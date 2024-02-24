トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 673

ヴィザード_。

面白い)))もう一度、最後の一枚！） - 下位tfに前日を取ります。再描画曲線（多項式）を構成します。

計画」通りに進めば取引を行い、そうでなければ決済する。以上、MOとは関係ありません

MOとは関係なく、もっと単純な手段で解決できる。なぜそこに網が必要なのか、何を吸っているのか、先生もいないのにどんな音楽でMLRを教えたのかは不明です)))

私は彼がネットと彼は教師なしでMLRから学んだ何の音楽を吸う理由がわからない。 いいえ、彼はモンテカルロとアニーリングを使用し、NSは何も学びませんが、彼はまた、市場が観察者にランダムでそれを予測することは不可能であるため、市場とストリップを使用して、プラスMAとの差は

 
ユーリイ・アサウレンコ

もう理論と実践は追わない。 誰が何を求めているのか意識しない。))非エントロピーという言葉にイディオム的なものを感じる)通常、用語が多くなると意味がなくなる)

並列化せず、NSの適用範囲を限定することで、結果的に訓練もNS自体も簡素化したのです。

余分なシグナルではなく、1つのシグナル、つまりトレードへのエントリー です。

あなたのシステムに関しては、NSの適用可能性については何とも言えません。ちょっと違うと思うんです。これらのシステムには、共通の方法論があるとも思えません。しかし、私は一般論しか知らないので、間違っているかもしれません。

唯一無二？それが違いになります。もう一度、皆さんの書き込みを読み直します。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

に加えて、MAとの差

他はOK、言葉は通じる）。しかし、それはどこから来たのでしょうか？

 
添付ファイルの予測変数のバリエーションと機械学習 モデルの選択
 
Alexander_K2：

でも、本質的にはそうなんです。聖杯のアルゴリズムを並べるだけで、誰も見向きもしない。

人々は信頼を失いました。グレイルで。そして、信仰がなければ、どんな仕事も、たとえ不可能なことでも、うまくいきません。ユセフを手本にする)

 
ドミトリー・スクーブ

国民は信頼を失っている。グレイルで。そして、信仰がなければ、不可能なことでも、うまくいきません。ユスフを例にとると)

皆さん！泣きそう...。さて、今日の結果はこうだ。

利益 +540 pips。

いつになったら元気になるんだ！？

 
おそらく半年後くらい)
 
そうだ、プーシキンだ！そうだ、この野郎！」。(с)

しかし、一般的には、1つの取引で何かが解決するわけではありません。少なくとも10～20回連続で、撤退せずに）。

 
ユーリイ・アサウレンコ

しないんです。私はテスターを使って、ビジュアルな環境（Rのようなもの）でテストしています。テスト後は、あらゆる統計、あらゆるグラフ、3次元のものまで、あらゆる計算が可能です。

ダニ、はい、いいえ、少なくとも1分。しかし、その必要はなく、スキャルパー戦略でも分単位で十分です。

自作ソフトのことではありません。既製品の選び方の話です。テスターとオプティマイザーは、かなり複雑なソフトです。執筆にはどれくらいの時間がかかるのでしょうか？すべてのバグをキャッチしたことに対して？そして、誰がそれをテストするのか？多くの人がテストすればするほど、すべてのバグが発見される可能性が高くなります。Rを通してのトレードも？ちなみに私は掘り出し物ではありません。Pythonの方が何となく身近に感じられる。機械学習用のライブラリは、なぜかそれを中心に書かれている。もし、C#用のライブラリが十分にあれば、わざわざPythonを学ぶ必要はないのですが。でも、全部自分で書くというのは、やはり時間をつぶすことになりますよね。また、トレーダーにとってテスターは1人では足りません。
 
Grigoriy Chaunin:
R（Python）でのテストはターミナルよりもはるかに便利で多様であることは間違いありません。ターミナルには決して存在しない多くの機能（クロスバリデーション、ブートストラップ、モンテカルロ......）がそこにあります。そして、これらのチップは、EAの将来の動作を正当化することを可能にします。


しかし、ターミナルでのテストを非常に望ましいものにする、極めて重要なニュアンスがあります。ターミナルでのテストは実際の取引と極めて似ており、メタクォートは一貫して既存の差異を縮小しようとします。

