トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 810

ミハイル・マルキュカイツ

すでに書くのに疲れている。デルタの出来高と建玉が価格の理由です。まず、そこで運動の前提条件が形成され、この運動が始まる......。

残念ながら、価格だけでなく、デルタも操り人形に操られているのです。
累積デルタのグラフを見てみると...。
古典的には、デルタが増加している（市場の購入量が販売量を上回っている）場合、価格は上昇していることになります。でも、デルタが上がっているのに価格が下がっているところや、その逆があることもあるんです。大きな資金を持つ人は、成行注文ではなく、保留注文で取引をする。
このような異なるデルタの挙動は、予測することはできず、NSを混乱させるだけである。
 
エリブラリウス
特に先物はCMEからの市場の一部であり、これらの数量はほとんどの場合、契約価格の乖離にしか影響を与えることができません。

 
revers45 です。

特に、先物はCMEからの市場の一部であり、これらの数量はほとんどの場合、契約の価格乖離にしか影響を与えることができないからです。

契約だけでなくFXとCMEの価格は、偏りがあるものの、同期している。ブローカー間のアービトラージの原理で、相互のお金の再分配が行われているのだと思います。
削除済み  
エリブラリウス
そこには分配はなく、気配値は証券会社と同じように見送りから取り、マーケットメーカーがコントロールする。

先物はデリバティブであり、オプションと同じように何にも影響を及ぼさない。

なんでいつもデルタに逆らうんだ？(実はいつもそうなのではなく、陰謀論者が作り出したものです）。市場は全く気にしていないからです :)

あるいは、モスクワのBZIの先物が為替相場に何らかの影響を及ぼしていると、まだ素朴に信じてみようか :D

 
マキシム・ドミトリエフスキー

先物はデリバティブであり、オプションと同じように何にも影響を及ぼさない。

大胆な発言。インパクトさえある。例えば、コモドは先物と価格が連動しています。先物の値動きは、オプションのOIと非常に連動している。

ATSにどう適用するかは分からないが、関連性は明らかである。

削除済み  
ユーリイ・アサウレンコ

コモディティとは、取引所で価格が形成される商品（これも正確には、市場は操作されているのだが）のことである。

外国為替の流れのうち、取引所を経由するのは何パーセントですか？1%？ OMファンやその他のデタラメな情報でも、どれだけ検索しても適切な情報が見つからなかったことか))

 
マキシム・ドミトリエフスキー


OTC非現金通貨市場については聞いたことがない。OTC市場は取引所である。

為替相場はこのようになっています。



 
マキシム・ドミトリエフスキー

コモディティは取引所で価格が形成される商品（これも正確には違うが、相場は操作されている）

通貨はドレッサーと同じです。取引所で何％取引されているかは知らないが、銀行は取引所価格＋手数料で通貨を取引している。我が国の中央銀行は、ルーブルの為替レートも為替相場で決めています。

削除済み  
サンサニッチ・フォメンコ

ロシアの取引所、ゴールドマン・サックスの先物相場提供会社です。

と、どこかのサイトに書いてありました。

すなわち、ベンチマークとなる気配値を取得し、マーケットメーカーが価格を調整する（私はこの技術がどのように機能するか詳細を知らない）。

削除済み  
外国為替市場の主役は、2つのレベルで活動する多国籍銀行である。リテール市場では、輸出業者、輸入業者、外国債権者、投資家、外国荷受人、旅行者などの顧客と取引しています。卸売市場は、銀行同士の関係や、外国為替市場のもう一つの重要な参加者である発行体の中央銀行との関係で表わされる。その他の参加者には多国籍企業が含まれ、主に商業銀行や外国為替取引所を通じて取引を行っています。外国為替市場における仲介者は、通貨の売り手と買い手を結びつける為替ブローカーである。証券会社の活動は、主に商業銀行の顧客と関連している。海外のコルレス銀行との取引では、銀行同士が直接やり取りをすることが多い。
