ヴィザード_。

ファとミサンヤは鉱夫ではない)))
オウムのオカズにはなるけど。+ LightGBM、+ CatBoost。
GPUにpythonとかを載せて、もうちょっとマシなカットにしたい...。


は、通常のRFの前に大幅な増加があるのでしょうか？ただ、意味がないので、今後もターミナルからRFを使用する予定です :)ここで既に誰かが書いていますが、平均的な品質向上はあまり意味がないそうです（エラー低減とか）。 それでも、オートエンコーダーなしの素のMLPよりかはマシです＋スピードも出ています。

もちろん、メインはやはりアプリケーションの方法、プレディクターの選択などの黒魔術

ウラジミール・ペレヴェンコ

Javaで書かれていて、メモリを大量に食うんです。類似のRパッケージと比較しても、良くも悪くもない動作です。後方互換性を持たずに常に改良を加えるという、1つの欠点と1つの利点があります。

実験するのはいいのですが、仕事には勧められません（IMHO）。

グッドラック

そういう実験を通してターミナルから予測器までファイルを引っ張ってくるのが嫌で、mqlで書き換えるのが億劫になっている :)サードパーティのライブラリの中には、書き換えがかなり複雑なものがあり、私はそれが何なのか理解していません
 
ヴィザード_。


ただ、見通しを立てるために、ちょっと出して使ってみただけなんです。vs15でコンパイルがうまくいかなかった。17をインストールすることで助かりました。
マニュアルを全くやっていないのか、今は違うPCでやっています。githabにある解決策の候補を見ることができます。
https://github.com/catboost/catboost/issues
例えば-。
https://github.com/catboost/catboost/issues/72#issuecomment-323100557

そう、そしてvs15ではコンパイルできないのです。時間が出来次第、17で試してみます。

グッドラック

 
マキシム・ドミトリエフスキー
あるスレッドで、MT5ではDLLが動かない（もしくはまだ動かない）と書かれていました。

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

MQLとRを連携させる方法

ウラジミール・ペレヴェンコ さん 2017.08.25 13:43

MT4はDLLで問題なく動作します。改良を重ねた5がDLLを受け付けない。MT5の最後のビルドは確認していないけど。

MT5が落ち着くのを待って、初めてDLLを洗練させる必要があると思うのです。

グッドラック

優れたExpert Advisorがあり、それを取引ロボットに追加できるのであれば、すべてをMQLにコピーする必要はなく、ファイルを前後に「ドラッグ」することに問題はないでしょう。RAM-Diskを使えば、すべてがメモリを介して直接行われるので、十分です。転送速度は1秒間にギガバイト。実証済み。半年ほど前にそんなスレッドを立ち上げたこともありました。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

RAMディスク。

ユリイ・アサウレンコ さん 2016.04.07 21:59

PCのメモリに仮想ディスクがあると、外部ソフトとのファイルを介したMTのやり取りが高速化されるのではないかと思ったからです。その中で、私はAMD Radeonを選びました。因みに、リンク先はRadeon™ RAMDisk です。4GBまでのドライブに対応した無料版もあります。

問題なくインストールできました。シャットダウン時に上書きする設定や、HDDに内容をリセットする設定も可能です。起動時に自動またはユーザーによってオンにされます。

ZS そこであなたと議論していたことが判明しました)。

ユーリイ・アサウレンコ

hehe ) いや、predictor用のファイルを用意して、それを受け取って、カウントされるのを待って、返して...誰も本格的なパラメータ最適化の話なんてしてないし、遺伝学とかやりたいなら時間の無駄だし...全部一つの環境でやって、時間を大幅に短縮しないと......」。Rが自分でやらないのが残念だ、それなら行ってみようかな ) しかし、この松葉杖が全て気に入らない、システムを書くことになったら...何を書くかも分からないのに、インフラやソフトウェアに集中する必要があるのに、自分の考えに集中しなければならない... ポイントと何かがうまくいくかどうかさえ理解できない... いや、私は怠け者だ、グローバルトロッターじゃないんだ:)
 
マキシム・ドミトリエフスキー
そして、私はこう言った。

やがて元通りになるのですが、老いると知恵が出ないことがあるように、時には知恵が出ない人もいるのです。


PS:画像の写真、似合ってますね！レオナルド・ダヴィンチの「友人」であるサラヤを 思い出します。


ヴァシリー・ペレペルキン

でも、常に新しいことをやっていないと、脳がおかしくなってしまうんです。
 
マキシム・ドミトリエフスキー
異なるソフトウェアの相互運用性は、松葉づえではなく、普遍的な傾向であると思います。また、ほとんどすべてのソフトウェアが、サードパーティのソフトウェアとAPIなどのインタラクションを持っているのは、何もないわけではありません。

API（）はありませんが、今後はMQLの中で車輪を再発明するのではなく、サードパーティーのアプリケーションの機能をTCで利用することが重要だと思われます。

予測器のためにファイルを用意し、それを取得し、計算するまで待ち、返す...本格的なパラメータ最適 化は 問題 外だ」と、大げさに言っているように思います。たぶん、たぶん）。

ユーリイ・アサウレンコ

NSやRFと組み合わせたファジーロジックを探して いるんですが、いくつかアイディアがあります。）

NSやRFを使ったファジーロジックを検討しています)

ヴァシリー・ペレペルキン

PS:絵の中の素敵な絵、あなたにピッタリ、レオナルド・ダヴィンチの「友人」サラヤを 思い出します。



もう謝る必要がないように、二度とそのようなことはしないでください。

