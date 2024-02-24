トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 217 1...210211212213214215216217218219220221222223224...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2016.11.18 15:12 #2161 mytarmailS: それは私の意見であり、必ずしも正しいとは言えません。 同様に Yuriy Asaulenko 2016.11.18 15:36 #2162 ディミトリ この「本当の」レベルについて、何か統計はありますか？実は、ある統計があるんです。写真は、値動き確率分布の時間的なダイナミクスを示したものです。実際の見積もりをもとに計算しています。構造を簡単にするために、引用の開始をゼロにする。Xは時間、Yは価格、Zは確率密度関数。ピークは確率分布の最大値です。どうやらレベルとして理解されているようです。見積もりは主にピークからピークへ。 mytarmailS 2016.11.18 15:41 #2163 ユーリイ・アサウレンコ実は、ある統計があるんです。Xは時間、Yは価格、Zは確率密度関数である。ピークは分布の最大値です。どうやら、それがレベルとして理解されているようです。彼らは何者なのか？:) どのようなレベルで理解されているのでしょうか？)) Yuriy Asaulenko 2016.11.18 15:46 #2164 mytarmailS:彼らは何者なのか？:) あなたの理解ではレベルとは何ですか？))猫のリディは、レベルに合わせて仕事をする。レベルもわかるでしょ（笑)私は客観的な写真を見せただけです。 mytarmailS 2016.11.18 15:50 #2165 ユーリイ・アサウレンコリーディ、ネコはレベルに合わせて動く。レベルについてはご存知でしょう)レベルについての統計がありますが、レベルというのはどういう意味でしょうか？:)もう、笑える...。 Yuriy Asaulenko 2016.11.18 15:53 #2166 mytarmailS: レベルについての統計を引用しているが、レベルの意味はわかるぞ？:)そんなバカな。よし、レベルでないことにしよう、気にしない。写真に書いてあるのは、-確率分布の 最大値-です)書いてあるように、自分で計算することはできません)。mytarmailS: 統計はまだ書けないのでありません。先ほども書きましたが、本当にprufを見せたいのなら、私の日記から実際のトレードを見せることができますよ。 では、計算できない場合のレベルとはどういうことでしょうか？ mytarmailS 2016.11.18 16:13 #2167 ユーリイ・アサウレンコよし、レベルでないことにしよう、気にしない。写真には、-確率分布の近接と書いてある)書いてあるように、自分で計算することはできません)。 レベルが計算できないとはどういうことですか？ こんなこと言ってどうするんだ？ Yuriy Asaulenko 2016.11.18 16:15 #2168 mytarmailS: なにをいまさら何でも知っているのなら、私に質問することに何の意味があるのでしょうか) 散ってしまったのでしょうか？ mytarmailS 2016.11.18 16:40 #2169 ユーリイ・アサウレンコ何でも知っているのなら、私に質問することに何の意味があるのでしょうか) バラバラなんですか？いや、散らばってはいないのですが...。ただ、考え方が違うということは理解しています。私が自分の主張を証明しようと努力し始めたとしても、あなたはあなたの主張を主張するでしょうし、その結果、スタットに関するもののように、くだらない、クソみたいな、ありふれた議論になってしまうでしょう。この議論、その本質も結果もいらない、結局みんな同じになるんだから、結末がどうなるかわからないから遠慮しておこう・・・。 Yuriy Asaulenko 2016.11.18 16:55 #2170 マイターメールS いいえ、そうではありません...私はちょうど私達が異なって考え、私が緊張して私のものを証明し始めたとしても、あなたはあなたのものを証明し、結果はstatについてあったような、愚かな、クソ、平凡な議論になることを理解しています。フォーラムの7ページのためにドラッグして、実際には誰もこの引数、その本質、結果は、最終的に誰もが自分自身に固執するので、私はちょうど控えるだろう、それが終了する方法を先に知っている必要があります割り当て...以前にも書きました。 ユーリイ・アサウレンコ原理的に管理するものによって「高次の力」の有無を証明することは不可能であることは、あなたもよくご存知のはずです。人は、あなたのように信じるか、信じないかしかないのです。ちなみに、私はあなたの考えを変えようとも思っていませんでした）。というのが、私たちの合意事項でしたね。と、とにかくディミトリに答えて いた）。しかも7ページではなく、1ページだけ）。 1...210211212213214215216217218219220221222223224...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
それは私の意見であり、必ずしも正しいとは言えません。
この「本当の」レベルについて、何か統計はありますか？
実は、ある統計があるんです。
写真は、値動き確率分布の時間的なダイナミクスを示したものです。実際の見積もりをもとに計算しています。構造を簡単にするために、引用の開始をゼロにする。
Xは時間、Yは価格、Zは確率密度関数。ピークは確率分布の最大値です。どうやらレベルとして理解されているようです。
見積もりは主にピークからピークへ。
いや、散らばってはいないのですが...。ただ、考え方が違うということは理解しています。私が自分の主張を証明しようと努力し始めたとしても、あなたはあなたの主張を主張するでしょうし、その結果、スタットに関するもののように、くだらない、クソみたいな、ありふれた議論になってしまうでしょう。この議論、その本質も結果もいらない、結局みんな同じになるんだから、結末がどうなるかわからないから遠慮しておこう・・・。
