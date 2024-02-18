mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 184 1...177178179180181182183184185186187188189190191...247 新しいコメント Vladimir Simakov 2020.08.02 11:09 #1831 enum EAct{PUSH,POP}; template<typename T> void TempCondition(T &value,EAct act){ static T temp=T(); switch(act){ case PUSH: temp=value; break; case POP: value=temp; } } #define sortArray(_lArray,_lField) do { \ for(int i = 0; i < ArraySize(_lArray); i++) { \ TempCondition(_lArray[i],PUSH); \ for(int a = 1; a <= i; a++) { \ if(_lArray[i]._lField < _lArray[a - 1]._lField){ \ for(int b = i; b >= a; b--) { \ _lArray[b] = _lArray[b - 1]; \ } \ TempCondition(_lArray[a - 1],POP); \ break;}}}} while(false) struct STest{ double a; int b; }; void OnStart() { STest test[700]; sortArray(test,a); } うまくいくはずなんです。でも、そんなやり方はお勧めしません) Georgiy Liashchenko 2020.08.11 02:53 #1832 Koldun Zloy:実はこれが最適なんです。そして、より複雑なソート条件を設定することができます。例えば、こんな感じです。そうですね、とにかく他に解決策がないんです。 パターンのポイントは、普遍的であることです。もし、この例で少なくとも一つのフィールド a,b,c を含まない別の構造体を渡すと、コンパイルできません。つまり、この関数は同時に2つの異なるデータ型を 扱うことはできない。 Artyom Trishkin 2020.08.15 00:26 #1833 このトピックに関係のないコメントは、「MQL4、MQL5に関する初心者からの質問、アルゴリズムやコードに関するヘルプ、ディスカッション」に移動しました。 fxsaber 2020.08.18 10:04 #1834 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 取引用のコントロールパネル。mql5 のヘルプが必要です。 ウラジミール・カルプトフ, 2020.08.18 09:04 このコードはうまくいきません。パテと 四角を 比較することはできないのです。 for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) { ulong OrderTicket=OrderGetTicket(i); if(OrderTicket>0 && PositionSelectByTicket(OrderTicket)) { // Stop long позиции------------------------------------------ if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY) { int cur_tr; //трейлинг double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK); double newSl = ask - cur_tr*_Point; double positionSl = PositionGetDouble(POSITION_SL); double positionTP = PositionGetDouble(POSITION_TP); if(newSl > positionSl || positionSl == 0) { CTrade trade; trade.PositionModify(OrderTicket,newSl,positionTP); } } } } この条件は、保留中の注文が部分的に約定し、ポジションを発生させた場合に機能します。その場合、同じチケットのオーダーとポジションが同時に存在することになります。 このため、次のような構成が意味を持つ場面もある。 ::PositionSelectByTicket(::OrderGetInteger(ORDER_TICKET)) fxsaber 2020.08.19 10:44 #1835 選択したポジションや オーダーのMQLデータをゼロにしたい場合。 PositionSelectByTicket(0); // Обнуляет PositionGet* OrderSelect(0); // Обнуляет OrderGet* fxsaber 2020.08.20 15:45 #1836 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム ライブラリ：MT4Orders fxsaber, 2020.08.20 15:44 非同期トランザクションを扱う方にとって、アカウント内の未処理非同期トランザクションの最大可能数に関する設定を知っておくと便利です。 これを調べるのは難しいことではありません。 Alert: 60 - Too many trade requests 制限にぶつかることがあるので、注意してください。 Fast235 2020.08.20 16:20 #1837 fxsaber: レナートは昔、制限に引っかかるだけでなく、DCでブロックされることもあると言っていました fxsaber 2020.08.20 18:52 #1838 fxsaber:この条件は、保留中の注文が部分的に約定し、ポジションが発生した場合に発動されます。そうすると、同じティッカーを持つオーダーとポジションが同時に存在することになります。 RannForex-Serverの デモ口座で以下のコードでこのEAを実行すると、すぐにこの状況を再現することができます。 // Воспроизведение ситуации наличия позиции и отложенного ордера с одинаковыми тикетами. #define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) MqlTradeResult Result = {0}; MqlTradeRequest Request = {0}; int OnInit() { Request.action = TRADE_ACTION_PENDING; Request.symbol = _Symbol; Request.volume = 100; Request.price = Ask; Request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; return(!OrderSend(Request, Result)); // Выставили лимитник по текущей цене. } #define TOSTRING(A) #A + " = " + DoubleToString(A, _Digits) void OnTradeTransaction( const MqlTradeTransaction&, const MqlTradeRequest&, const MqlTradeResult& ) { if (OrderSelect(Result.order) && (OrderGetInteger(ORDER_STATE) == ORDER_STATE_PARTIAL)) // Если наш лимитник исполнился частично { if (Ask - OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN) < 100 * _Point) // и находится близко от текущей цены { Request.action = TRADE_ACTION_MODIFY; Request.order = Result.order; Request.price = Ask - 1000 * _Point; // тогда передвигаем его подальше. if (OrderSend(Request, Result)) // Если синхронный OrderSend выполнился успешно, то торговое окружение должно соответствовать. { // Проверка соответствия торгового окружения. if (OrderSelect(Request.order) && // Если получилось взять данные нашего ордера NormalizeDouble(OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN) - Request.price, _Digits)) // и цена ордера не равна цене успешного OrderSend Alert("Bug:" + TOSTRING(OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN)) + " != " + TOSTRING(Request.price)); // сообщаем о баге MT5. } } else ExpertRemove(); } } 結果 ところで、このスクリプトでは、synchronous OrderSendの実行にバグがあることが（初めてとは限らない）判明しました。 Alert: Bug:OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN) = 0.89837 != Request.price = 0.88837 OrderSendが数十/数百ミリ秒実行された後、注文価格はOrderSendが成功したものでなく、古いものになります。 同じチケットの話に戻ると、いくつかの結論が導き出されます。 部分指値注文がぶら下がっている場合、「注文と取引」タブには、生成された取引は表示されません。 ヘッジでは、1つの注文で異なる価格の複数のIN取引を発生させることができる。その結果、ポジションの始値は端数（pipsに相対する）となります。 生成されたポジションは、Partial Putを削除することなく決済することができます。しかし、その後、保留中の注文がトリガーされた場合、前に決済されたポジションのチケットと同じチケットでトレードが開始されます。つまり、あるチケットでポジションをクローズする場面があるかもしれません。そして、同じティッカーでポジションが再表示されます。 ブローカーのソフトウェアにより、部分執行の実装が異なる場合があります。上記はMT5の標準的な実装です。 もし、他の取引サーバーで再現できた方がいらっしゃいましたら、その名前を教えてください。 検索文字列：Oshibka 010. Andrey Khatimlianskii 2020.08.20 19:56 #1839 fxsaber: Partial Put を削除することなく、生成されたポジションをクローズすることができます。しかし、その後、保留中の注文がトリガーされた場合、先に決済したポジションのチケットと同じチケットで取引を開始することになります。つまり、あるチケットでポジションをクローズする場面があるかもしれません。そして、同じチケットで再びポジションが出現する。 ユニークなチケットではない？どうしてでしょう？ オーダーもトレードもチケットは一枚ずつですか？ fxsaber 2020.08.20 20:16 #1840 Andrey Khatimlianskii:ユニークなチケットではない？どうしてそうなるのでしょうか？ オープニングオーダーがある限り、常にポジションが存在するという説明です。ただ、常に目に見えるわけではなく、ボリュームはゼロです。そして、このポジションには、ユニークなチケットがあります。さて、このような理由によるヘッジでは、対応するインとアウトの取引の後、同じポジションでイントリガーが発生する可能性が十分にあります。 注文や取引は、独自のチケットまであるのでしょうか？ 彼らはユニークです。しかし、もちろんORDER_TICKETはDEAL_TICKETと同じにすることができます。 1...177178179180181182183184185186187188189190191...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
うまくいくはずなんです。でも、そんなやり方はお勧めしません)
実はこれが最適なんです。そして、より複雑なソート条件を設定することができます。
例えば、こんな感じです。
そうですね、とにかく他に解決策がないんです。
パターンのポイントは、普遍的であることです。もし、この例で少なくとも一つのフィールド a,b,c を含まない別の構造体を渡すと、コンパイルできません。つまり、この関数は同時に2つの異なるデータ型を 扱うことはできない。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
取引用のコントロールパネル。mql5 のヘルプが必要です。
ウラジミール・カルプトフ, 2020.08.18 09:04
このコードはうまくいきません。パテと 四角を 比較することはできないのです。
この条件は、保留中の注文が部分的に約定し、ポジションを発生させた場合に機能します。その場合、同じチケットのオーダーとポジションが同時に存在することになります。
このため、次のような構成が意味を持つ場面もある。
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
ライブラリ：MT4Orders
fxsaber, 2020.08.20 15:44
非同期トランザクションを扱う方にとって、アカウント内の未処理非同期トランザクションの最大可能数に関する設定を知っておくと便利です。
これを調べるのは難しいことではありません。
制限にぶつかることがあるので、注意してください。
レナートは昔、制限に引っかかるだけでなく、DCでブロックされることもあると言っていました
この条件は、保留中の注文が部分的に約定し、ポジションが発生した場合に発動されます。そうすると、同じティッカーを持つオーダーとポジションが同時に存在することになります。
RannForex-Serverの デモ口座で以下のコードでこのEAを実行すると、すぐにこの状況を再現することができます。
結果
ところで、このスクリプトでは、synchronous OrderSendの実行にバグがあることが（初めてとは限らない）判明しました。
OrderSendが数十/数百ミリ秒実行された後、注文価格はOrderSendが成功したものでなく、古いものになります。
同じチケットの話に戻ると、いくつかの結論が導き出されます。
もし、他の取引サーバーで再現できた方がいらっしゃいましたら、その名前を教えてください。
検索文字列：Oshibka 010.
ユニークなチケットではない？どうしてでしょう？
オーダーもトレードもチケットは一枚ずつですか？
ユニークなチケットではない？どうしてそうなるのでしょうか？
オープニングオーダーがある限り、常にポジションが存在するという説明です。ただ、常に目に見えるわけではなく、ボリュームはゼロです。そして、このポジションには、ユニークなチケットがあります。さて、このような理由によるヘッジでは、対応するインとアウトの取引の後、同じポジションでイントリガーが発生する可能性が十分にあります。
注文や取引は、独自のチケットまであるのでしょうか？
彼らはユニークです。しかし、もちろんORDER_TICKETはDEAL_TICKETと同じにすることができます。