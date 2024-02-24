トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2028 1...202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2020.10.19 21:41 #20271 アレクセイ・ニコラエフ： 経済物理学の基本領域（潜在的ゲーム理論）は、そこには全く反映されていないようです。 論文のコレクションがあり、最初のものはありませんが、2番目のものMaslovは、いくつかの、複雑なを持っています。しかし、私のようなコルモゴロフでさえ、最初に入手しコンピュータで処理する離散数を、なぜ連続関数として表現しようとするのか理解できなかったのです))) ボゴリューボフのエネルギー的に有利な状態の原則は、市場参加者の願望と非常によく似ている）。 そう、系列の特性によってスケールが違えば予測も違うはずだという私の軽口は、どうやら嘘のようだ）。 Mihail Marchukajtes 2020.10.20 14:24 #20272 マックスこんにちは、あなたの進捗をちらっと見て、あなたを助けたいと思います!!!!!!! その結果、全体の値動きを担う週足が存在することが判明した。CMEは知りませんが、国内市場のSiは木曜日から木曜日までです。つまり、週足のオプションは木曜日に期限が切れる。そのような日はモデルのトレーニングに使うべきで、週の終わりにはより安定した結果が得られるかもしれません。つまり、オプションの有効期限は木曜日なので、現在の木曜日が終了し、1週間前の金曜日から始まるトレーニング期間を受講すればいいわけです。週足のオプションの全数のトレーニング期間を取るために、最後の8つのオプションを取り返すとします。木曜日を締め日として。ノーサンキュー!!! 削除済み 2020.10.20 15:58 #20273 Mihail Marchukajtes： マックスこんにちは、あなたの進捗をちらっと見て、あなたを助けたいと思います!!!!!!!その結果、全体の値動きを担う週足が存在することが判明した。CMEは知りませんが、国内市場のSiは木曜日から木曜日までです。つまり、週足のオプションは木曜日に期限が切れる。そのような日はモデルのトレーニングに使うべきで、週の終わりにはより安定した結果が得られるかもしれません。つまり、オプションの有効期限は木曜日なので、現在の木曜日が終了し、1週間前の金曜日から始まるトレーニング期間を受講すればいいわけです。週足のオプションの全数のトレーニング期間を取るために、最後の8つのオプションを取り返すとします。木曜日を締め日として。ノーサンキュー!!! 無駄な情報をありがとうございました。 Mihail Marchukajtes 2020.10.20 21:23 #20274 マキシム・ドミトリエフスキー： 眠れる森の美女 どうでもいい！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！？なんて言ったらいいんだろう!!! mytarmailS 2020.10.21 11:17 #20275 マキシム・ドミトリエフスキー またネットをいじったのだろうか) 削除済み 2020.10.21 12:45 #20276 mytarmailS: またネットワークに手を出したのだろうか) なぜかたまにトレードが反転してしまうので、うんざりです。 もう一度調べてみないと...大丈夫だったんだけど、何でまた？ ドローダウンのある悪いシリーズがあるなど。 しかし、私は今のシリーズが好きではありません、エラーはまだ残っていると思います。 mytarmailS 2020.10.21 13:55 #20277 マキシム・ドミトリエフスキー： なぜか時々フリップトレードするのが嫌になります。もう一度調べてみます...何も問題なかったのに、何でまた始まったんだ？ドローダウンを伴う悪いシリーズなどがあり得る。しかし、私は今のシリーズが好きではありません、エラーがまだ残っていると思います。 もちろん可能であれば、このモデルはpythonでは動作しませんが...。 可能であれば、グリッドは一昨日のものでなく、現在のものであること 削除済み 2020.10.21 14:35 #20278 mytarmailS: このモデルを使って、あなたのPythonで、グリッドが取引された2日分の取引をシミュレートしてください...可能であれば、グリッドは一昨日のものでなく、現在のものであること。 確認したところ、テスターの方がうまくいく。また調べてみます ) 再発にはまりました。 Z.U.はちゃんとやったんだ......とても悲しくなるほど勉強になる。 と思ったけど、ダメでした。） Rorschach 2020.10.21 21:20 #20279 日付はわかったけど、あとはどう処理していいかわからない、そんな力はない((( 今はインデックスが1列のcsvで、重さは1ギガです。解読」後の2進数は 、17倍の重さになる。 誰が必要としているのか？ Aleksei Kuznetsov 2020.10.21 21:59 #20280 ロールシャッハ： 日付はわかったけど、あとはどう処理していいかわからない、そんな力はない(((今はインデックスが1列のcsvで、重さは1ギガです。解読」後の2進数は 、17倍の重さになる。誰が必要としているのか？ データとは何ですか？ 1...202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
経済物理学の基本領域（潜在的ゲーム理論）は、そこには全く反映されていないようです。
論文のコレクションがあり、最初のものはありませんが、2番目のものMaslovは、いくつかの、複雑なを持っています。しかし、私のようなコルモゴロフでさえ、最初に入手しコンピュータで処理する離散数を、なぜ連続関数として表現しようとするのか理解できなかったのです)))
ボゴリューボフのエネルギー的に有利な状態の原則は、市場参加者の願望と非常によく似ている）。
そう、系列の特性によってスケールが違えば予測も違うはずだという私の軽口は、どうやら嘘のようだ）。
マックスこんにちは、あなたの進捗をちらっと見て、あなたを助けたいと思います!!!!!!!
その結果、全体の値動きを担う週足が存在することが判明した。CMEは知りませんが、国内市場のSiは木曜日から木曜日までです。つまり、週足のオプションは木曜日に期限が切れる。そのような日はモデルのトレーニングに使うべきで、週の終わりにはより安定した結果が得られるかもしれません。つまり、オプションの有効期限は木曜日なので、現在の木曜日が終了し、1週間前の金曜日から始まるトレーニング期間を受講すればいいわけです。週足のオプションの全数のトレーニング期間を取るために、最後の8つのオプションを取り返すとします。木曜日を締め日として。ノーサンキュー!!!
無駄な情報をありがとうございました。
眠れる森の美女
またネットをいじったのだろうか)
なぜかたまにトレードが反転してしまうので、うんざりです。
もう一度調べてみないと...大丈夫だったんだけど、何でまた？
ドローダウンのある悪いシリーズがあるなど。
しかし、私は今のシリーズが好きではありません、エラーはまだ残っていると思います。
もちろん可能であれば、このモデルはpythonでは動作しませんが...。
可能であれば、グリッドは一昨日のものでなく、現在のものであること
確認したところ、テスターの方がうまくいく。また調べてみます )
再発にはまりました。
Z.U.はちゃんとやったんだ......とても悲しくなるほど勉強になる。
と思ったけど、ダメでした。）
日付はわかったけど、あとはどう処理していいかわからない、そんな力はない(((
今はインデックスが1列のcsvで、重さは1ギガです。解読」後の2進数は 、17倍の重さになる。
誰が必要としているのか？
