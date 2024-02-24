トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 217

mytarmailS:
それは私の意見であり、必ずしも正しいとは言えません。
ディミトリ
この「本当の」レベルについて、何か統計はありますか？

実は、ある統計があるんです。

写真は、値動き確率分布の時間的なダイナミクスを示したものです。実際の見積もりをもとに計算しています。構造を簡単にするために、引用の開始をゼロにする。

Xは時間、Yは価格、Zは確率密度関数。ピークは確率分布の最大値です。どうやらレベルとして理解されているようです。

見積もりは主にピークからピークへ。

 
ユーリイ・アサウレンコ

実は、ある統計があるんです。

Xは時間、Yは価格、Zは確率密度関数である。ピークは分布の最大値です。どうやら、それがレベルとして理解されているようです。

彼らは何者なのか？:)

どのようなレベルで理解されているのでしょうか？))
 
mytarmailS:

彼らは何者なのか？:)

あなたの理解ではレベルとは何ですか？))

猫のリディは、レベルに合わせて仕事をする。

レベルもわかるでしょ（笑)私は客観的な写真を見せただけです。

 
ユーリイ・アサウレンコ

リーディ、ネコはレベルに合わせて動く。

レベルについてはご存知でしょう)

レベルについての統計がありますが、レベルというのはどういう意味でしょうか？:)もう、笑える...。

 
mytarmailS:

レベルについての統計を引用しているが、レベルの意味はわかるぞ？:)そんなバカな。

よし、レベルでないことにしよう、気にしない。写真に書いてあるのは、-確率分布の 最大値-です)

書いてあるように、自分で計算することはできません)。

mytarmailS:
統計はまだ書けないのでありません。先ほども書きましたが、本当にprufを見せたいのなら、私の日記から実際のトレードを見せることができますよ。
では、計算できない場合のレベルとはどういうことでしょうか？
 
ユーリイ・アサウレンコ

よし、レベルでないことにしよう、気にしない。写真には、-確率分布の近接と書いてある)

書いてあるように、自分で計算することはできません)。

レベルが計算できないとはどういうことですか？
こんなこと言ってどうするんだ？
 
mytarmailS:
なにをいまさら

何でも知っているのなら、私に質問することに何の意味があるのでしょうか)

散ってしまったのでしょうか？

 
ユーリイ・アサウレンコ

何でも知っているのなら、私に質問することに何の意味があるのでしょうか)

バラバラなんですか？

いや、散らばってはいないのですが...。ただ、考え方が違うということは理解しています。私が自分の主張を証明しようと努力し始めたとしても、あなたはあなたの主張を主張するでしょうし、その結果、スタットに関するもののように、くだらない、クソみたいな、ありふれた議論になってしまうでしょう。この議論、その本質も結果もいらない、結局みんな同じになるんだから、結末がどうなるかわからないから遠慮しておこう・・・。

 
マイターメールS

いいえ、そうではありません...私はちょうど私達が異なって考え、私が緊張して私のものを証明し始めたとしても、あなたはあなたのものを証明し、結果はstatについてあったような、愚かな、クソ、平凡な議論になることを理解しています。フォーラムの7ページのためにドラッグして、実際には誰もこの引数、その本質、結果は、最終的に誰もが自分自身に固執するので、私はちょうど控えるだろう、それが終了する方法を先に知っている必要があります割り当て...

以前にも書きました。

ユーリイ・アサウレンコ

原理的に管理するものによって「高次の力」の有無を証明することは不可能であることは、あなたもよくご存知のはずです。人は、あなたのように信じるか、信じないかしかないのです。

ちなみに、私はあなたの考えを変えようとも思っていませんでした）。

というのが、私たちの合意事項でしたね。と、とにかくディミトリに答えて いた

しかも7ページではなく、1ページだけ）。

