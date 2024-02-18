mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 178 1...171172173174175176177178179180181182183184185...247 新しいコメント fxsaber 2020.05.21 09:13 #1771 Andrey Barinov: ExpertRemoveが機能しない場合、ChartClose()もあります。何が問題なのか理解できない。アカウントを変更した後はどうなりますか？Expert Advisorで追加チャートが表示されるのか？それとも、現在のチャートシンボルだけが変化するのでしょうか？おそらく、ChartIDが変更されたため、以前のソリューションが機能しないのでしょう。 チックはいずれにせよ処理されるので、OnInitが機能しない場合、OnTickにそれらをアンロードする必要があることを意味します。 これらの質問にすべて答えたとして、それからどうする？本題に入りたいなら、自分のマシンで試さないことにはどうにもならない。 この解決策に辿り着きました。 #include <fxsaber\Expert.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/19003 // Выгружает себя, если после смены счета отсутствует символ. void OnDeinit( const int Reason ) { if (Reason == REASON_ACCOUNT) { MqlTick Tick; if (!SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_CUSTOM) && !SymbolInfoTick(_Symbol, Tick)) { Alert("Account is changed!"); if (EXPERT::Remove()) Alert("Expert is removed!"); // ExpertRemove(); // Не поможет. // ChartClose(); // Не лучшее решение. } // else // Для кастомных и других случаев дополнить код следущим решением. // https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page175#comment_16365819 } } SZY コンバットアドバイザーに必要なもの。 Alexey Viktorov 2020.05.21 09:45 #1772 fxsaber: 口座変更時にアンロードするEAのソースコードをここに示してください。 ソースコードは後日公開予定です。これが自分にとっての機能かどうか、まず確認してください。 fxsaber 2020.05.21 09:58 #1773 Alexey Viktorov: ソースコードは後日公開予定です。これらが自分にとっての特別な機能であるかどうか、まず確認してください。 走っています。動作しない。 2020.05.21 10:49:58.028 00 (EURUSD,M1) Идиот 2020.05.21 10:49:58.028 00 (EURUSD,M1) ExpertRemove() function called どうやら、ログにロシア語の単語を使うのがすでにトレンドになっているようです。 Alexey Viktorov 2020.05.21 10:05 #1774 fxsaber:稼働しています。うまくいかない。どうやら、過去ログにロシア語の単語を使うのは、すでにトレンドになっているようです。これはログではありません。悪気はなかったんです。自分のために書いているんです、何かうまくいかないときに。そして、削除するのを忘れてしまった。 もし期待外れだったら、ご容赦ください。口座変更時にチャートからEAを削除 したかったのでしょう、EAがそうしています。どうしてうまくいかないのか、私は知りたくありません。 fxsaber 2020.05.21 10:08 #1775 Alexey Viktorov: これはログではありません。悪気はなかったんです。これは、何かがうまくいかなかったときに、自分のために書いているんです。そして、削除するのを忘れてしまった。 もし、私が提案した以外の実行可能な解決策が見つかったら、面白いことになりますよ。 fxsaber 2020.05.21 10:14 #1776 Alexey Viktorov: 口座変更時にチャートからEAを削除したかったのでしょう、EAがそうしてくれるのです。 残念ながら、そうではありません。 一般に、REASON_ACCOUNT を指定してExpertRemove を呼び出す ことは、全く意味のないことである。 Alexey Viktorov 2020.05.21 10:30 #1777 fxsaber: 残念ながら、そうではありません。 一般に、REASON_ACCOUNT を指定してExpertRemove を呼び出す ことは、全く意味のないことです。 初心者でない方は、Expert Advisorはチャートでしか動作しないことを知っておく必要があります。図表がないと、サービスだけしか機能しない。その仕組みは？ fxsaber 2020.05.21 10:37 #1778 Alexey Viktorov: 初心者でない方は、EAがチャートでしか動作しないことを知っておく必要があります。図表がないと、サービスだけしか機能しない。どのように機能するのですか？ この件に関しては、残念ながらあなたは全く無能です。ここで提示されるワーキングソリューションは、実際にどのように機能するかを理解するための、本当の意味での繊細なものです。 Alexey Viktorov 2020.05.21 10:41 #1779 fxsaber: この件に関しては、残念ながらあなたは全く無能です。ここで提案されたワーキング・ソリューションは、実際に物事がどのように動いているかを理解するための、本当の意味での繊細なものです。 そうですね、有能な人はここに一人しかいませんね。 Konstantin Nikitin 2020.05.21 11:01 #1780 オプションとして int OnInit(void) { string name_global = "exp_account"; if( GlobalVariableCheck(name_global) ) { if( AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) != GlobalVariableGet(name_global) ) if( GlobalVariableDel(name_global) ) ExpertRemove(); } else GlobalVariableSet( name_global, AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) ); return(INIT_SUCCEEDED); } 1...171172173174175176177178179180181182183184185...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ExpertRemoveが機能しない場合、ChartClose()もあります。何が問題なのか理解できない。アカウントを変更した後はどうなりますか？Expert Advisorで追加チャートが表示されるのか？それとも、現在のチャートシンボルだけが変化するのでしょうか？おそらく、ChartIDが変更されたため、以前のソリューションが機能しないのでしょう。 チックはいずれにせよ処理されるので、OnInitが機能しない場合、OnTickにそれらをアンロードする必要があることを意味します。
これらの質問にすべて答えたとして、それからどうする？本題に入りたいなら、自分のマシンで試さないことにはどうにもならない。
この解決策に辿り着きました。
SZY コンバットアドバイザーに必要なもの。
口座変更時にアンロードするEAのソースコードをここに示してください。
ソースコードは後日公開予定です。これが自分にとっての機能かどうか、まず確認してください。
走っています。動作しない。
どうやら、ログにロシア語の単語を使うのがすでにトレンドになっているようです。
これはログではありません。悪気はなかったんです。自分のために書いているんです、何かうまくいかないときに。そして、削除するのを忘れてしまった。もし期待外れだったら、ご容赦ください。口座変更時にチャートからEAを削除 したかったのでしょう、EAがそうしています。どうしてうまくいかないのか、私は知りたくありません。
もし、私が提案した以外の実行可能な解決策が見つかったら、面白いことになりますよ。
口座変更時にチャートからEAを削除したかったのでしょう、EAがそうしてくれるのです。
残念ながら、そうではありません。
一般に、REASON_ACCOUNT を指定してExpertRemove を呼び出す ことは、全く意味のないことである。
初心者でない方は、Expert Advisorはチャートでしか動作しないことを知っておく必要があります。図表がないと、サービスだけしか機能しない。その仕組みは？
この件に関しては、残念ながらあなたは全く無能です。ここで提示されるワーキングソリューションは、実際にどのように機能するかを理解するための、本当の意味での繊細なものです。
そうですね、有能な人はここに一人しかいませんね。
オプションとして