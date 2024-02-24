トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 471 1...464465466467468469470471472473474475476477478...3399 新しいコメント 削除済み 2017.08.25 13:17 #4701 ヴィザード_。ファとミサンヤは鉱夫ではない))) オウムのオカズにはなるけど。+ LightGBM、+ CatBoost。 GPUにpythonとかを載せて、もうちょっとマシなカットにしたい...。 は、通常のRFの前に大幅な増加があるのでしょうか？ただ、意味がないので、今後もターミナルからRFを使用する予定です :)ここで既に誰かが書いていますが、平均的な品質向上はあまり意味がないそうです（エラー低減とか）。 それでも、オートエンコーダーなしの素のMLPよりかはマシです＋スピードも出ています。もちろん、メインはやはりアプリケーションの方法、プレディクターの選択などの黒魔術 削除済み 2017.08.25 13:23 #4702 ウラジミール・ペレヴェンコJavaで書かれていて、メモリを大量に食うんです。類似のRパッケージと比較しても、良くも悪くもない動作です。後方互換性を持たずに常に改良を加えるという、1つの欠点と1つの利点があります。実験するのはいいのですが、仕事には勧められません（IMHO）。グッドラック そういう実験を通してターミナルから予測器までファイルを引っ張ってくるのが嫌で、mqlで書き換えるのが億劫になっている :)サードパーティのライブラリの中には、書き換えがかなり複雑なものがあり、私はそれが何なのか理解していません Vladimir Perervenko 2017.08.25 13:33 #4703 ヴィザード_。 ただ、見通しを立てるために、ちょっと出して使ってみただけなんです。vs15でコンパイルがうまくいかなかった。17をインストールすることで助かりました。 マニュアルを全くやっていないのか、今は違うPCでやっています。githabにある解決策の候補を見ることができます。 https://github.com/catboost/catboost/issues 例えば-。 https://github.com/catboost/catboost/issues/72#issuecomment-323100557そう、そしてvs15ではコンパイルできないのです。時間が出来次第、17で試してみます。グッドラック Yuriy Asaulenko 2017.08.25 15:30 #4704 マキシム・ドミトリエフスキー ターミナルからプレディクターにファイルを行ったり来たりするのは不便だし、mqlで書き換える気にも欠けるので、実験が尽きてしまった :)サードパーティのライブラリがいくつか入っていて、書き換えるのが割と面倒なんです。あるスレッドで、MT5ではDLLが動かない（もしくはまだ動かない）と書かれていました。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム MQLとRを連携させる方法 ウラジミール・ペレヴェンコ さん 2017.08.25 13:43 MT4はDLLで問題なく動作します。改良を重ねた5がDLLを受け付けない。MT5の最後のビルドは確認していないけど。MT5が落ち着くのを待って、初めてDLLを洗練させる必要があると思うのです。グッドラック優れたExpert Advisorがあり、それを取引ロボットに追加できるのであれば、すべてをMQLにコピーする必要はなく、ファイルを前後に「ドラッグ」することに問題はないでしょう。RAM-Diskを使えば、すべてがメモリを介して直接行われるので、十分です。転送速度は1秒間にギガバイト。実証済み。半年ほど前にそんなスレッドを立ち上げたこともありました。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム RAMディスク。 ユリイ・アサウレンコ さん 2016.04.07 21:59 PCのメモリに仮想ディスクがあると、外部ソフトとのファイルを介したMTのやり取りが高速化されるのではないかと思ったからです。その中で、私はAMD Radeonを選びました。因みに、リンク先はRadeon™ RAMDisk です。4GBまでのドライブに対応した無料版もあります。問題なくインストールできました。シャットダウン時に上書きする設定や、HDDに内容をリセットする設定も可能です。起動時に自動またはユーザーによってオンにされます。ZS そこであなたと議論していたことが判明しました)。 削除済み 2017.08.25 15:48 #4705 ユーリイ・アサウレンコあるスレッドでMT5のDLLが動かない（まだ動かない）と書かれています。MQLですべてを書き換える必要はなく、ファイルを「ドラッグ」して行き来することに何の問題もないことは、すでに述べたとおりです。RAM-Diskで十分であり、全てはメモリを介して直接行われることになる。転送速度は1秒間にギガバイト。実証済み。半年ほど前にもそんなスレッドを立ち上げたことがある。そこで一緒に議論したことが判明しました)。 hehe ) いや、predictor用のファイルを用意して、それを受け取って、カウントされるのを待って、返して...誰も本格的なパラメータ最適化の話なんてしてないし、遺伝学とかやりたいなら時間の無駄だし...全部一つの環境でやって、時間を大幅に短縮しないと......」。Rが自分でやらないのが残念だ、それなら行ってみようかな ) しかし、この松葉杖が全て気に入らない、システムを書くことになったら...何を書くかも分からないのに、インフラやソフトウェアに集中する必要があるのに、自分の考えに集中しなければならない... ポイントと何かがうまくいくかどうかさえ理解できない... いや、私は怠け者だ、グローバルトロッターじゃないんだ:) Vasily Perepelkin 2017.08.25 16:07 #4706 マキシム・ドミトリエフスキー パラメーターの最適化なんて論外、無意味な運動、遺伝学とかやりたいなら...全部一つの環境でやらなきゃいけない、時間短縮は素晴らしい...。Rが自分でやらないのが残念、それならやってみようかな ) でも、この松葉杖は好きじゃない、システムを書くことになったら...何を書くかも分からないのに、インフラやソフトウェアに集中する必要がある一方で、自分の考えに集中しなければならない... ポイントや何かがうまくいくかどうかさえ理解できない... いや、私は怠け者すぎる、複雑な問題を解決する人間ではないんだ:)そして、私はこう言った。やがて元通りになるのですが、老いると知恵が出ないことがあるように、時には知恵が出ない人もいるのです。PS:画像の写真、似合ってますね！レオナルド・ダヴィンチの「友人」であるサラヤを 思い出します。 削除済み 2017.08.25 16:11 #4707 ヴァシリー・ペレペルキンそして、私はこう言った。やがて元通りになるのですが、老いると知恵が出ないことがあるように、時には知恵が出ない人もいるのです。 でも、常に新しいことをやっていないと、脳がおかしくなってしまうんです。 Yuriy Asaulenko 2017.08.25 16:11 #4708 マキシム・ドミトリエフスキー パラメーターの最適化なんてもってのほか、遺伝学とかやるなら意味がない...全部1つの環境でやって、時間を大幅に節約すべき...。Rが自分でやらないのが残念、それならやってみようかな ) でも、この松葉杖は好きじゃない、システムを書くことになったら...何を書くかも分からないのに、インフラやソフトウェアに集中する必要があるのに、自分の考えに集中しなければならない... ポイントや何かがうまくいくかどうかさえ理解できない... いや、私はあまりにも怠惰だ、複雑な問題を解決するタイプじゃないんだ:)異なるソフトウェアの相互運用性は、松葉づえではなく、普遍的な傾向であると思います。また、ほとんどすべてのソフトウェアが、サードパーティのソフトウェアとAPIなどのインタラクションを持っているのは、何もないわけではありません。API（）はありませんが、今後はMQLの中で車輪を再発明するのではなく、サードパーティーのアプリケーションの機能をTCで利用することが重要だと思われます。予測器のためにファイルを用意し、それを取得し、計算するまで待ち、返す...本格的なパラメータ最適 化は 問題 外だ」と、大げさに言っているように思います。たぶん、たぶん）。 削除済み 2017.08.25 16:14 #4709 ユーリイ・アサウレンコ異なるソフトウェアの相互運用性は、松葉づえではなく、普遍的な傾向であると思います。また、ほとんどすべてのソフトウェアが、APIなどサードパーティのソフトウェアとの相互作用を持っているのも、無駄なことではありません。APIはありませんが（笑）、これからはMQLの中で車輪を再発明するのではなく、TCでサードパーティーのアプリケーションを使うことが重要だと思われます。予測器は、ファイルを用意し、それを取得し、カウントされるまで待ち、戻る...本格的なパラメータ最適 化は 問題外 だ」と大げさに言っていますね。たぶん、たぶん))。 NSやRFと組み合わせたファジーロジックを探して いるんですが、いくつかアイディアがあります。）NSやRFを使ったファジーロジックを検討しています) 削除済み 2017.08.25 16:18 #4710 ヴァシリー・ペレペルキンPS:絵の中の素敵な絵、あなたにピッタリ、レオナルド・ダヴィンチの「友人」サラヤを 思い出します。もう謝る必要がないように、二度とそのようなことはしないでください。 1...464465466467468469470471472473474475476477478...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ファとミサンヤは鉱夫ではない)))
オウムのオカズにはなるけど。+ LightGBM、+ CatBoost。
GPUにpythonとかを載せて、もうちょっとマシなカットにしたい...。
は、通常のRFの前に大幅な増加があるのでしょうか？ただ、意味がないので、今後もターミナルからRFを使用する予定です :)ここで既に誰かが書いていますが、平均的な品質向上はあまり意味がないそうです（エラー低減とか）。 それでも、オートエンコーダーなしの素のMLPよりかはマシです＋スピードも出ています。
もちろん、メインはやはりアプリケーションの方法、プレディクターの選択などの黒魔術
Javaで書かれていて、メモリを大量に食うんです。類似のRパッケージと比較しても、良くも悪くもない動作です。後方互換性を持たずに常に改良を加えるという、1つの欠点と1つの利点があります。
実験するのはいいのですが、仕事には勧められません（IMHO）。
ただ、見通しを立てるために、ちょっと出して使ってみただけなんです。vs15でコンパイルがうまくいかなかった。17をインストールすることで助かりました。
マニュアルを全くやっていないのか、今は違うPCでやっています。githabにある解決策の候補を見ることができます。
https://github.com/catboost/catboost/issues
例えば-。
https://github.com/catboost/catboost/issues/72#issuecomment-323100557
そう、そしてvs15ではコンパイルできないのです。時間が出来次第、17で試してみます。
ターミナルからプレディクターにファイルを行ったり来たりするのは不便だし、mqlで書き換える気にも欠けるので、実験が尽きてしまった :)サードパーティのライブラリがいくつか入っていて、書き換えるのが割と面倒なんです。
あるスレッドで、MT5ではDLLが動かない（もしくはまだ動かない）と書かれていました。
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
MQLとRを連携させる方法
ウラジミール・ペレヴェンコ さん 2017.08.25 13:43
MT4はDLLで問題なく動作します。改良を重ねた5がDLLを受け付けない。MT5の最後のビルドは確認していないけど。
MT5が落ち着くのを待って、初めてDLLを洗練させる必要があると思うのです。
優れたExpert Advisorがあり、それを取引ロボットに追加できるのであれば、すべてをMQLにコピーする必要はなく、ファイルを前後に「ドラッグ」することに問題はないでしょう。RAM-Diskを使えば、すべてがメモリを介して直接行われるので、十分です。転送速度は1秒間にギガバイト。実証済み。半年ほど前にそんなスレッドを立ち上げたこともありました。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
RAMディスク。
ユリイ・アサウレンコ さん 2016.04.07 21:59
PCのメモリに仮想ディスクがあると、外部ソフトとのファイルを介したMTのやり取りが高速化されるのではないかと思ったからです。その中で、私はAMD Radeonを選びました。因みに、リンク先はRadeon™ RAMDisk です。4GBまでのドライブに対応した無料版もあります。
問題なくインストールできました。シャットダウン時に上書きする設定や、HDDに内容をリセットする設定も可能です。起動時に自動またはユーザーによってオンにされます。
あるスレッドでMT5のDLLが動かない（まだ動かない）と書かれています。
MQLですべてを書き換える必要はなく、ファイルを「ドラッグ」して行き来することに何の問題もないことは、すでに述べたとおりです。RAM-Diskで十分であり、全てはメモリを介して直接行われることになる。転送速度は1秒間にギガバイト。実証済み。半年ほど前にもそんなスレッドを立ち上げたことがある。
パラメーターの最適化なんて論外、無意味な運動、遺伝学とかやりたいなら...全部一つの環境でやらなきゃいけない、時間短縮は素晴らしい...。Rが自分でやらないのが残念、それならやってみようかな ) でも、この松葉杖は好きじゃない、システムを書くことになったら...何を書くかも分からないのに、インフラやソフトウェアに集中する必要がある一方で、自分の考えに集中しなければならない... ポイントや何かがうまくいくかどうかさえ理解できない... いや、私は怠け者すぎる、複雑な問題を解決する人間ではないんだ:)
PS:画像の写真、似合ってますね！レオナルド・ダヴィンチの「友人」であるサラヤを 思い出します。
異なるソフトウェアの相互運用性は、松葉づえではなく、普遍的な傾向であると思います。また、ほとんどすべてのソフトウェアが、サードパーティのソフトウェアとAPIなどのインタラクションを持っているのは、何もないわけではありません。
API（）はありませんが、今後はMQLの中で車輪を再発明するのではなく、サードパーティーのアプリケーションの機能をTCで利用することが重要だと思われます。
予測器のためにファイルを用意し、それを取得し、計算するまで待ち、返す...本格的なパラメータ最適 化は 問題 外だ」と、大げさに言っているように思います。たぶん、たぶん）。
NSやRFと組み合わせたファジーロジックを探して いるんですが、いくつかアイディアがあります。）
もう謝る必要がないように、二度とそのようなことはしないでください。