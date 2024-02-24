トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 279 1...272273274275276277278279280281282283284285286...3399 新しいコメント mytarmailS 2017.02.19 09:30 #2781 イェルラン・イマンゲルディノフ まっすぐに話すこと、日曜日だから急がないこと、何事にも真実があること。先生の方法はヤブ医者ではなく、基礎的な土台がある良い方法だと思います。 何を隠そう、私は「私の」方法について何も言っていないのです。 削除済み 2017.02.19 09:34 #2782 mytarmailS: 何を隠そう、私は「私の」方法について何も言っていないのです。 何か笑ってるんだろうから、何を笑ってるのか教えてくれよ。 mytarmailS 2017.02.19 09:54 #2783 イェルラン・イマンゲルディノフ 何か笑っているようなので、一緒に教えてください。ありがとうございます、もう笑っちゃいました。 削除済み 2017.02.19 10:22 #2784 mytarmailS:ありがとうございます、もう笑っちゃいました。 すべてが説明できる、理解があるはずだ。 toxic 2017.02.19 12:55 #2785 サンサニッチ・フォメンコ計算結果を見るのが望ましいと思います しかし、個々の機能の実装の細かいニュアンスに問題がある場合もありますので、ご自分のツールを確認されることをお勧めします。例えば、"categorical view "のZZ の表示は1本分右にずれていますが、私の場合、ZZ knee が終わり、ZZ derivative indicator の符号が変わるところでは、ずれていません。チェックは簡単で、学習曲線が高いところでは、より正しい、主なものは、兆候がのぞき見せずにする必要があり、ターゲットがのぞき見することを義務付けられている、それが彼らの本質である。しかし、実は、特にZZ（その傾き）は、将来を見据えたトレンドと、現時点での理想的なポジションの方向 性を示しているため、すぐにターゲットとなるのです。 mytarmailS 2017.02.19 12:58 #2786 私は 大丈夫です。 よし、半日休みだ...。 Rでは3分でできますので、もしSanychがそんなにpruffが欲しいなら、その3分を使うことができます。 toxic 2017.02.19 13:08 #2787 mytarmailS: Rでは3分でできますから、もしSanychがそんなに実験がしたいのなら、その3分を費やせばよかったのです。 その「3分間」で何をすべきなのか、あなたは理解できていますか？理解できたら、最初にスピードアップや編集をせずに、3分間で行う様子をカムタジアビデオに記録してください。 mytarmailS 2017.02.19 14:07 #2788 ノイズのこと です。 その「3分間」で何をすべきなのか、あなたは理解できていますか？理解できたら、最初にスピードアップや編集をせずに、3分間で行う様子をカムタジアビデオに記録してください。ここで...ただし、純粋な正弦波は予測可能なので、正弦波にノイズを加えたが、いずれの場合もモデルはエラーなく予測した# создаем синус make.sin <- function(){ t <- seq(0,50,0.1) s <- sin(t) return(s)} S <- make.sin() noise <- rnorm(length(S)) S <- (S+noise)+1000# х енкель для создания скользящего окна hankel <- function(data, r=5) { do.call(cbind, lapply(0:(r-1),function(i) { data[(i+1):(length(data)-(r-1-i))]}))} S <- hankel(S)# делаем зиг и целевую с негоlibrary(TTR) make.zz <- function(ch=0.2){ zz <- ZigZag(S[,ncol(S)], change = ch, percent = T, retrace = F, lastExtreme = T) n <- 1:length(zz); for(i in n) { if(is.na(zz[i])) zz[i] = zz[i-1]} dz<-c(NA,diff(zz)) sig<-ifelse(dz>0, 1, ifelse(dz<0, 0, NA)) return(list(label=sig , zz=zz))} Y <- make.zz() layout(1:2)# рисуем для наглядности синусоиду , # зигзаг на ней и внизу бинарный сигнал бай/сел plot(S[,ncol(S)],t="l") lines(Y$zz,col=4,lwd=2) plot(Y$label ,t="l")# подготовка данных dat <- na.omit( cbind.data.frame(var=S, label=Y$label) ) label <- as.factor(dat$label) dat <- dat[,-ncol(dat)]# тренировки модели tr <- 1:400 ts <- 401:nrow(S)library(randomForest)# тренируем модель как есть те целевая# не заглядывает в будущее на один шаг rf1 <- randomForest(label[tr]~., dat[tr,]) pr1 <- predict(rf1, dat[ts,])# теперь тренируем вторую модель которая# уже пробует предсказать следующее значение label2 <- label[-1] dat2 <- dat[-nrow(dat),] rf2 <- randomForest(label2[tr]~., dat2[tr,]) pr2 <- predict(rf2, dat2[ts,])# проверяем результатыlibrary(caret)#ошибка без попытки предсказать confusionMatrix(pr1,label[ts])#ошибка с предсказанием на шаг confusionMatrix(pr2,label2[ts]) アベレージ ノー 予測精度：0.7895よそくあり精度：0.6702P.S. 私が少し読み違えたのは、予測値の中でMomentumの代わりに、5つの値の後にサイン波そのものがあることです。ノイズを重畳した5値 Machine learning in trading: 記事"第三世代ニューラルネットワーク：深層ネットワーク"についてのディスカッション Discussion of article "Deep toxic 2017.02.19 15:29 #2789 mytarmailS:アベレージ ノー 予測精度：0.7895よそくあり精度：0.6702それで...森での加速度は、ZZは特定の瞬間に未来を予測するため、シフトする必要がなく、証明するために必要だったZZシフトなしで10％高くなっています。 Vladimir Perervenko 2017.02.19 16:24 #2790 そう します。ほらね...。ZZは特定の瞬間に未来を予測するため、ずらす必要はなく、証明に必要だったZZをずらすことなく、森のスコアは10％アップするのです。何の証明にもならない。ルールは簡単で、学習用のデータを準備する際、シグナルをどのように生成したかに関わらず、ターゲットを左（「未来」）に1本ずつシフトさ せることです。その理由に心当たりはありますか？ご存じない方は、詳しく説明します。グッドラック 1...272273274275276277278279280281282283284285286...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まっすぐに話すこと、日曜日だから急がないこと、何事にも真実があること。先生の方法はヤブ医者ではなく、基礎的な土台がある良い方法だと思います。
何を隠そう、私は「私の」方法について何も言っていないのです。
何か笑っているようなので、一緒に教えてください。
ありがとうございます、もう笑っちゃいました。
ありがとうございます、もう笑っちゃいました。
計算結果を見るのが望ましいと思います
しかし、個々の機能の実装の細かいニュアンスに問題がある場合もありますので、ご自分のツールを確認されることをお勧めします。例えば、"categorical view "のZZ の表示は1本分右にずれていますが、私の場合、ZZ knee が終わり、ZZ derivative indicator の符号が変わるところでは、ずれていません。チェックは簡単で、学習曲線が高いところでは、より正しい、主なものは、兆候がのぞき見せずにする必要があり、ターゲットがのぞき見することを義務付けられている、それが彼らの本質である。しかし、実は、特にZZ（その傾き）は、将来を見据えたトレンドと、現時点での理想的なポジションの方向 性を示しているため、すぐにターゲットとなるのです。
よし、半日休みだ...。
Rでは3分でできますから、もしSanychがそんなに実験がしたいのなら、その3分を費やせばよかったのです。
その「3分間」で何をすべきなのか、あなたは理解できていますか？理解できたら、最初にスピードアップや編集をせずに、3分間で行う様子をカムタジアビデオに記録してください。
その「3分間」で何をすべきなのか、あなたは理解できていますか？理解できたら、最初にスピードアップや編集をせずに、3分間で行う様子をカムタジアビデオに記録してください。
ここで...
ただし、純粋な正弦波は予測可能なので、正弦波にノイズを加えたが、いずれの場合もモデルはエラーなく予測した
make.sin <- function(){
t <- seq(0,50,0.1)
s <- sin(t)
return(s)
}
S <- make.sin()
noise <- rnorm(length(S))
S <- (S+noise)+1000
# х енкель для создания скользящего окна
hankel <- function(data, r=5) {
do.call(cbind,
lapply(0:(r-1),function(i) { data[(i+1):(length(data)-(r-1-i))]}))}
S <- hankel(S)
# делаем зиг и целевую с него
library(TTR)
make.zz <- function(ch=0.2){
zz <- ZigZag(S[,ncol(S)], change = ch, percent = T, retrace = F, lastExtreme = T)
n <- 1:length(zz);
for(i in n) { if(is.na(zz[i])) zz[i] = zz[i-1]}
dz<-c(NA,diff(zz))
sig<-ifelse(dz>0, 1, ifelse(dz<0, 0, NA))
return(list(label=sig , zz=zz))
}
Y <- make.zz()
layout(1:2)
# рисуем для наглядности синусоиду ,
# зигзаг на ней и внизу бинарный сигнал бай/сел
plot(S[,ncol(S)],t="l")
lines(Y$zz,col=4,lwd=2)
plot(Y$label ,t="l")
# подготовка данных
dat <- na.omit( cbind.data.frame(var=S, label=Y$label) )
label <- as.factor(dat$label)
dat <- dat[,-ncol(dat)]
# тренировки модели
tr <- 1:400
ts <- 401:nrow(S)
library(randomForest)
# тренируем модель как есть те целевая
# не заглядывает в будущее на один шаг
rf1 <- randomForest(label[tr]~., dat[tr,])
pr1 <- predict(rf1, dat[ts,])
# теперь тренируем вторую модель которая
# уже пробует предсказать следующее значение
label2 <- label[-1]
dat2 <- dat[-nrow(dat),]
rf2 <- randomForest(label2[tr]~., dat2[tr,])
pr2 <- predict(rf2, dat2[ts,])
# проверяем результаты
library(caret)
#ошибка без попытки предсказать
confusionMatrix(pr1,label[ts])
#ошибка с предсказанием на шаг
confusionMatrix(pr2,label2[ts])
アベレージ ノー 予測
精度：0.7895
よそくあり
精度：0.6702
P.S. 私が少し読み違えたのは、予測値の中でMomentumの代わりに、5つの値の後にサイン波そのものがあることです。ノイズを重畳した5値
mytarmailS:
アベレージ ノー 予測
精度：0.7895
よそくあり
精度：0.6702
それで...
森での加速度は、ZZは特定の瞬間に未来を予測するため、シフトする必要がなく、証明するために必要だったZZシフトなしで10％高くなっています。
ほらね...。
ZZは特定の瞬間に未来を予測するため、ずらす必要はなく、証明に必要だったZZをずらすことなく、森のスコアは10％アップするのです。
何の証明にもならない。
ルールは簡単で、学習用のデータを準備する際、シグナルをどのように生成したかに関わらず、ターゲットを左（「未来」）に1本ずつシフトさ せることです。その理由に心当たりはありますか？
ご存じない方は、詳しく説明します。
グッドラック