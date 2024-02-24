トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2028

アレクセイ・ニコラエフ

経済物理学の基本領域（潜在的ゲーム理論）は、そこには全く反映されていないようです。

論文のコレクションがあり、最初のものはありませんが、2番目のものMaslovは、いくつかの、複雑なを持っています。しかし、私のようなコルモゴロフでさえ、最初に入手しコンピュータで処理する離散数を、なぜ連続関数として表現しようとするのか理解できなかったのです)))

ボゴリューボフのエネルギー的に有利な状態の原則は、市場参加者の願望と非常によく似ている）。

そう、系列の特性によってスケールが違えば予測も違うはずだという私の軽口は、どうやら嘘のようだ）。

 

マックスこんにちは、あなたの進捗をちらっと見て、あなたを助けたいと思います!!!!!!!

その結果、全体の値動きを担う週足が存在することが判明した。CMEは知りませんが、国内市場のSiは木曜日から木曜日までです。つまり、週足のオプションは木曜日に期限が切れる。そのような日はモデルのトレーニングに使うべきで、週の終わりにはより安定した結果が得られるかもしれません。つまり、オプションの有効期限は木曜日なので、現在の木曜日が終了し、1週間前の金曜日から始まるトレーニング期間を受講すればいいわけです。週足のオプションの全数のトレーニング期間を取るために、最後の8つのオプションを取り返すとします。木曜日を締め日として。ノーサンキュー!!!

Mihail Marchukajtes：

無駄な情報をありがとうございました。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

眠れる森の美女

どうでもいい！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！？なんて言ったらいいんだろう!!!
 
マキシム・ドミトリエフスキー

またネットをいじったのだろうか)

mytarmailS:

またネットワークに手を出したのだろうか)

なぜかたまにトレードが反転してしまうので、うんざりです。

もう一度調べてみないと...大丈夫だったんだけど、何でまた？

ドローダウンのある悪いシリーズがあるなど。


しかし、私は今のシリーズが好きではありません、エラーはまだ残っていると思います。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

もちろん可能であれば、このモデルはpythonでは動作しませんが...。

可能であれば、グリッドは一昨日のものでなく、現在のものであること

mytarmailS:

このモデルを使って、あなたのPythonで、グリッドが取引された2日分の取引をシミュレートしてください...

可能であれば、グリッドは一昨日のものでなく、現在のものであること。

確認したところ、テスターの方がうまくいく。また調べてみます )

再発にはまりました。

Z.U.はちゃんとやったんだ......とても悲しくなるほど勉強になる

と思ったけど、ダメでした。）

 

日付はわかったけど、あとはどう処理していいかわからない、そんな力はない(((

今はインデックスが1列のcsvで、重さは1ギガです。解読」後の2進数は 、17倍の重さになる。

誰が必要としているのか？

 
ロールシャッハ

日付はわかったけど、あとはどう処理していいかわからない、そんな力はない(((

今はインデックスが1列のcsvで、重さは1ギガです。解読」後の2進数は 、17倍の重さになる。

誰が必要としているのか？

データとは何ですか？
