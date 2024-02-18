mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 180 1...173174175176177178179180181182183184185186187...247 新しいコメント Igor Makanu 2020.05.21 13:14 #1791 fxsaber: REASON_ACCOUNT を使用すると（アカウントが変更されず、再ログインするだけでも）、Expert Advisor は完全にアンロードされ、新しいコピーがロード されます。 このため、OnDeinitのExpertRemoveは、アンロードされたコピーに関係するので、新しいコピーには影響しません。 シンボルがない場合、新しいコピーは何も実行されずにロードされます。 そして、問題は、ハングアップしている新しいコピーをアンロードすることでしたが、実行されていません。 ハンギングコピーとは、シンボルがある他の口座に切り替わった場合、EAが起動することを意味します。 良い説明、ありがとうございます。 シンボル消失の黒い画面でChartID()を確認すると...そうなんです-IDは常に同じなのですが、しかしこれが管理者との論争の発端、OnInit()のイベント...。とフラグ _StopFlag , _UninitReason をチェックします。 が、チャートがシンボルにバインドされていない...。いいよ、何でも。 いつもありがとうございます。 Andrey Khatimlianskii 2020.05.21 13:20 #1792 fxsaber: 完全なコントロールが必要です。 エントリーポイントが機能しなければ、EAを稼働させるリスクはない。 それらが動作する場合、アカウントが変更されているかどうかを確認するために、それらの中でチェックすることができます。 制御不能になることはありません。 Alexey Viktorov 2020.05.21 13:36 #1793 fxsaber: コピーを掛けるということは、シンボルがある他の口座に切り替わった場合、EAが起動することになります。 第一に、Algotradingボタンが既に押されているため、EAが起動しないことです。 第二に、この場合の解決方法は至極簡単である。 アニメーションがなぜか動かない。クリックする必要があります。 fxsaber 2020.05.21 13:47 #1794 Andrey Khatimlianskii: エントリーポイントが機能しなければ、EAを稼働させるリスクはない。 それらが動作する場合、アカウントが変更されているかどうかを確認するために、それらの中でチェックすることができます。 制御不能になることはありませんね。 私が必要としたものは、本当は必要ではなかったと説得しようとしているのですね。これは、残念ながら、そうではありません。 fxsaber 2020.05.21 13:52 #1795 Alexey Viktorov: 1つ目：Algotradingボタンが既に押されているため、EAが起動しない。 この動作は、端末の設定に依存します。さらに、Expert Advisorは単なるトレードだけではありません。 2つ目：この場合、解決策は至ってシンプルです。 アニメーションがなぜか動かない。クリックする必要があります。 端末は10台です。そのうちの1つのアカウントで混乱に陥り、別のアカウントに切り替えました。時間が経ち、ターミナルを見ると、別のアカウントが必要なことがわかったので、古いアカウントに切り替えた。そして、EAがハングアップしていることを全く予想せずに、EAが動いていることを確認するのです。 そして、これはシナリオのひとつに過ぎないのです。 これは、フリーランスのクライアントの希望ではなく、私が必要としていたものです。 Andrey Khatimlianskii 2020.05.21 23:36 #1796 fxsaber: 私が必要としていたものは、本当は必要ではなかったと説得しようとしているのですね。それは、残念ながら、そうではありません。 便利そうなシチュエーションを想像してみる。無理です。 fxsaber:端末を10台持っています。1つのアカウントでの混乱の中で、私は別のアカウントに切り替えます。時間が経ち、ターミナルを見ると、別のアカウントが必要であることがわかったので、古いアカウントに切り替えた。そして、EAがハングアップしていることを全く予想せずに、EAが動いていることを確認するのです。 そして、これはシナリオのひとつに過ぎないのです。 質問1.なぜライブターミナルで他のアカウントに切り替えようと思うのか？ fxsaber 2020.05.21 23:52 #1797 Andrey Khatimlianskii: 質問1.なぜバトルターミナルで別のアカウントに再ログインする必要があるのですか？ すべてのアカウントに対応するユニバーサル端末があります。指先で操作できるすべてのツール＋MEで何かを書き込む／修正する素早い能力を持っています。 この端末では、毎日アカウントを切り替えて行動しています。例：スクリーニング、取引注文の 執行品質の分析など。 もし私が何かを実行し、忘れてしまった場合、他のアカウントに切り替えたときに、それをアンロードするのが論理的です。 Alexey Navoykov 2020.05.22 03:46 #1798 私は他の人はどうか知りませんが、私の場合、すべての取引Expert Advisorは常にAccountID入力パラメータを持っており、そこにはそれが取引できる口座の番号が明確に書かれています。 私は他の方法で実際の口座で 作業することを想像することはできません。特に、端末がたくさんあって「慌ただしい」場合は。 fxsaber 2020.05.22 06:24 #1799 Alexey Navoykov: Не знаю, у кого как, а у меня любой торговый советник всегда имеет входной параметр AccountID. В котором явно прописывешь номер счёта, на котором он может торговать. いちいち口座番号を入力するのはひどく不便です。例えば、10桁のアカウントを持っている。 これ以外の方法で、実際のアカウントに 取り組むことは考えられません。特に、端末がたくさんあって「混乱」している場合は。 最初にEAを手動で起動するのは、意図的なものです。さらに、起動直後からブラウザに現在のティックまでのEAのバックテストのHTMLレポートが表示されるようになりました。そのため、間違いが起こりにくいのです。 しかし、すでにEAがぶら下がっている場合、その不正な起動は好ましくありません。ここに書かれている保護機能は非常に優れています。また、追加で何かを入力する必要はありません。 Andrey Khatimlianskii 2020.05.22 09:46 #1800 fxsaber: すべてのアカウントに対応するユニバーサル端末があります。指先で操作できるすべてのツール＋MEで何かを書き込む／修正する素早い能力を持っています。 この端末では、毎日アカウントを切り替えて行動しています。例：スクリーニング、取引注文の 執行品質の分析など。 もし私が何かを実行し、忘れてしまった場合、他のアカウントに切り替えたときに、それをアンロードするのが論理的です。 この端末には通常1-2枚のチャートがあり、迷うことはないですね。しかし、その意味は明確です。 1...173174175176177178179180181182183184185186187...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
REASON_ACCOUNT を使用すると（アカウントが変更されず、再ログインするだけでも）、Expert Advisor は完全にアンロードされ、新しいコピーがロード されます。
このため、OnDeinitのExpertRemoveは、アンロードされたコピーに関係するので、新しいコピーには影響しません。
シンボルがない場合、新しいコピーは何も実行されずにロードされます。
そして、問題は、ハングアップしている新しいコピーをアンロードすることでしたが、実行されていません。
ハンギングコピーとは、シンボルがある他の口座に切り替わった場合、EAが起動することを意味します。
良い説明、ありがとうございます。
シンボル消失の黒い画面でChartID()を確認すると...そうなんです-IDは常に同じなのですが、しかしこれが管理者との論争の発端、OnInit()のイベント...。とフラグ _StopFlag , _UninitReason をチェックします。
が、チャートがシンボルにバインドされていない...。いいよ、何でも。
いつもありがとうございます。
完全なコントロールが必要です。
エントリーポイントが機能しなければ、EAを稼働させるリスクはない。
それらが動作する場合、アカウントが変更されているかどうかを確認するために、それらの中でチェックすることができます。
制御不能になることはありません。
コピーを掛けるということは、シンボルがある他の口座に切り替わった場合、EAが起動することになります。
第一に、Algotradingボタンが既に押されているため、EAが起動しないことです。
第二に、この場合の解決方法は至極簡単である。
アニメーションがなぜか動かない。クリックする必要があります。
エントリーポイントが機能しなければ、EAを稼働させるリスクはない。
それらが動作する場合、アカウントが変更されているかどうかを確認するために、それらの中でチェックすることができます。
制御不能になることはありませんね。
私が必要としたものは、本当は必要ではなかったと説得しようとしているのですね。これは、残念ながら、そうではありません。
1つ目：Algotradingボタンが既に押されているため、EAが起動しない。
この動作は、端末の設定に依存します。さらに、Expert Advisorは単なるトレードだけではありません。
2つ目：この場合、解決策は至ってシンプルです。
アニメーションがなぜか動かない。クリックする必要があります。
端末は10台です。そのうちの1つのアカウントで混乱に陥り、別のアカウントに切り替えました。時間が経ち、ターミナルを見ると、別のアカウントが必要なことがわかったので、古いアカウントに切り替えた。そして、EAがハングアップしていることを全く予想せずに、EAが動いていることを確認するのです。
そして、これはシナリオのひとつに過ぎないのです。
これは、フリーランスのクライアントの希望ではなく、私が必要としていたものです。
私が必要としていたものは、本当は必要ではなかったと説得しようとしているのですね。それは、残念ながら、そうではありません。
便利そうなシチュエーションを想像してみる。無理です。
端末を10台持っています。1つのアカウントでの混乱の中で、私は別のアカウントに切り替えます。時間が経ち、ターミナルを見ると、別のアカウントが必要であることがわかったので、古いアカウントに切り替えた。そして、EAがハングアップしていることを全く予想せずに、EAが動いていることを確認するのです。
そして、これはシナリオのひとつに過ぎないのです。
質問1.なぜライブターミナルで他のアカウントに切り替えようと思うのか？
質問1.なぜバトルターミナルで別のアカウントに再ログインする必要があるのですか？
すべてのアカウントに対応するユニバーサル端末があります。指先で操作できるすべてのツール＋MEで何かを書き込む／修正する素早い能力を持っています。
この端末では、毎日アカウントを切り替えて行動しています。例：スクリーニング、取引注文の 執行品質の分析など。
もし私が何かを実行し、忘れてしまった場合、他のアカウントに切り替えたときに、それをアンロードするのが論理的です。
Alexey Navoykov:
Не знаю, у кого как, а у меня любой торговый советник всегда имеет входной параметр AccountID. В котором явно прописывешь номер счёта, на котором он может торговать.
いちいち口座番号を入力するのはひどく不便です。例えば、10桁のアカウントを持っている。
これ以外の方法で、実際のアカウントに 取り組むことは考えられません。特に、端末がたくさんあって「混乱」している場合は。
最初にEAを手動で起動するのは、意図的なものです。さらに、起動直後からブラウザに現在のティックまでのEAのバックテストのHTMLレポートが表示されるようになりました。そのため、間違いが起こりにくいのです。
しかし、すでにEAがぶら下がっている場合、その不正な起動は好ましくありません。ここに書かれている保護機能は非常に優れています。また、追加で何かを入力する必要はありません。
すべてのアカウントに対応するユニバーサル端末があります。指先で操作できるすべてのツール＋MEで何かを書き込む／修正する素早い能力を持っています。
この端末では、毎日アカウントを切り替えて行動しています。例：スクリーニング、取引注文の 執行品質の分析など。
もし私が何かを実行し、忘れてしまった場合、他のアカウントに切り替えたときに、それをアンロードするのが論理的です。
この端末には通常1-2枚のチャートがあり、迷うことはないですね。しかし、その意味は明確です。