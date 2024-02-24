トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 557

サンサニッチ・フォメンコ

ガーチを使ったエクササイズで、すごいパターンができました。


トレードセッションや 平日依存のためか、あるいはトレード時間とは関係なく、フローティングしているのか。

すなわち、価格が変わっていない、すなわち、取引したくない)

 
マキシム・ドミトリエフスキー

その原因は、取引時間帯 なのか、日替わりなのか...あるいは、取引時間帯に関係なく浮遊しているのか...確認する必要があります。

つまり、arimaはトレンドを差し引けばそのような相場でも動くはずで、トレンドはМАшкаを使って別途定義する必要があることがわかりました6)。


これがH1です。

ここでは、その増分だけを紹介します。インターバルは週末です。これはxtsの描画方法であり、これらの値はファイルにはありません。



上図から抜粋した増分の絶対値（拡大図）です。



PS.

arimaが機能しないのは

  • 分散は明らかに変数
  • レバレッジ効果がある
  • あるのは歪み


その結果、H0「ARCH効果がない」という検定が棄却されることになる

 
マキシム・ドミトリエフスキー

学習サンプルの限界を超えた単純なNSは、むしろうまく機能しないことがわかった（超正接定数になる）...回帰の場合、つまり、RFよりあまり良くない。

かいがんぶつ

https://habrahabr.ru/post/322438/



特にマクシムのために、リチャード・ファインマンの著作を調べました。

これは、60年代に彼が書いたものです。

彼は、老いも若きも、賢い者も愚かな者も、要するに皆一様に、価格そのものではなく、価格の確率関数に取り組むよう促したのである。:)))

Alexander_K2 です。

私の現在の状況は、一方のNSが最も確率の高い事象を予測することを学び（100％の予測などありえない）、もう一方がその確率に基づいた取引を学んでいる、という感じです。

問題は案件の数でしょうか...もっと作りたいのですが、質が落ちてきているようです

もっと欲しいのに、品質が悪くなり始める。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

О!これが、良い方向に進んでいるように思えるのです

モデルの案件不足に悩む......まあ、飽き性なんですよ。

しかし、もしあなたが取引の量と質を両立させることができたら、私はあなたのシグナルに最初にサインアップします。なぜなら、確率で仕事をすることが正しい方法だからです。がんばってください。

Alexander_K2 です。

理論的には、SanSanychが見せてくれたような、ある種のインサイダー・ヒントや、現時点で存在する特定の市場条件(分布？)の検索がなければ不可能なようです。

が、そうですか、ありがとうございます :)

 
マキシム・ドミトリエフスキー


R.Feynmanは、状態Aから状態Bへの遷移の確率の振幅を計算する際に、次の量を入力として使用した。

S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,

どこ

X(t)は現在値である。

X(t-1)-前回値

deltaT - X(t)とX(t-1)の間の時間．

まさにこのデータをNSで使うべきかもしれませんね。

が、通常 log(x(t)/x(t-n)) が使われるので、試してみてください。

しかし、私は異なる期間（ラグ）を持つ他の予測因子を持っています。

もちろん、指数関数的な 時間を取ることもできますが、多くの履歴が必要です。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ファインマンは量子とデルタT-->0を扱った。この場合、これは刻みの間の時間である。

なんか、私もNSに興味が出てきた・・・。ダメだこりゃ...。また何か理論的な作業を始めるかもしれません :))))

Alexander_K2 です。

まあ、教えることがあるのなら、いいんじゃないでしょうか :)

