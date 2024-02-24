トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 814 1...807808809810811812813814815816817818819820821...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2018.04.02 21:14 #8131 ミハイル・マルキュカイツ先物が新しいときは、TCが小さく、短命であることは以前から指摘されていた。先物は古くなればなるほど予測しやすくなり、期限切れになれば楽勝です。新しい先物を投機するのは誰？直近3ヶ月のみ。前作が終わった場合（もしくは2-3日前）-次作へ。 そして、存在する最後の数日間を除いて、3ヶ月間ずっと同じぐらいです。いや〜古い方ですね...)) Dr. Trader 2018.04.02 21:20 #8132 Mihail Marchukajtes： とマナーを守れば、現地の人と接する時間が長くなります。必要ない、荒らしに来ただけだ。スレッド内には文字通りグレイルアルゴリズムが 山ほどあり、もし彼が舌打ちをせず、それらを試したなら--彼はとっくに永久ムーから脱却していたことだろう。彼はここに既製のgrailの90％近くを掲載していますが、それらを完成させるためには、彼に欠けている知識が必要なのです。足りない部分はすべてこのテーマに書かれているのですが、彼は自分を助け、正しい方向に導こうとした人たちを皆地獄に突き落としたのです )))) 皮肉なものですね。 削除済み 2018.04.02 21:22 #8133 Dr.トレーダー必要ない、荒らしに来ただけだ。スレッド内には文字通りグレイルアルゴリズムが山ほどあり、もし彼が舌打ちをせず、それらを試したなら--彼はとっくに永久ムーから脱却していたことだろう。彼はここに既製のgrailの90％近くを掲載していますが、それらを完成させるためには、彼に欠けている知識が必要なのです。このトピックの中に、足りない手順がすべて書かれていますが、彼は、自分を助け、正しい方向に導こうとした人たちに、「失せろ」と言いました ))))) 。 皮肉なものですね。先生、残りの10％をください、誠実にお仕えします。 あなたのメッセージに真実の輝きを見出さない馬鹿な学生を許してください。 Yuriy Asaulenko 2018.04.02 23:20 #8134 ヴィザード_。特許は拒否されました。 Yuriy Asaulenko 2018.04.03 00:01 #8135 ヴィザード_。もちろん、写真も美しいです。 しかし、簡単な方法は、「これをすれば、あれがもらえる」です。写真なしでも大丈夫です。その方が人を信用できる) Grigoriy Chaunin 2018.04.03 01:47 #8136 グリゴーリイ チャーニン 修羅場を見た！金ピカだ！ https://www.mql5.com/ru/articles/2930 みんなを怖がらせたかな？結局のところ、これは市場の予測不可能性を科学的に証明するものなのです。しかし、市場で10年を稼ぎ、損失を生き残らないagotradersがあるという事実をどうするか？ すべての知識は疑問視され、検証されるべきです。 СанСаныч Фоменко 2018.04.03 09:23 #8137 マキシム・ドミトリエフスキーこのような分布を持つ予測変数が少なくとも1つあれば、何も必要ありません：私たちは暖かい島に引っ越して、そこで生活します。 通常はこのような写真になります。 そして、これがなんともゴージャスな一枚。 ここに、リアルな予知能力によるハードライフの現実がある。 削除済み 2018.04.03 09:56 #8138 サンサニッチ・フォメンコこのような分布を持つ予測変数が少なくとも1つあれば、何も必要ありません：私たちは暖かい島に引っ越して、そこで生活します。 通常はこのような写真になります。 そして、これがなんともゴージャスな一枚。 ここに、リアルな予知能力によるハードライフの現実がある。確率分布とは、バイヤスのことである。面白い話題になったら後で書きます、今のところ分かりませんが...。 また、OOSのターゲットに対する確率分布のことだったのでしょうか？ СанСаныч Фоменко 2018.04.03 10:14 #8139 マキシム・ドミトリエフスキー確率分布とは、ベイスのことです。後で面白い話題になれば書きますが、今はどうでしょう・・・。 と、OOSのターゲットに対する確率分布のことだったのでしょうか？百聞は一見にしかず、書いてみましょう。 私は、2つのクラスのターゲットに対して、予測器を2つに分割します。1つはあるクラスに属し、もう1つは別のクラスに属します。そして、2つのカーブリニアを作り、重ね合わせる。その下には「f*ck you, not money」というキャプションを作ります。 それが仕事です。 PS. これらの曲線は常に相対的に動いており、一方の予測因子に対しては曲線幅より小さく、他方の予測因子に対しては曲線幅より大きい。これは、分類モデルの入力データの非定常性を定義するものである。 削除済み 2018.04.03 10:18 #8140 サンサニッチ・フォメンコ100回目の書き込みです。 私は予測器を取り、2つのクラスのターゲットに対して2つの部分に分けます。1つの部分は一方のクラスに属し、もう1つの部分はもう一方のクラスに属します。そして、2本の曲線的なラインを作り、それを重ね合わせる。その下には「f*ck you, not money」というキャプションを作ります。 それが仕事です。 PS. これらの曲線は常に相対的に動いており、一方の予測因子に対しては曲線幅より小さく、他方の予測因子に対しては曲線幅より大きい。これは、分類モデルの入力データの非定常性を決定するものであるany.ここで、それぞれの予測因子について、過去の売り/買い持ちの推定値を取り、それを確率的なものに変換します。 は、複数の予測子を取り、それぞれについて同じことを行う。 多数の特徴量に対する条件付き利益確率を求める そして、この例のようにNSやファジーセットに落とし込みます。 平均推定値は、各予測値について0.5前後で変動するが、ベイズアプローチの驚異により、合計値は許容範囲に収まるだろう。 それは理論上のことです :) 1...807808809810811812813814815816817818819820821...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
先物が新しいときは、TCが小さく、短命であることは以前から指摘されていた。先物は古くなればなるほど予測しやすくなり、期限切れになれば楽勝です。
新しい先物を投機するのは誰？直近3ヶ月のみ。前作が終わった場合（もしくは2-3日前）-次作へ。
そして、存在する最後の数日間を除いて、3ヶ月間ずっと同じぐらいです。いや〜古い方ですね...))
とマナーを守れば、現地の人と接する時間が長くなります。
必要ない、荒らしに来ただけだ。スレッド内には文字通りグレイルアルゴリズムが 山ほどあり、もし彼が舌打ちをせず、それらを試したなら--彼はとっくに永久ムーから脱却していたことだろう。彼はここに既製のgrailの90％近くを掲載していますが、それらを完成させるためには、彼に欠けている知識が必要なのです。足りない部分はすべてこのテーマに書かれているのですが、彼は自分を助け、正しい方向に導こうとした人たちを皆地獄に突き落としたのです ))))
皮肉なものですね。
先生、残りの10％をください、誠実にお仕えします。
あなたのメッセージに真実の輝きを見出さない馬鹿な学生を許してください。
特許は拒否されました。
もちろん、写真も美しいです。
しかし、簡単な方法は、「これをすれば、あれがもらえる」です。写真なしでも大丈夫です。その方が人を信用できる)
修羅場を見た！金ピカだ！ https://www.mql5.com/ru/articles/2930
このような分布を持つ予測変数が少なくとも1つあれば、何も必要ありません：私たちは暖かい島に引っ越して、そこで生活します。
通常はこのような写真になります。
そして、これがなんともゴージャスな一枚。
ここに、リアルな予知能力によるハードライフの現実がある。
確率分布とは、バイヤスのことである。面白い話題になったら後で書きます、今のところ分かりませんが...。
また、OOSのターゲットに対する確率分布のことだったのでしょうか？
百聞は一見にしかず、書いてみましょう。
私は、2つのクラスのターゲットに対して、予測器を2つに分割します。1つはあるクラスに属し、もう1つは別のクラスに属します。そして、2つのカーブリニアを作り、重ね合わせる。その下には「f*ck you, not money」というキャプションを作ります。
それが仕事です。
PS.
これらの曲線は常に相対的に動いており、一方の予測因子に対しては曲線幅より小さく、他方の予測因子に対しては曲線幅より大きい。これは、分類モデルの入力データの非定常性を定義するものである。
これらの曲線は常に相対的に動いており、一方の予測因子に対しては曲線幅より小さく、他方の予測因子に対しては曲線幅より大きい。これは、分類モデルの入力データの非定常性を決定するものである
ここで、それぞれの予測因子について、過去の売り/買い持ちの推定値を取り、それを確率的なものに変換します。
は、複数の予測子を取り、それぞれについて同じことを行う。
多数の特徴量に対する条件付き利益確率を求める
そして、この例のようにNSやファジーセットに落とし込みます。
平均推定値は、各予測値について0.5前後で変動するが、ベイズアプローチの驚異により、合計値は許容範囲に収まるだろう。
それは理論上のことです :)