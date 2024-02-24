トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 477 1...470471472473474475476477478479480481482483484...3399 新しいコメント Grigoriy Chaunin 2017.09.18 09:37 #4761 これがテストデータで実現できたことです。ネットワークは、macd、atr、stochasticの指標で動いています。インジケーターパラメーターはデフォルトで誤信号はほとんどありません。黄色のドットはネットワーク動作。しかし、ネットワークは信号を見落とす。指標の選択とそのパラメータについてアイデアが必要。 Vizard_ 2017.09.18 22:05 #4762 ミハイル・マルキュカイツ ほのぼの、ほのぼの！？本当に今、助けていただいたと実感しています...。:-)先生、あなた（私たち）がコンポスター（台本の作者）を助けたんですよ。そして、私は第4回フォーラムであなたを助け、ガラガラを投げることを提供し、あなたが理解していないだけです)))。 Andrey Dik 2017.09.18 22:27 #4763 グリゴリー・チャウニンこれがテストデータで実現できたことです。ネットワークは、macd、atr、stochasticの指標で動いています。インジケーターパラメーターはデフォルトで誤信号はほとんどありません。黄色のドットはネットワーク動作。しかし、ネットワークは信号を見落とす。指標の選択とそのパラメータについて、いくつかのアイディアが必要です。 もういいじゃないか、他に何が必要なんだ、通してしまえ。 通すことは、間違っているよりいいじゃないか。 Yuriy Asaulenko 2017.09.19 00:15 #4764 グリゴリー・チャウニンこれがテストデータで実現できたことです。ネットワークは、macd、atr、stochasticの指標で動いています。インジケーターパラメーターはデフォルトで誤信号はほとんどありません。黄色のドットはネットワーク動作。しかし、ネットワークは信号を見落とす。指標とそのパラメータについて、何かアイデアが欲しいのですが。ええ、送信しているのですから、そのままにしておいてください。学習したNSがテストに出力した写真。そして、これがテスト結果、画面のコピーです-->StatNN(y1k5,lnT,0.5) ans = 97. 91. 6. 0.9381443 3643. 0.5 97-取引の総数91 - 売買の成功6 - 失敗したトレード（97人中6人、カール！）。0.938...- 成功したトレードのシェア半分くらいは見逃した（全く気づかなかった）。ランチに行ったと考えるかもしれません）。 Alexander Ivanov 2017.09.19 05:20 #4765 グリゴーリイ チャーニンこれがテストデータで実現できたことです。ネットワークは、macd、atr、stochasticの指標で動いています。インジケーターパラメーターはデフォルトで誤信号はほとんどありません。黄色のドットはネットワーク動作。しかし、ネットワークは信号を見落とす。指標の選択とそのパラメータについて、いくつかのアイデアが必要です。(悔しい!))お粥が見つかりました。 削除済み 2017.09.19 08:02 #4766 ユーリイ・アサウレンコうん、そうだね、そうしよう。学習したNSがテストに出力される様子。そして、これがテスト結果、画面のコピーです97-取引の総数91- 成功した取引6 - 失敗した取引（97件中6件のみ、カール！）。0.938...- 成功した取引の割合。半分くらいは見逃した（全く気づかなかった）。ランチに行ったと考えよう）。 この統計については何も書かれていません。例えば、1ポイントで91回成功し、預金を失うことで6回失敗しています :Z Mihail Marchukajtes 2017.09.19 09:15 #4767 ヴィザード_。先生、あなた（私たち）（脚本の作者）を助けてくれたのはコンポスターです。そして、私は4つのフォーラムであなたを助け、ガラガラを捨てることを提案し、あなたはまだ理解していないだけです))))いや...いいんです私のデータでそうなるのなら、あなたのNSが私のデータに何をするのか、想像するのが怖いです :-) Mihail Marchukajtes 2017.09.19 09:18 #4768 もう少し助けてください、よろしくお願いします!!!!!!!インジケータを書いた のですが、リアルタイムで動作させようとしません。基本的なinidactorを呼び出し、計算を行い、チャートに矢印を追加しています。新しいバーが表示されるとすぐにTFを切り替えて矢印を更新しなければならず、時間がかかりすぎる...。どこが悪いのかを見て、その間に何をするのか......。 ファイル: Buy_BO.mq5 38 kb Mihail Marchukajtes 2017.09.19 09:27 #4769 それは、次のようなことです......。ロボットを動かして、モニタリングのように一日中マーケットに座っているトレーダーはどうなんだろう...と思ったことがあります。BORROWN!!!!!!そして、面白半分に、そんなアミューズメントを作ることにしたのです......。「バイナリオプション"、はいはいあなたは正しい、否定派は言うだろう、よくここに私達は行く...。無知な人がサジを投げようとする、など。そうですね......お答えします。では、どうなんでしょう？窓ができはじめたらどうしたらいい？つまらん!!!!信号自体はアドバイザーが何とかしてくれますが......。なぜウィンドウが形成されている間にBOでチョップしないのか？その結果、アルプスの5つのボーナスポイントから、4つのトレード+を獲得。こんな感じです...。上矢印 で次のバーが上がるところ、下矢印で下がるところ！？見ての通り、間違いは1つだけ...。そして、主な利点は、我々は市場全体を分析しないことですが、ウィンドウ内の唯一のバー、そしてこれらの矢印は、オンラインで表示されるように望んでいない...前の記事でお願いしたことなんですが...。 Yuriy Asaulenko 2017.09.19 13:09 #4770 マキシム・ドミトリエフスキー その統計は何も語っていない。例えば、1点で91点、預金を失って6点というのはあり得ることだ :Zしないそうです)。もちろん可能です)よし、それなら-->StatProfit(y1k5,lnT,0.5) ans = 5328. 5391. - 63. 0.98831395328 -純利益5391 -取引における総利益-63 - 取引における総損失額0.988 - 効率（5328/5391）。そう書いてあるのか？))それともそれもないのでしょうか?）しかし、これは同じNSを他のデータで試したものです。 1...470471472473474475476477478479480481482483484...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これがテストデータで実現できたことです。ネットワークは、macd、atr、stochasticの指標で動いています。インジケーターパラメーターはデフォルトで誤信号はほとんどありません。黄色のドットはネットワーク動作。しかし、ネットワークは信号を見落とす。指標の選択とそのパラメータについてアイデアが必要。
ほのぼの、ほのぼの！？本当に今、助けていただいたと実感しています...。:-)
先生、あなた（私たち）がコンポスター（台本の作者）を助けたんですよ。そして、私は第4回フォーラムであなたを助け、ガラガラを投げることを提供し、あなたが理解していないだけです)))。
ええ、送信しているのですから、そのままにしておいてください。
学習したNSがテストに出力した写真。
そして、これがテスト結果、画面のコピーです
97-取引の総数
91 - 売買の成功
6 - 失敗したトレード（97人中6人、カール！）。
0.938...- 成功したトレードのシェア
半分くらいは見逃した（全く気づかなかった）。ランチに行ったと考えるかもしれません）。
(悔しい!))
お粥が見つかりました。
いや...いいんです私のデータでそうなるのなら、あなたのNSが私のデータに何をするのか、想像するのが怖いです :-)
もう少し助けてください、よろしくお願いします!!!!!!!
インジケータを書いた のですが、リアルタイムで動作させようとしません。基本的なinidactorを呼び出し、計算を行い、チャートに矢印を追加しています。新しいバーが表示されるとすぐにTFを切り替えて矢印を更新しなければならず、時間がかかりすぎる...。どこが悪いのかを見て、その間に何をするのか......。
それは、次のようなことです......。
ロボットを動かして、モニタリングのように一日中マーケットに座っているトレーダーはどうなんだろう...と思ったことがあります。BORROWN!!!!!!そして、面白半分に、そんなアミューズメントを作ることにしたのです......。
「バイナリオプション"、はいはいあなたは正しい、否定派は言うだろう、よくここに私達は行く...。無知な人がサジを投げようとする、など。そうですね......お答えします。では、どうなんでしょう？窓ができはじめたらどうしたらいい？つまらん!!!!信号自体はアドバイザーが何とかしてくれますが......。なぜウィンドウが形成されている間にBOでチョップしないのか？
その結果、アルプスの5つのボーナスポイントから、4つのトレード+を獲得。
こんな感じです...。
上矢印 で次のバーが上がるところ、下矢印で下がるところ！？
見ての通り、間違いは1つだけ...。そして、主な利点は、我々は市場全体を分析しないことですが、ウィンドウ内の唯一のバー、そしてこれらの矢印は、オンラインで表示されるように望んでいない...前の記事でお願いしたことなんですが...。
その統計は何も語っていない。例えば、1点で91点、預金を失って6点というのはあり得ることだ :Z
しないそうです)。もちろん可能です)よし、それなら
5328 -純利益
5391 -取引における総利益
-63 - 取引における総損失額
0.988 - 効率（5328/5391）。
そう書いてあるのか？))それともそれもないのでしょうか?）
しかし、これは同じNSを他のデータで試したものです。