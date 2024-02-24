トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2160 1...215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167...3399 新しいコメント Uladzimir Izerski 2020.11.22 10:12 #21591 Aleksey Vyazmikin： お世辞抜きで評価していただき、ありがとうございます。あなたは答えから逃げるのが上手ですね。では、何を提案したいのでしょうか？ (苦笑) わかりました。 何かを証明するには、何かを示さなければならない。 月曜日に非加入の シグナルをオープンします。そして、話をする。 削除済み 2020.11.22 10:14 #21592 Renat Akhtyamov： ただ、比べてみてください。誰もあなたが間違っているとは言っていません。システムへの入力を変更し、結果を確認します。ちなみに、私も興味があります。 現実には、あなたのTSのノイズが何であるかはわからないのです。 ということは、フィルターを変えるということは、TSを変えるということに他ならないわけです。 金融市場には全く適さないデジタル信号処理で、このスレッドを閉じることをお勧めします。 Renat Akhtyamov 2020.11.22 10:23 #21593 マキシム・ドミトリエフスキー： 現実は、自分のTCのノイズがどうなっているのかわからない。で、フィルターを変えれば、TSを変えるだけ。デジタル信号処理という、金融市場には向かないデタラメなテーマを「全く」という言葉から閉じた方がいい。 説得力がありますか？ adminの言葉です。 https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page2#comment_2962042 Помогите разобраться с Фурье 2006.10.05www.mql5.com Попытался воспользоваться «Библиотекой функций быстрого преобразования Фурье FFT» ('Библиотека функций быстрого преобразования фурье FFT'), что-то... 削除済み 2020.11.22 10:33 #21594 Renat Akhtyamov： というと、説得力があるでしょうか？adminの言葉です。https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page2#comment_2962042いいえ。でも、これなら納得できそうですね。 https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page8#comment_2962102 Помогите разобраться с Фурье 2006.12.20www.mql5.com Попытался воспользоваться «Библиотекой функций быстрого преобразования Фурье FFT» ('Библиотека функций быстрого преобразования фурье FFT'), что-то... Renat Akhtyamov 2020.11.22 10:52 #21595 マキシム・ドミトリエフスキー： いいえ。説得力がありますね。 https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page8#comment_2962102 よっしゃー フーリエ級数分解の問題は、問題を真正面から、つまりノイズを伴って解決することである。 をまず濾過し、次に分解する必要があります。 そして、各頻度に係数を適用する、または予測器を適用するのが通例である で、元に戻す ひがしになる 削除済み 2020.11.22 10:54 #21596 実は、知らない人がいたら、これはEMA（指数 移動平均）フィルターなんです。 . 削除済み 2020.11.22 10:58 #21597 Renat Akhtyamov： 大丈夫フーリエ級数分解の問題は、問題を正面から解決する、つまり、ノイズは、まずフィルタリングされ、次に分解されなければなりません。そして、各頻度に係数を適用する、または予測器を適用するのが通例であるで、元に戻すこうなると面白い はい、機械学習へようこそ Renat Akhtyamov 2020.11.22 10:59 #21598 マキシム・ドミトリエフスキー： そう、機械学習へようこそ。 マキシム、MOはDSP(デジタル信号処理) だから、議論しても仕方がない。 削除済み 2020.11.22 11:00 #21599 Renat Akhtyamov: マキシム、MoDはCOCです。 そんなバカなことを言わないでください。 Aleksey Nikolayev 2020.11.22 11:04 #21600 Renat Akhtyamov： 大丈夫フーリエ級数分解の問題は、問題を正面から解決する、つまり、ノイズは、まずフィルタリングされ、次に分解される必要があります。そして、各頻度に係数を適用する、または予測器を適用するのが通例であるで、元に戻すひがしになる アマチュア無線の無意味さには、もういい加減にしてほしい(( 市場には通用しないし、これまでも通用しなかったし、これからも通用しない。 1...215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
お世辞抜きで評価していただき、ありがとうございます。
あなたは答えから逃げるのが上手ですね。
では、何を提案したいのでしょうか？
(苦笑) わかりました。
何かを証明するには、何かを示さなければならない。
月曜日に非加入の シグナルをオープンします。そして、話をする。
ただ、比べてみてください。
誰もあなたが間違っているとは言っていません。
システムへの入力を変更し、結果を確認します。
ちなみに、私も興味があります。
現実には、あなたのTSのノイズが何であるかはわからないのです。
ということは、フィルターを変えるということは、TSを変えるということに他ならないわけです。
金融市場には全く適さないデジタル信号処理で、このスレッドを閉じることをお勧めします。
説得力がありますか？
adminの言葉です。
https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page2#comment_2962042
いいえ。でも、これなら納得できそうですね。https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page8#comment_2962102
よっしゃー
フーリエ級数分解の問題は、問題を真正面から、つまりノイズを伴って解決することである。
をまず濾過し、次に分解する必要があります。
そして、各頻度に係数を適用する、または予測器を適用するのが通例である
で、元に戻す
ひがしになる
実は、知らない人がいたら、これはEMA（指数 移動平均）フィルターなんです。
.
大丈夫
はい、機械学習へようこそ
そう、機械学習へようこそ。
マキシム、MOはDSP(デジタル信号処理)
だから、議論しても仕方がない。
マキシム、MoDはCOCです。
そんなバカなことを言わないでください。
大丈夫
アマチュア無線の無意味さには、もういい加減にしてほしい((
市場には通用しないし、これまでも通用しなかったし、これからも通用しない。