トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 404

削除済み 2017.06.12 09:43 #4031

ミハイル・マルキュカイツ

Mihail Marchukajtes 2017.06.12 09:59 #4032

Maxim Dmitrievsky:

Mihail Marchukajtes 2017.06.12 10:02 #4033

削除済み 2017.06.12 10:06 #4034

Mihail Marchukajtes：

削除済み 2017.06.12 10:07 #4035

ミハイル・マルキュカイツ

Mihail Marchukajtes 2017.06.12 10:12 #4036

マキシム・ドミトリエフスキー

削除済み 2017.06.12 10:13 #4037

ミハイル・マルキュカイツ

Aleksei Kuznetsov 2017.06.12 11:34 #4038

ミハイル・マルキュカイツ

Ivan Negreshniy 2017.06.12 11:36 #4039

エリブラリウス

ファイル:
dummy_set_features.mqh 191 kb
dummy_set_features.mq4 2 kb

Aleksei Kuznetsov 2017.06.12 11:51 #4040
金言 ビクター・ベネディクトビッチ......。アレシャの100型もお願いします。まあ手っ取り早いですね、あとは最初の投稿のファイルを計算してみてください。TSがトレーニングされ、動作するようになったらどうするか？そうですね。そのシグナルに従う。しかし、これではひどくつまらない......。
では、トレーディングスケルトンはどうでしょうか？誰が持ってるんだ？
まあ、コードベースでは、用途に応じて何でも拾えますから、ニーズ次第ですね。自分で何も書かなくてもいい場合もあります。
重要なのは楽しむことではなく、お金を稼ぐことです ;)
まあ、コードベースから何でも拾ってきて、いろいろな目的に使うことができますから、すべてはあなたのニーズ次第です。自分で何も書かなくてもいい場合もあります。
データの収集とその後の処理については、ずいぶん前に解決しているので、私にとってはすでに解決済みの課題なのです。今度は、完全なオートマトンを作りたいんです。通信エラーの再確認、ロストトレードの拾い上げなどをしてほしい。そのためには、信頼できるカラシニコフの機械と取引することが重要だ。そして、信号そのものは、もう自分で詰め込むことができるのです。
実際、預金負荷は小さくないが、収益性のレベルは桁外れである。確かに、預金は重たいですが、歩留まりは桁違いに良くなっています。意見の分かれるところです・・・・。
データの収集とその後の処理については、ずいぶん前に解決しているので、私にとってはすでに解決済みの課題です。今度は自分を完全なオートマトンにしたい。通信エラーのリクオートをチェックしたり、壊れたトレードを拾ったりするようにね。そのためには、信頼できるカラシニコフの機械と取引することが重要だ。信号は自分で書き込むことができます。
簡単なことです。ほとんどのボットに、ポジションがオープン したかどうか、クローズしたかどうか...をチェックする機能があります。
資金管理とトレード開始の戦術を工夫して、ほら、05.29からの同じ期間に、以下のようなエクイティが得られて、収益性も1分間で7以上あるので、、、。確かに、預金は重たいですが、歩留まりは桁違いに良くなっています。誰が何を得るかという問題ですが......。
さて、今度は別の歴史的な作品に試してみて、モデルがどれだけ生きられるか見てみましょう。
前の契約より深いデータはないので、戦闘でテストしてみます。
まあ、問題は前の契約より深いデータがないことなんですが、もう2日目にしてモデルのトレーニングをしているので、リアルタイムと言われるように戦闘で確認することにします...。
まあ、問題は前の契約より深いデータがないことで、もうそれのモデルトレーニングは2日目なので、リアルタイムと言われるように戦闘で確認することになるのですが...。
接着剤はどこかで手に入るかもしれない
資金管理とトレード開始の戦術を工夫して、ほら、05.29からの同時期に、こんなエクイティになりました、収益性も1分間で7以上です、だから...。確かに、預金は重たいですが、歩留まりは桁違いに良くなっています。誰が何を得るかという問題ですが......。
そして、1回目の投稿にあったタスクも忘れないでください。抽象的ではあるが、予測因子相互作用が隠されている。そして、多くのシステムはこれを考慮していない。このようなやり取りを自分のがキャッチできたら、カッコイイですよね。
このスレッドの最初の投稿にある問題をシステムに教えてみてください。どうなるんだろう...。
邪魔してすみません、質問は私のためではなかったのですが、ちょうど私のジェネレータでそれを試してみたかったのです。問題はMQLソースコードで一瞬で解決します - 一本の木の森で、Rなしで。ソースコードがちょっと大きいので、今やっていますが、自動でやってくれます。
添付ファイル MQH - 自動生成、MQ4 - テストスクリプト、最初のフォーラム投稿からのCSVを実行するためのファイルフォルダにあるはずです。
さて、1回目の投稿にあったタスクですが、皆さんMOシステムのテストに興味があるようですね。
面白い発電機をお持ちですね。自作ですか？
プロットを2つか3つに分けたのでしょうか。見慣れないデータで何を得るのか？