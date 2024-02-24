トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 430 1...423424425426427428429430431432433434435436437...3399 新しいコメント toxic 2017.06.28 12:07 #4291 マキシム・ドミトリエフスキーRFはほぼすべての単純なMOモデルよりも常に誤差が少なく、一方MLPは原則として最大の誤差を与える......。私が調理法を知らないだけかもしれませんが、実際にはもっと悪く、遅くなるようで、その確認がサンサンチさんのこちらで 見つかりましただから、シンプルなクラシファイヤーから選べば、間違いなくRF 削除済み 2017.06.28 13:05 #4292 (やったことないん だけど）。 フォレスターは経験者なんでしょうね、私はまだブーストを使いこなせていません ) toxic 2017.06.28 13:47 #4293 マキシム・ドミトリエフスキー おそらく経験上すでにフォレスターでしょう、私はまだブーストをマスターしていません )精度とlogloseについては、もちろんお世辞ではなく（Aleshaのスタイルでtargetetsを取れば）、XGBとただのforestの差は大きくありませんが、スピードは非常に素晴らしく、例えば150-200kポイントで30個の特徴量と5個のtargetetsで〜3分間学習すると、行からの特徴の解析・抽出と同等の学習スピードが得られます。 削除済み 2017.06.28 13:52 #4294 学習のスピードは、行の解析やチップの抽出のスピードに匹敵する。精度とlogloseについてはもちろんお世辞ではなく（Aleshaのスタイルでtargetetsを取れば）、XGBとただの森との差は大きくありませんが、スピードは非常に素晴らしく、例えば30チップ、5targetetsで150〜200kポイント、〜3分学習すると、行からの特徴量の解析、抽出に匹敵するスピードが得られます。 急な速度ですね、もう欲しいです ) Женя 2017.06.28 18:03 #4295 同志の皆さん、FXのデータ、分足、年足があれば、ビッド、アスク、メジャー、ベースメタル、オイルインデックスをどこで手に入れられますか？ Женя 2017.06.28 18:19 #4296 ウラジミール・ペレヴェンコ悪魔は、あなたが言うほど悪いものではありません。難しいことはありません、まずはこの数記事（1、2、3、4）から始めてみてください。一度に全部はうまくいかないし、意味もないだろうけど、きっと役に立つはずだ。グッドラックありがとうございました。良い記事です。 Кеша Рутов 2017.06.29 00:52 #4297 ジャンニ通常のFXデータ、分、秒、年、ビッド、アスク、メジャー、ベースメタル、オイルインデックスなどはどこで入手できますか？質問は不十分である、引用符はあなたのブローカーによってあなたに提供され、すべてのブローカーは自分自身を持って、あなたは別のブローカーからの引用の恩恵を受けることはありません、それは別のテーブルからカードを見ているようなものだポーカーを再生するとき。もしディーラーが、あなたが他のソースからの引用を使って、何らかの不正をしていると疑えば、あなたはそれに対して罰せられることになります。PS：約同じ非伝統的な分析の悪ふざけ、機械学習の意図的な使用、HFTなどのすべての種類のために行く、これは "毒性 "と呼ばれています、クライアントは平均的にランダムに再生する必要があり、彼はプラスで一貫して取引した場合、これは非常に正常ではない、内部、不正行為です。 Vasily Perepelkin 2017.06.30 00:04 #4298 イノケンティ・ルートフ質問が適切でない。テーマが不十分で、結果的に質問も不十分。トレーディングはまず心理学、人間を理解すること、政治家や大企業の行動を予想することであり、最小二乗法ではない。 Mihail Marchukajtes 2017.06.30 00:24 #4299 ヴァシリー・ペレペルキンテーマが不十分で、結果的に質問も不十分。トレーディングはまず心理学、人間を理解すること、政治家や大企業の行動を予想することであり、最小二乗法ではない。わかったよ、ワシリー。どうやってトレードを開始するのか、教えてください。何を根拠に？例えば、トレーディングの日、TFを選択し、急いで行動する準備ができたとします。そこで質問ですが、どのような状況で取引を開始するのでしょうか？ Vladislav Soliev 2017.06.30 00:40 #4300 EAで、マジックナンバーに何を設定すれば、自分が出した注文を自分のものとみなすことができるのでしょうか。 1...423424425426427428429430431432433434435436437...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
RFはほぼすべての単純なMOモデルよりも常に誤差が少なく、一方MLPは原則として最大の誤差を与える......。私が調理法を知らないだけかもしれませんが、実際にはもっと悪く、遅くなるようで、その確認がサンサンチさんのこちらで 見つかりました
だから、シンプルなクラシファイヤーから選べば、間違いなくRF
おそらく経験上すでにフォレスターでしょう、私はまだブーストをマスターしていません )
精度とlogloseについては、もちろんお世辞ではなく（Aleshaのスタイルでtargetetsを取れば）、XGBとただのforestの差は大きくありませんが、スピードは非常に素晴らしく、例えば150-200kポイントで30個の特徴量と5個のtargetetsで〜3分間学習すると、行からの特徴の解析・抽出と同等の学習スピードが得られます。
同志の皆さん、FXのデータ、分足、年足があれば、ビッド、アスク、メジャー、ベースメタル、オイルインデックスをどこで手に入れられますか？
悪魔は、あなたが言うほど悪いものではありません。
難しいことはありません、まずはこの数記事（1、2、3、4）から始めてみてください。一度に全部はうまくいかないし、意味もないだろうけど、きっと役に立つはずだ。
グッドラック
ありがとうございました。良い記事です。
通常のFXデータ、分、秒、年、ビッド、アスク、メジャー、ベースメタル、オイルインデックスなどはどこで入手できますか？
質問は不十分である、引用符はあなたのブローカーによってあなたに提供され、すべてのブローカーは自分自身を持って、あなたは別のブローカーからの引用の恩恵を受けることはありません、それは別のテーブルからカードを見ているようなものだポーカーを再生するとき。もしディーラーが、あなたが他のソースからの引用を使って、何らかの不正をしていると疑えば、あなたはそれに対して罰せられることになります。
PS：約同じ非伝統的な分析の悪ふざけ、機械学習の意図的な使用、HFTなどのすべての種類のために行く、これは "毒性 "と呼ばれています、クライアントは平均的にランダムに再生する必要があり、彼はプラスで一貫して取引した場合、これは非常に正常ではない、内部、不正行為です。
質問が適切でない。
テーマが不十分で、結果的に質問も不十分。トレーディングはまず心理学、人間を理解すること、政治家や大企業の行動を予想することであり、最小二乗法ではない。
わかったよ、ワシリー。どうやってトレードを開始するのか、教えてください。何を根拠に？例えば、トレーディングの日、TFを選択し、急いで行動する準備ができたとします。そこで質問ですが、どのような状況で取引を開始するのでしょうか？