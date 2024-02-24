トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 810 1...803804805806807808809810811812813814815816817...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2018.04.02 17:18 #8091 ミハイル・マルキュカイツすでに書くのに疲れている。デルタの出来高と建玉が価格の理由です。まず、そこで運動の前提条件が形成され、この運動が始まる......。 残念ながら、価格だけでなく、デルタも操り人形に操られているのです。 累積デルタのグラフを見てみると...。 古典的には、デルタが増加している（市場の購入量が販売量を上回っている）場合、価格は上昇していることになります。でも、デルタが上がっているのに価格が下がっているところや、その逆があることもあるんです。大きな資金を持つ人は、成行注文ではなく、保留注文で取引をする。 このような異なるデルタの挙動は、予測することはできず、NSを混乱させるだけである。 revers45 2018.04.02 18:04 #8092 エリブラリウス 残念ながら、操り人形師たちは価格だけでなく、デルタも操作しているのです。 累積デルタチャートを観察する... 古典によれば、デルタが増加している（市場の購入量が販売量を上回っている）場合、価格は上昇している。でも、デルタが上がっているのに価格が下がっているところや、その逆があることもあるんです。大きな資金を持つ人は、成行注文ではなく、保留注文で取引をする。 このような異なるデルタの挙動は、予測することはできず、NSを混乱させるだけである。特に先物はCMEからの市場の一部であり、これらの数量はほとんどの場合、契約価格の乖離にしか影響を与えることができません。 Aleksei Kuznetsov 2018.04.02 18:09 #8093 revers45 です。特に、先物はCMEからの市場の一部であり、これらの数量はほとんどの場合、契約の価格乖離にしか影響を与えることができないからです。 契約だけでなくFXとCMEの価格は、偏りがあるものの、同期している。ブローカー間のアービトラージの原理で、相互のお金の再分配が行われているのだと思います。 削除済み 2018.04.02 18:33 #8094 エリブラリウス 契約だけでなくFXとCMEの価格は、ずれるとはいえ、同期している。ブローカー間のアービトラージの原理で、相互のお金の再分配が行われているのだと思います。そこには分配はなく、気配値は証券会社と同じように見送りから取り、マーケットメーカーがコントロールする。 先物はデリバティブであり、オプションと同じように何にも影響を及ぼさない。 なんでいつもデルタに逆らうんだ？(実はいつもそうなのではなく、陰謀論者が作り出したものです）。市場は全く気にしていないからです :) あるいは、モスクワのBZIの先物が為替相場に何らかの影響を及ぼしていると、まだ素朴に信じてみようか :D Yuriy Asaulenko 2018.04.02 18:42 #8095 マキシム・ドミトリエフスキー先物はデリバティブであり、オプションと同じように何にも影響を及ぼさない。大胆な発言。インパクトさえある。例えば、コモドは先物と価格が連動しています。先物の値動きは、オプションのOIと非常に連動している。 ATSにどう適用するかは分からないが、関連性は明らかである。 削除済み 2018.04.02 18:49 #8096 ユーリイ・アサウレンコ大胆な発言。インパクトさえある。例えば、コモドの価格は先物と連動しています。先物の値動きは、オプションのOSIと高い相関があります。 これをATSにどう応用するかは分かりませんが、つながりは明らかです。コモディティとは、取引所で価格が形成される商品（これも正確には、市場は操作されているのだが）のことである。 外国為替の流れのうち、取引所を経由するのは何パーセントですか？1%？ OMファンやその他のデタラメな情報でも、どれだけ検索しても適切な情報が見つからなかったことか)) СанСаныч Фоменко 2018.04.02 19:04 #8097 マキシム・ドミトリエフスキー 通貨の流れの何パーセントが取引所を経由しているのでしょうか？1％ですか、OIファンなどのデタラメな情報でも、どこにも十分な情報がありませんでした))。OTC非現金通貨市場については聞いたことがない。OTC市場は取引所である。 為替相場はこのようになっています。 Yuriy Asaulenko 2018.04.02 19:07 #8098 マキシム・ドミトリエフスキーコモディティは取引所で価格が形成される商品（これも正確には違うが、相場は操作されている） 通貨の流れの何パーセントが証券取引所を経由しているのでしょうか？OMファンや他のデタラメな人からも十分な情報が得られず、何度検索したことか))通貨はドレッサーと同じです。取引所で何％取引されているかは知らないが、銀行は取引所価格＋手数料で通貨を取引している。我が国の中央銀行は、ルーブルの為替レートも為替相場で決めています。 削除済み 2018.04.02 19:08 #8099 サンサニッチ・フォメンコOTCの非現金通貨市場というのは聞いたことがないですね。OTCは取引所です。 為替相場はこのようになっています。 ロシアの取引所、ゴールドマン・サックスの先物相場提供会社です。 と、どこかのサイトに書いてありました。 すなわち、ベンチマークとなる気配値を取得し、マーケットメーカーが価格を調整する（私はこの技術がどのように機能するか詳細を知らない）。 削除済み 2018.04.02 19:15 #8100 外国為替市場の主役は、2つのレベルで活動する多国籍銀行である。リテール市場では、輸出業者、輸入業者、外国債権者、投資家、外国荷受人、旅行者などの顧客と取引しています。卸売市場は、銀行同士の関係や、外国為替市場のもう一つの重要な参加者である発行体の中央銀行との関係で表わされる。その他の参加者には多国籍企業が含まれ、主に商業銀行や外国為替取引所を通じて取引を行っています。外国為替市場における仲介者は、通貨の売り手と買い手を結びつける為替ブローカーである。証券会社の活動は、主に商業銀行の顧客と関連している。海外のコルレス銀行との取引では、銀行同士が直接やり取りをすることが多い。 1...803804805806807808809810811812813814815816817...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
特に、先物はCMEからの市場の一部であり、これらの数量はほとんどの場合、契約の価格乖離にしか影響を与えることができないからです。
契約だけでなくFXとCMEの価格は、ずれるとはいえ、同期している。ブローカー間のアービトラージの原理で、相互のお金の再分配が行われているのだと思います。
そこには分配はなく、気配値は証券会社と同じように見送りから取り、マーケットメーカーがコントロールする。
先物はデリバティブであり、オプションと同じように何にも影響を及ぼさない。
なんでいつもデルタに逆らうんだ？(実はいつもそうなのではなく、陰謀論者が作り出したものです）。市場は全く気にしていないからです :)
あるいは、モスクワのBZIの先物が為替相場に何らかの影響を及ぼしていると、まだ素朴に信じてみようか :D
大胆な発言。インパクトさえある。例えば、コモドは先物と価格が連動しています。先物の値動きは、オプションのOIと非常に連動している。
ATSにどう適用するかは分からないが、関連性は明らかである。
コモディティとは、取引所で価格が形成される商品（これも正確には、市場は操作されているのだが）のことである。
通貨の流れの何パーセントが取引所を経由しているのでしょうか？1％ですか、OIファンなどのデタラメな情報でも、どこにも十分な情報がありませんでした))。
通貨はドレッサーと同じです。取引所で何％取引されているかは知らないが、銀行は取引所価格＋手数料で通貨を取引している。我が国の中央銀行は、ルーブルの為替レートも為替相場で決めています。
ロシアの取引所、ゴールドマン・サックスの先物相場提供会社です。
と、どこかのサイトに書いてありました。
すなわち、ベンチマークとなる気配値を取得し、マーケットメーカーが価格を調整する（私はこの技術がどのように機能するか詳細を知らない）。