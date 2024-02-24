トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 477

新しいコメント
 


これがテストデータで実現できたことです。ネットワークは、macd、atr、stochasticの指標で動いています。インジケーターパラメーターはデフォルトで誤信号はほとんどありません。黄色のドットはネットワーク動作。しかし、ネットワークは信号を見落とす。指標の選択とそのパラメータについてアイデアが必要。

 
ミハイル・マルキュカイツ

ほのぼの、ほのぼの！？本当に今、助けていただいたと実感しています...。:-)

先生、あなた（私たち）がコンポスター（台本の作者）を助けたんですよ。そして、私は第4回フォーラムであなたを助け、ガラガラを投げることを提供し、あなたが理解していないだけです)))。

 
グリゴリー・チャウニン


これがテストデータで実現できたことです。ネットワークは、macd、atr、stochasticの指標で動いています。インジケーターパラメーターはデフォルトで誤信号はほとんどありません。黄色のドットはネットワーク動作。しかし、ネットワークは信号を見落とす。指標の選択とそのパラメータについて、いくつかのアイディアが必要です。

もういいじゃないか、他に何が必要なんだ、通してしまえ。 通すことは、間違っているよりいいじゃないか。
 
グリゴリー・チャウニン


これがテストデータで実現できたことです。ネットワークは、macd、atr、stochasticの指標で動いています。インジケーターパラメーターはデフォルトで誤信号はほとんどありません。黄色のドットはネットワーク動作。しかし、ネットワークは信号を見落とす。指標とそのパラメータについて、何かアイデアが欲しいのですが。

ええ、送信しているのですから、そのままにしておいてください。

学習したNSがテストに出力した写真。

そして、これがテスト結果、画面のコピーです

-->StatNN(y1k5,lnT,0.5)
ans =

97. 91. 6. 0.9381443 3643. 0.5

97-取引の総数
91 - 売買の成功
6 - 失敗したトレード（97人中6人、カール！）。

0.938...- 成功したトレードのシェア

半分くらいは見逃した（全く気づかなかった）。ランチに行ったと考えるかもしれません）。

 
グリゴーリイ チャーニン


これがテストデータで実現できたことです。ネットワークは、macd、atr、stochasticの指標で動いています。インジケーターパラメーターはデフォルトで誤信号はほとんどありません。黄色のドットはネットワーク動作。しかし、ネットワークは信号を見落とす。指標の選択とそのパラメータについて、いくつかのアイデアが必要です。


(悔しい!))

お粥が見つかりました。

削除済み  
ユーリイ・アサウレンコ

うん、そうだね、そうしよう。

学習したNSがテストに出力される様子。

そして、これがテスト結果、画面のコピーです


97-取引の総数
91- 成功した取引
6 - 失敗した取引（97件中6件のみ、カール！）。

0.938...- 成功した取引の割合

半分くらいは見逃した（全く気づかなかった）。ランチに行ったと考えよう）。

この統計については何も書かれていません。例えば、1ポイントで91回成功し、預金を失うことで6回失敗しています :Z
 
ヴィザード_。

先生、あなた（私たち）（脚本の作者）を助けてくれたのはコンポスターです。そして、私は4つのフォーラムであなたを助け、ガラガラを捨てることを提案し、あなたはまだ理解していないだけです))))


いや...いいんです私のデータでそうなるのなら、あなたのNSが私のデータに何をするのか、想像するのが怖いです :-)

 

もう少し助けてください、よろしくお願いします!!!!!!!

インジケータを書いた のですが、リアルタイムで動作させようとしません。基本的なinidactorを呼び出し、計算を行い、チャートに矢印を追加しています。新しいバーが表示されるとすぐにTFを切り替えて矢印を更新しなければならず、時間がかかりすぎる...。どこが悪いのかを見て、その間に何をするのか......。

ファイル:
Buy_BO.mq5  38 kb
 

それは、次のようなことです......。

ロボットを動かして、モニタリングのように一日中マーケットに座っているトレーダーはどうなんだろう...と思ったことがあります。BORROWN!!!!!!そして、面白半分に、そんなアミューズメントを作ることにしたのです......。

「バイナリオプション"、はいはいあなたは正しい、否定派は言うだろう、よくここに私達は行く...。無知な人がサジを投げようとする、など。そうですね......お答えします。では、どうなんでしょう？窓ができはじめたらどうしたらいい？つまらん!!!!信号自体はアドバイザーが何とかしてくれますが......。なぜウィンドウが形成されている間にBOでチョップしないのか？

その結果、アルプスの5つのボーナスポイントから、4つのトレード+を獲得。

こんな感じです...。

上矢印 で次のバーが上がるところ、下矢印で下がるところ！？

見ての通り、間違いは1つだけ...。そして、主な利点は、我々は市場全体を分析しないことですが、ウィンドウ内の唯一のバー、そしてこれらの矢印は、オンラインで表示されるように望んでいない...前の記事でお願いしたことなんですが...。

 
マキシム・ドミトリエフスキー
その統計は何も語っていない。例えば、1点で91点、預金を失って6点というのはあり得ることだ :Z

しないそうです)。もちろん可能です)よし、それなら

-->StatProfit(y1k5,lnT,0.5)
ans =

5328. 5391. - 63. 0.9883139


5328 -純利益

5391 -取引における総利益

-63 - 取引における総損失額

0.988 - 効率（5328/5391）。

そう書いてあるのか？))それともそれもないのでしょうか?）

しかし、これは同じNSを他のデータで試したものです。

1...470471472473474475476477478479480481482483484...3399
新しいコメント