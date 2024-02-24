トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2057 1...205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064...3399 新しいコメント Александр Алексеевич 2020.10.29 14:52 #20561 マキシム・ドミトリエフスキー： は、ただ座って、パーサーを書きました。これがそのモデルです。各バーで、最後の15個のインクリメントを送り込む必要があります。増分は、価格から5期間の斜め平均を引いた値でカウントされます。関数 double catboost_model(const double &features[]) は、以下のように記述すること。シグナルが0.5以上なら買い、以下なら売りです。時間は15分です。9月1日から今に至るまで研修を受けました。どうせ無理だし、ここに置いときますね )) 今出先なので、2時間後に試してみます) 削除済み 2020.10.29 14:54 #20562 Alexander Alekseyevich: 今出先なので、2時間後に試してみます) はすでに試しましたが、注いでいます。 を考えてから、その理由を考えます。 Александр Алексеевич 2020.10.29 14:59 #20563 マキシム・ドミトリエフスキー： は、ただ座って、パーサーを書きました。これがそのモデルです。各バーで、最後の15個のインクリメントを送り込む必要があります。増分は、価格から5期間の斜め平均を引いた値でカウントされます。関数 double catboost_model(const double &features[]) は、以下のように記述すること。シグナルが0.5以上なら買い、以下なら売りです。時間は15分です。9月1日から今に至るまで研修を受けました。どうせ無理だし、ここに置いときますね )) このモデルはPythorch経由ですか？自作なのか？あるいは、どのように？ただ、サードパーティーのアプリケーションは使わず、すべてmt.Rebelでやっていました。ただ、正しく動作しないだけです))) そのため、異なる結果が得られるのかもしれません。 削除済み 2020.10.29 15:30 #20564 Alexander Alekseevich: このモデルは pythorch 経由ですか？自作なのか？あるいは、どのように？ただ、サードパーティーのアプリケーションは使わず、すべてmt.NAVIでやっていました。ただ、正しく動作しないだけです))) たぶん、それが異なる結果を得る理由です。 モデルコードの解析（pythonからmqlへの変換）と.mqhへの書き込み 削除済み 2020.10.29 16:33 #20565 固定...一方を固定し、他方を壊す。今はOOSで稼げません :D さらに、スプレッドは収益性を過小評価する。でも、このモデルは簡単に移植できるんです。バリアントが拾える... Aleksei Kuznetsov 2020.10.29 17:03 #20566 マキシム・ドミトリエフスキー： 固定...一方を固定し、他方を壊す。今はOOSで稼げません :Dさらに、スプレッドは収益性を過小評価する。でも、このモデルは簡単に移植できるんです。オプションを選ぶことができる... という方、安心して使ってみてください・・・。 削除済み 2020.10.29 17:59 #20567 日数や時間などを書き加えても、何の意味もありません。 def get_prices(look_back = 15): prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP), columns=['time', 'close']).set_index('time') # set df index as datetime prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit='s') prices = prices.dropna() ratesM = prices.rolling(MA_PERIOD).mean() ratesD = prices - ratesM for i in range(look_back): prices[str(i)] = ratesD.shift(i) prices['h'] = prices.index.hour prices['dw'] = prices.index.dayofweek prices['d'] = prices.index.day prices['m'] = prices.index.month return prices.dropna() bestTest = 0.4918224299 誰も手を出せないように投げているだけです。 Александр Алексеевич 2020.10.29 18:49 #20568 マキシム・ドミトリエフスキー： 日数や時間などを書き加えても、何の意味もありません。bestTest = 0.4918224299ただ、その手間を省くために マキシム、同じモデル、同じ設定で、出力が2つあるものを作れないか？ 一つは買い用、もう一つは売り用だ。 削除済み 2020.10.29 19:06 #20569 Alexander Alexeyevich: Maxim、同じモデルを作って同じように教えることができますか？ 一つは買い、もう一つは売り、結果はより良いはずです。 パターンが検出されない ティックに変更するか、何かオーバーなことをするか このままでは2クラスになってしまいます。 ちなみに、RNNの方が良い仕事をするようですが...そこはコードが生々しいので Александр Алексеевич 2020.10.29 19:26 #20570 マキシム・ドミトリエフスキー： パターンが検出されないティックに変更するか、その上に何かを構築するか。そのままのクラス2ちなみに、RNNの方がいい仕事しそうですが...そこはコードが粗いので そう、クラスが2つあるのですが、クラスごとに分けて出力するとうまくいきますよ)。 1...205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
は、ただ座って、パーサーを書きました。
これがそのモデルです。各バーで、最後の15個のインクリメントを送り込む必要があります。増分は、価格から5期間の斜め平均を引いた値でカウントされます。関数 double catboost_model(const double &features[]) は、以下のように記述すること。
シグナルが0.5以上なら買い、以下なら売りです。時間は15分です。
9月1日から今に至るまで研修を受けました。
どうせ無理だし、ここに置いときますね ))
今出先なので、2時間後に試してみます)
はすでに試しましたが、注いでいます。
を考えてから、その理由を考えます。
このモデルは pythorch 経由ですか？自作なのか？あるいは、どのように？ただ、サードパーティーのアプリケーションは使わず、すべてmt.NAVIでやっていました。ただ、正しく動作しないだけです))) たぶん、それが異なる結果を得る理由です。
モデルコードの解析（pythonからmqlへの変換）と.mqhへの書き込み
固定...一方を固定し、他方を壊す。今はOOSで稼げません :D
さらに、スプレッドは収益性を過小評価する。でも、このモデルは簡単に移植できるんです。バリアントが拾える...
という方、安心して使ってみてください・・・。
日数や時間などを書き加えても、何の意味もありません。
bestTest = 0.4918224299
誰も手を出せないように投げているだけです。
ただ、その手間を省くために
Maxim、同じモデルを作って同じように教えることができますか？ 一つは買い、もう一つは売り、結果はより良いはずです。
パターンが検出されない
ティックに変更するか、何かオーバーなことをするか
このままでは2クラスになってしまいます。
ちなみに、RNNの方が良い仕事をするようですが...そこはコードが生々しいので
