mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 217 1...210211212213214215216217218219220221222223224...247 新しいコメント Andrey Khatimlianskii 2021.11.24 04:43 #2161 fxsaber #: 今、（b3110）複雑な構造をゼロにするにはどうしたらいいのでしょうか？ ゼロ点を持つコンストラクタです。 また、進行中にゼロにしたい場合は、その方法も追加されています。 struct MqlTick2 : private MqlTick { string Str; // С этой строкой не обнулить. MqlTick2() { Init(); } void Init() { Str = NULL; }; }; void OnStart() { MqlTick2 tick; Print( tick.Str ); // NULL tick.Str = "123"; Print( tick.Str ); // "123" tick.Init(); Print( tick.Str ); // NULL } fxsaber 2021.11.24 04:48 #2162 Andrey Khatimlianskii #:ゼロ点を持つコンストラクタです。また、仕事中にゼロにしたい場合は、そのための方法を追加します。 かつてZeroMemoryが許したように、普遍的な方法が欲しい。 Ilyas 2021.11.24 15:56 #2163 A100 #:x[i].i == 0 の第1項をチェックするようにした（以前は x[i].x == 0.0 という条件だった）。結果：falseそしてZeroMemoryで-本当です。 ありがとうございます、修正しました。 fxsaber 2021.11.25 23:23 #2164 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム mql5の特性、ヒントとコツ mktr8591, 2021.08.12 19:43 保留期限を設定した。その後、手動やスクリプトで変更すると、ORDER_TIME_SETUPが 変更されます。 何が変わるのかの例 設定ログです。 QG 0 22:00:02.376 Trades '93912': accepted buy limit 13.1 AUDUSD at 0.71897 tp: 0.71927 IS 0 22:00:02.378 Trades '93912': order #5774292 buy limit 13.1 / 13.1 AUDUSD at 0.71897 done in 33.487 ms ORDER_TIME_SETUPを変更 しました。バグ？ Vladimir Simakov 2021.11.28 01:39 #2165 fxsaber #:かつてZeroMemoryが許したように、普遍的な方法が欲しい。 そして、誰がストリングスのバッファを解放するのでしょうか？ZeroMemoryは、基本的にこのアナログです。 https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/legacy/aa366920(v=vs.85) デストラクタは呼び出されない。これに対応して、バッファポインタは文字列でクリアされ、バッファ自体はリークされることになる。メモリを使ったダイレクトワークは地雷原のようなもので、警戒心を失えばそれまでです))) ここでは、あなたの場合のリーク例を紹介します。 #include <iostream> #include <string> #include <cstring> int main() { std::string example{"Leaked memory!!!"}; std::cout<<"First: "<<example<<std::endl; const char* data=example.data(); std::memset(&example,0,sizeof(example)); std::cout<<"Second: "<<example<<std::endl; std::cout<<"Third: "<<data<<std::endl; return 0; } First: Leaked memory!!! Second: Third: Leaked memory!!! オブジェクトはもはやバッファへのポインタを持たず、バッファそのものが "リーク "したのです。 PS.memsetとZeroMemoryでPOD型がゼロにならないのはクソ。 fxsaber 2021.11.28 09:41 #2166 Vladimir Simakov #:PS.PODタイプではなく、memsetとZeroMemoryを 使ったゼロ化です。 テストはしていませんが、文字列バッファがゼロになるのだと思います。 Vladimir Simakov 2021.11.28 12:43 #2167 fxsaber #:確認していませんが、文字列バッファがリセットされているのではないでしょうか。 なぜリセットされるのか))) #import "CPPTestDll.dll" long GetAddress(string &ptr); string Text(long data); #import struct A{ string a; int b; }; void OnStart() { string t1="Test"; string t2="text"; Print(t1); Print(t2); A a={"",8}; a.a+=t1+" "+t2; long ptr=GetAddress(a.a); Print(a.a," | ",a.b); Print(Text(ptr)); Print("-------------------------"); ZeroMemory(a); Print(a.a," | ",a.b); Print(Text(ptr)); } 2021.11.28 14:49:29.354 test (EURUSD,H4) Test 2021.11.28 14:49:29.354 test (EURUSD,H4) text 2021.11.28 14:49:29.354 test (EURUSD,H4) Test text | 8 2021.11.28 14:49:29.354 test (EURUSD,H4) Test text 2021.11.28 14:49:29.354 test (EURUSD,H4) ------------------------- 2021.11.28 14:49:29.354 test (EURUSD,H4) | 0 2021.11.28 14:49:29.354 test (EURUSD,H4) Test text さすがに大人っぽいですね))) UPD: t1, t2 とその出力。コンパイラが全体を最適化し過ぎないようにするため) UPD2: バッファの削除は可能だが、文字列が構造体の中にある場合の削除方法がわからない。 UPD3: ヘルプに書いてありますが、個人的に呼び出したので、バッファが解放されるはずですが、解放されたメモリへのポインタで、すでにデータを読み込んでいるのでしょうね。 ファイル: CPPTestDll.zip 3 kb fxsaber 2021.11.28 13:10 #2168 Vladimir Simakov #:なぜ自分をゼロにリセットするのだろう)) が見られると良いですね。 Print(GetAddress(a.a)); ビフォーアフター Vladimir Simakov 2021.11.28 13:23 #2169 fxsaber #:が見られると良いですね。ビフォーアフター 当然のことですが。最初の場合はメモリアドレス，2番目の場合は0 Vladimir Simakov 2021.11.28 13:25 #2170 Vladimir Simakov #:なんでリセットしたんだろう))) ここにあるものはすべて、当然のように成熟して います)))UPD: t1, t2 とその出力。コンパイラが全体を最適化し過ぎないようにするため)UPD2: バッファの削除は可能だが、文字列が構造体の中にある場合の削除 方法がわからない。UPD3: ヘルプに書いてありますが、個人的にはバッファの解放が必要ということで、ポインターですでにメモリ解放されていることを望みます。 原理的には、そこにあるすべてのものは、実装において非常に些細なことであるはずです) 1...210211212213214215216217218219220221222223224...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
今、（b3110）複雑な構造をゼロにするにはどうしたらいいのでしょうか？
ゼロ点を持つコンストラクタです。
また、進行中にゼロにしたい場合は、その方法も追加されています。
ゼロ点を持つコンストラクタです。
また、仕事中にゼロにしたい場合は、そのための方法を追加します。
かつてZeroMemoryが許したように、普遍的な方法が欲しい。
x[i].i == 0 の第1項をチェックするようにした（以前は x[i].x == 0.0 という条件だった）。
結果：false
そしてZeroMemoryで-本当です。
ありがとうございます、修正しました。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
mql5の特性、ヒントとコツ
mktr8591, 2021.08.12 19:43
保留期限を設定した。その後、手動やスクリプトで変更すると、ORDER_TIME_SETUPが 変更されます。
何が変わるのかの例
設定ログです。
ORDER_TIME_SETUPを変更 しました。バグ？
かつてZeroMemoryが許したように、普遍的な方法が欲しい。
そして、誰がストリングスのバッファを解放するのでしょうか？ZeroMemoryは、基本的にこのアナログです。
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/legacy/aa366920(v=vs.85)
デストラクタは呼び出されない。これに対応して、バッファポインタは文字列でクリアされ、バッファ自体はリークされることになる。メモリを使ったダイレクトワークは地雷原のようなもので、警戒心を失えばそれまでです)))
ここでは、あなたの場合のリーク例を紹介します。
オブジェクトはもはやバッファへのポインタを持たず、バッファそのものが "リーク "したのです。
PS.memsetとZeroMemoryでPOD型がゼロにならないのはクソ。
PS.PODタイプではなく、memsetとZeroMemoryを 使ったゼロ化です。
テストはしていませんが、文字列バッファがゼロになるのだと思います。
確認していませんが、文字列バッファがリセットされているのではないでしょうか。
なぜリセットされるのか)))
さすがに大人っぽいですね)))
UPD: t1, t2 とその出力。コンパイラが全体を最適化し過ぎないようにするため)
UPD2: バッファの削除は可能だが、文字列が構造体の中にある場合の削除方法がわからない。
UPD3: ヘルプに書いてありますが、個人的に呼び出したので、バッファが解放されるはずですが、解放されたメモリへのポインタで、すでにデータを読み込んでいるのでしょうね。
なぜ自分をゼロにリセットするのだろう))
が見られると良いですね。
Print(GetAddress(a.a));
ビフォーアフター
が見られると良いですね。
ビフォーアフター
当然のことですが。最初の場合はメモリアドレス，2番目の場合は0
なんでリセットしたんだろう)))
ここにあるものはすべて、当然のように成熟して います)))
UPD: t1, t2 とその出力。コンパイラが全体を最適化し過ぎないようにするため)
UPD2: バッファの削除は可能だが、文字列が構造体の中にある場合の削除 方法がわからない。
UPD3: ヘルプに書いてありますが、個人的にはバッファの解放が必要ということで、ポインターですでにメモリ解放されていることを望みます。
原理的には、そこにあるすべてのものは、実装において非常に些細なことであるはずです)