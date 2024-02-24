トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2033 1...202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040...3399 新しいコメント Александр Алексеевич 2020.10.23 14:56 #20321 Maxim Dmitrievsky: 端末でニューラルネットを書くという選択肢は全くない。そこで、ある機能が突然期待通りに動作しなくなることがあります。テスト済みのものを使用する。 まあ、規則的なグリッドは学ぶのに適しています）再帰を使用して、私は勾配を計算する方法を考えています。 Rorschach 2020.10.23 14:58 #20322 Aleksey Vyazmikin： 木のクラスターがどんなものか写真で見せてくれ、まだ何の話かわからないんだ。なぜ開けるのか？:)デバッグ用に似た構造のミニコピーを作っているだけです。 何度かリビルドしてみましたが、解凍後6GBは かかります。 曜日、月、時、分、...終了時も同様...、取引時間（分）、SL、TP、結果 +-1 削除済み 2020.10.23 15:32 #20323 Alexander Alekseevich: まあ、普通のグリッドでもいいんだけど）再帰を使って、勾配を計算する方法を考えているところです。 グリッド単体では良い結果が出にくいので、コンボリューションと重ねることが推奨されています。 Renat Akhtyamov 2020.10.23 16:36 #20324 マキシム・ドミトリエフスキー： ネットワークは自分で書きますか？Pythonだけでなく、英語でも最小限の単語と最大のコードがあります。https://datascience-enthusiast.com/DL/Building_a_Recurrent_Neural_Network-Step_by_Step_v1.html これらは、フィルタ係数の束を持つ単純なデジタルフィルタ です。 Maxim Dmitrievsky: 端末でニューラルネットを書くという選択肢は全くない。そこでは、どんな機能でも突然、期待とは異なる動作をすることがあります。 使用可能でテスト済み なんで Александр Алексеевич 2020.10.23 17:18 #20325 Renat Akhtyamov： これらは、フィルタ係数の束を持つ普通のデジタルフィルタ です。なんで つまり、すべてを正しくカウントすることが重要なのです。 削除済み 2020.10.23 18:35 #20326 Renat Akhtyamov： これらは、フィルタ係数の束を持つ普通のデジタルフィルタ です。なんで だってハーフポーカージャップだもん。 Farkhat Guzairov 2020.10.23 19:22 #20327 Alexander Alekseyevich: 私が言っているのはそういうことです）重要なのは、すべてを正しく計算することです。 従来のネットワークの経験があるので、興味本位でMQLやピュアC++のコードを使って学習を行ってみたはずですが、そうでない場合は試してみると一発で分かると思います。 Aleksey Nikolayev 2020.10.23 19:30 #20328 Maxim Dmitrievsky: だって、ハーフポーカージャップだもん。 ONNXでWinMLを追加するという約束があったのを覚えています) Ilnur Khasanov 2020.10.23 20:15 #20329 Maxim Dmitrievsky: 単体では良い結果が出にくいので、コンボリューションと積み重ねることをお勧めします。これらは興味深い質問です。スタックとはどういう意味ですか？どのアーキテクチャ（アンサンブル、モデルツリー）が良いかを理解するには？どのような指標で、最終的な結果によって理解されるのか。例えば、同じlstmのcatbustの再帰を正しく組み合わせるにはどうしたらよいでしょうか？そして、その価値はあるのだろうか...。 Mihail Marchukajtes 2020.10.23 20:48 #20330 最近、オプティマイザーをいじっているのですが、そのほとんどがメトリクスの分野です。と自画自賛するほど、散々な目に遭わされました。私は本当に魅力的で、いじりがいのある人間なので、これからもよろしくお願いします :-) 1...202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
木のクラスターがどんなものか写真で見せてくれ、まだ何の話かわからないんだ。
なぜ開けるのか？:)デバッグ用に似た構造のミニコピーを作っているだけです。
何度かリビルドしてみましたが、解凍後6GBは かかります。曜日、月、時、分、...終了時も同様...、取引時間（分）、SL、TP、結果 +-1
まあ、普通のグリッドでもいいんだけど）再帰を使って、勾配を計算する方法を考えているところです。
ネットワークは自分で書きますか？
Pythonだけでなく、英語でも最小限の単語と最大のコードがあります。
https://datascience-enthusiast.com/DL/Building_a_Recurrent_Neural_Network-Step_by_Step_v1.html
これらは、フィルタ係数の束を持つ単純なデジタルフィルタ です。
私が言っているのはそういうことです）重要なのは、すべてを正しく計算することです。
従来のネットワークの経験があるので、興味本位でMQLやピュアC++のコードを使って学習を行ってみたはずですが、そうでない場合は試してみると一発で分かると思います。
ONNXでWinMLを追加するという約束があったのを覚えています)
単体では良い結果が出にくいので、コンボリューションと積み重ねることをお勧めします。