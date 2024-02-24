トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 817 1...810811812813814815816817818819820821822823824...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2018.04.04 18:25 #8161 マキシム・ドミトリエフスキーだいぶ前に投げたのですが、面白い点があるので戻ってきました（ベイズNSそのものではなく、原理的に）。2分割もあります。著者で検索してください。 削除済み 2018.04.04 18:26 #8162 ユーリイ・アサウレンコパート2もあるんですよ。作者で調べてみてください。ええ、わかっています。 Andrey Dik 2018.04.04 20:07 #8163 マキシム・ドミトリエフスキーそうだ、誰も思いつかないのなら確率でいけばいいじゃないか。 ただ、これが最後に残されたもので、TSが改善されなければ、再教育は原理的に乗り越えられないと感じています すでに面白いアイデアもあるのですが、"シンパ "の心を刺激しないように、今は伏せておきます。 以下は興味深い記事です。 https://habrahabr.ru/post/276355/面白いですね、よく知られているようで・・・。しかし、そのおかげで新鮮なアイデアを思いつくことができました。 大切なのは、資料の中身ではなく、それをどう見せるかでしょう СанСаныч Фоменко 2018.04.04 20:18 #8164 アリョーシャ。マーチンによるマーシュカスでも、pythonのMLでも、Rでも、警備員や店員が「直感」でツマミをひねるなら結果は同じ、少なくともFaは、過去の価格が将来の最良の予測因子であるといういい加減なGARCHを承知で提供している、その点でFaは、むやみに人を励まそうとしない、より誠実であると言える。100回目です。 1.データマイニングは義務である。ターゲット変数に影響を与える予測変数のみを選択することから始めることが義務付けられている。そして、すべてのデータマイニング。 2.2モデルあります。 自動的にパターンを見つけるべき「分類時系列の 統計的特性を考慮する必要があるGARCH 3. 可能であれば、クロスバリデーションによるモデルの学習 4.学習ファイル以外のモデルの評価 5.テスターでテスト実行。 何度も言いますが、すべてのステップは必須です。 これらをすべて行った上で、「デポはすぐに売り切れることはない」という前提で考えてみてください 行くぞ、男たちよ!フォーラムをぶらぶらし、静かな喜びを持って、Rの概略計画を実行することを終了する。 スリー・チアーズ! Alexander_K2 2018.04.04 20:45 #8165 奔放な聖杯を 持つマイケルはどこだ？ Dr. Trader 2018.04.04 22:19 #8166 島々で :) Alexander_K2 2018.04.04 22:25 #8167 アリョーシャ。マーチンだろうが、pythonのMLだろうが、Rだろうが、警備員や店員が「直感」に基づいて空回りしていても、結果は同じだ。少なくともFaは、過去の価格が将来の最善の予測である、お粗末なGARCHを承知で提供している。Faは人をいい気分にさせようとしていない。彼はもっと正直だ。ここにいる知的な人はアリョーシャだけだ...。 Aleksey Vyazmikin 2018.04.04 23:41 #8168 Calc」列の論理（ニューロン）を明らかにするために、どのようなニューラルネットワークアルゴリズムを 使用できるか教えてください。 デルタ<200 デルタ<350 デルタ＞350 ZZ_D カルク 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 -1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 -1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 -1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 -1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 -1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 -1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 -1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 -1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 -1 0 1 0 0 1 0 削除済み 2018.04.05 00:45 #8169 アンドレイ・ディク面白いですね、前から全部わかっていたような気がしますが・・・。が、新鮮な感想を寄せてくれた。 大切なのは、資料の中身ではなく、見せ方なのでしょうそうですね。RBMは昔から知られていますが、この分野ではまだ読んでいない新しい研究がたくさんありますね しかし、最大の楽しみは、前処理機能として使えることです。 ...私は頭が悪いので、すでに使用されているディップリングで...笑...私はちょうど理由を考え出した :) すべては再び私たちの前に既に発明された。 Dr. Trader 2018.04.05 00:47 #8170 アレクセイ・ヴャジミキンCalc」列の論理（ニューロン）を明らかにするために、どのようなニューラルネットワークアルゴリズムを使用できるか教えてください。これにはツリーを使った方がいい、このモデルはそのようなルールセットを作ってくれるのです。 if( [Delta<200] >= 0.5 ) { return 0; } else if(ZZ_D < 0) { return 0; } else { return 1; } このモデルは、結果をテキストまたは画像で表示します。 Rで行う方法については、記事中に説明があります。https://www.mql5.com/ru/articles/1165 モデル」タブで、ツリーを選択します。min split "と "min bucket "を1に設定します。モデルを作成し、ドローボタンをクリックすると絵が表示されます。ルール - ルールをテキストで表示します。 Случайные леса предсказывают тренды 2014.09.29СанСаныч Фоменкоwww.mql5.com Изначально целью построения торговой системы является предсказание поведения некоторого рыночного инструмента, например, валютной пары. Цели предсказания могут быть разными, мы же ограничимся предсказанием трендов, а точнее предсказанием роста («лонгов») или падения («шортов») значений котировки валютной пары. Обычно, для решения проблемы... 1...810811812813814815816817818819820821822823824...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
だいぶ前に投げたのですが、面白い点があるので戻ってきました（ベイズNSそのものではなく、原理的に）。
2分割もあります。著者で検索してください。
パート2もあるんですよ。作者で調べてみてください。
ええ、わかっています。
そうだ、誰も思いつかないのなら確率でいけばいいじゃないか。
ただ、これが最後に残されたもので、TSが改善されなければ、再教育は原理的に乗り越えられないと感じています
すでに面白いアイデアもあるのですが、"シンパ "の心を刺激しないように、今は伏せておきます。
以下は興味深い記事です。
https://habrahabr.ru/post/276355/
面白いですね、よく知られているようで・・・。しかし、そのおかげで新鮮なアイデアを思いつくことができました。
大切なのは、資料の中身ではなく、それをどう見せるかでしょう
マーチンによるマーシュカスでも、pythonのMLでも、Rでも、警備員や店員が「直感」でツマミをひねるなら結果は同じ、少なくともFaは、過去の価格が将来の最良の予測因子であるといういい加減なGARCHを承知で提供している、その点でFaは、むやみに人を励まそうとしない、より誠実であると言える。
100回目です。
1.データマイニングは義務である。ターゲット変数に影響を与える予測変数のみを選択することから始めることが義務付けられている。そして、すべてのデータマイニング。
2.2モデルあります。
3. 可能であれば、クロスバリデーションによるモデルの学習
4.学習ファイル以外のモデルの評価
5.テスターでテスト実行。
何度も言いますが、すべてのステップは必須です。
これらをすべて行った上で、「デポはすぐに売り切れることはない」という前提で考えてみてください
行くぞ、男たちよ!フォーラムをぶらぶらし、静かな喜びを持って、Rの概略計画を実行することを終了する。
マーチンだろうが、pythonのMLだろうが、Rだろうが、警備員や店員が「直感」に基づいて空回りしていても、結果は同じだ。少なくともFaは、過去の価格が将来の最善の予測である、お粗末なGARCHを承知で提供している。Faは人をいい気分にさせようとしていない。彼はもっと正直だ。

ここにいる知的な人はアリョーシャだけだ...。
ここにいる知的な人はアリョーシャだけだ...。
Calc」列の論理（ニューロン）を明らかにするために、どのようなニューラルネットワークアルゴリズムを 使用できるか教えてください。
面白いですね、前から全部わかっていたような気がしますが・・・。が、新鮮な感想を寄せてくれた。
大切なのは、資料の中身ではなく、見せ方なのでしょう
そうですね。RBMは昔から知られていますが、この分野ではまだ読んでいない新しい研究がたくさんありますね
しかし、最大の楽しみは、前処理機能として使えることです。
...私は頭が悪いので、すでに使用されているディップリングで...笑...私はちょうど理由を考え出した :) すべては再び私たちの前に既に発明された。
Calc」列の論理（ニューロン）を明らかにするために、どのようなニューラルネットワークアルゴリズムを使用できるか教えてください。
これにはツリーを使った方がいい、このモデルはそのようなルールセットを作ってくれるのです。
このモデルは、結果をテキストまたは画像で表示します。
Rで行う方法については、記事中に説明があります。
https://www.mql5.com/ru/articles/1165
モデル」タブで、ツリーを選択します。min split "と "min bucket "を1に設定します。モデルを作成し、ドローボタンをクリックすると絵が表示されます。ルール - ルールをテキストで表示します。