緑色の枠の中で、私の部分的な実行は、下の赤い枠と同じになりました。パーシャルは2トレードだった。
まあそれは後編の話で、アクティベーション時に追加注文があったものと思われるので。最初の部分が全くないのでしょうか？そして、この第2部の大きさは？満杯にはならないはずですが...。ポジションIDで注文リストを引っ張ってみてください。ご覧ください。
まあ、これは起動した瞬間に追加注文が入ることを想定してのことなので、後編の話です。
追加注文はありません。やっぱりMT4じゃないんですね。
部分的な注文は常に1つです。実行されるまでは、履歴に残らない。つまり、履歴に案件は残っているが、まだ完全に埋まっていないため、注文が存在しない可能性があります。
Tumblrの主張でMT4については何も覚えていない。
なるほど。今から大容量を入れて様子を見ます。もし、デモで持っているのであれば、それを見るためのパスワードを教えていただけませんか？
リアル。
市場のものの中に入っているのでは？
ライブBuyLimit。
すでに開いている部分を考慮しない全巻分？
全く遭遇していないようですね。ドキュメンテーションをご覧ください。1回のご注文で2巻までとなります。
これがライブリミッターです。1番目の数字は元の容量、2番目の数字は注ぎ足した容量です。イコールになったり、削除されたりするとすぐに履歴に残ります。
もちろん、そんなことはありません。だからこそ、それを見極めたいのです。写真に撮ればもっとわかりやすいと思います。