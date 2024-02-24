トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2160

Aleksey Vyazmikin：

お世辞抜きで評価していただき、ありがとうございます。

あなたは答えから逃げるのが上手ですね。

では、何を提案したいのでしょうか？

(苦笑) わかりました。

何かを証明するには、何かを示さなければならない。

月曜日に非加入の シグナルをオープンします。そして、話をする。

Renat Akhtyamov：

ただ、比べてみてください。

誰もあなたが間違っているとは言っていません。

システムへの入力を変更し、結果を確認します。

ちなみに、私も興味があります。

現実には、あなたのTSのノイズが何であるかはわからないのです。

ということは、フィルターを変えるということは、TSを変えるということに他ならないわけです。

金融市場には全く適さないデジタル信号処理で、このスレッドを閉じることをお勧めします。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

現実は、自分のTCのノイズがどうなっているのかわからない。

で、フィルターを変えれば、TSを変えるだけ。

デジタル信号処理という、金融市場には向かないデタラメなテーマを「全く」という言葉から閉じた方がいい。

説得力がありますか？

adminの言葉です。

Renat Akhtyamov：

というと、説得力があるでしょうか？

adminの言葉です。

マキシム・ドミトリエフスキー

いいえ。説得力がありますね。

よっしゃー

フーリエ級数分解の問題は、問題を真正面から、つまりノイズを伴って解決することである。

をまず濾過し、次に分解する必要があります。

そして、各頻度に係数を適用する、または予測器を適用するのが通例である

で、元に戻す

ひがしになる

実は、知らない人がいたら、これはEMA（指数 移動平均）フィルターなんです。

.

Renat Akhtyamov：

大丈夫

フーリエ級数分解の問題は、問題を正面から解決する、つまり、ノイズ

は、まずフィルタリングされ、次に分解されなければなりません。

そして、各頻度に係数を適用する、または予測器を適用するのが通例である

で、元に戻す

こうなると面白い

はい、機械学習へようこそ

 
マキシム・ドミトリエフスキー

そう、機械学習へようこそ。

マキシム、MOはDSP(デジタル信号処理)

だから、議論しても仕方がない。

Renat Akhtyamov:
マキシム、MoDはCOCです。

そんなバカなことを言わないでください。

 
Renat Akhtyamov：

大丈夫

フーリエ級数分解の問題は、問題を正面から解決する、つまり、ノイズ

は、まずフィルタリングされ、次に分解される必要があります。

そして、各頻度に係数を適用する、または予測器を適用するのが通例である

で、元に戻す

ひがしになる

アマチュア無線の無意味さには、もういい加減にしてほしい((

市場には通用しないし、これまでも通用しなかったし、これからも通用しない。

