが、私の場合、すべての取引Expert Advisorは常にAccountID入力パラメータを持っており、そこにはそれが取引できる口座の番号が明確に書かれています。 私は他の方法で実際の口座で 作業することを想像することはできません。特に、端末がたくさんあって「慌ただしい」場合は。
 

Alexey Navoykov:
Не знаю, у кого как, а у меня любой торговый советник всегда имеет входной параметр AccountID.  В котором явно прописывешь номер счёта, на котором он может торговать.

いちいち口座番号を入力するのはひどく不便です。例えば、10桁のアカウントを持っている。

これ以外の方法で、実際のアカウントに 取り組むことは考えられません。特に、端末がたくさんあって「混乱」している場合は。

最初にEAを手動で起動するのは、意図的なものです。さらに、起動直後からブラウザに現在のティックまでのEAのバックテストのHTMLレポートが表示されるようになりました。そのため、間違いが起こりにくいのです。

しかし、すでにEAがぶら下がっている場合、その不正な起動は好ましくありません。ここに書かれている保護機能は非常に優れています。また、追加で何かを入力する必要はありません。

 
fxsaber:

すべてのアカウントに対応するユニバーサル端末があります。指先で操作できるすべてのツール＋MEで何かを書き込む／修正する素早い能力を持っています。

この端末では、毎日アカウントを切り替えて行動しています。例：スクリーニング、取引注文の 執行品質の分析など。

もし私が何かを実行し、忘れてしまった場合、他のアカウントに切り替えたときに、それをアンロードするのが論理的です。

この端末には通常1-2枚のチャートがあり、迷うことはないですね。しかし、その意味は明確です。

