トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 430

新しいコメント
 
マキシム・ドミトリエフスキー


RFはほぼすべての単純なMOモデルよりも常に誤差が少なく、一方MLPは原則として最大の誤差を与える......。私が調理法を知らないだけかもしれませんが、実際にはもっと悪く、遅くなるようで、その確認がサンサンチさんのこちらで 見つかりました

だから、シンプルなクラシファイヤーから選べば、間違いなくRF



削除済み  
(やったことない だけど）。


フォレスターは経験者なんでしょうね、私はまだブーストを使いこなせていません )
 
マキシム・ドミトリエフスキー
おそらく経験上すでにフォレスターでしょう、私はまだブーストをマスターしていません )

精度とlogloseについては、もちろんお世辞ではなく（Aleshaのスタイルでtargetetsを取れば）、XGBとただのforestの差は大きくありませんが、スピードは非常に素晴らしく、例えば150-200kポイントで30個の特徴量と5個のtargetetsで〜3分間学習すると、行からの特徴の解析・抽出と同等の学習スピードが得られます。

削除済み  
学習のスピードは、行の解析やチップの抽出のスピードに匹敵する。

精度とlogloseについてはもちろんお世辞ではなく（Aleshaのスタイルでtargetetsを取れば）、XGBとただの森との差は大きくありませんが、スピードは非常に素晴らしく、例えば30チップ、5targetetsで150〜200kポイント、〜3分学習すると、行からの特徴量の解析、抽出に匹敵するスピードが得られます。

急な速度ですね、もう欲しいです )
 

同志の皆さん、FXのデータ、分足、年足があれば、ビッド、アスク、メジャー、ベースメタル、オイルインデックスをどこで手に入れられますか？

 
ウラジミール・ペレヴェンコ

悪魔は、あなたが言うほど悪いものではありません。

難しいことはありません、まずはこの数記事（1234）から始めてみてください。一度に全部はうまくいかないし、意味もないだろうけど、きっと役に立つはずだ。

グッドラック

ありがとうございました。良い記事です。

 
ジャンニ

通常のFXデータ、分、秒、年、ビッド、アスク、メジャー、ベースメタル、オイルインデックスなどはどこで入手できますか？

質問は不十分である、引用符はあなたのブローカーによってあなたに提供され、すべてのブローカーは自分自身を持って、あなたは別のブローカーからの引用の恩恵を受けることはありません、それは別のテーブルからカードを見ているようなものだポーカーを再生するとき。もしディーラーが、あなたが他のソースからの引用を使って、何らかの不正をしていると疑えば、あなたはそれに対して罰せられることになります。


PS：約同じ非伝統的な分析の悪ふざけ、機械学習の意図的な使用、HFTなどのすべての種類のために行く、これは "毒性 "と呼ばれています、クライアントは平均的にランダムに再生する必要があり、彼はプラスで一貫して取引した場合、これは非常に正常ではない、内部、不正行為です。

 
イノケンティ・ルートフ

質問が適切でない。

テーマが不十分で、結果的に質問も不十分。トレーディングはまず心理学、人間を理解すること、政治家や大企業の行動を予想することであり、最小二乗法ではない。

 
ヴァシリー・ペレペルキン

テーマが不十分で、結果的に質問も不十分。トレーディングはまず心理学、人間を理解すること、政治家や大企業の行動を予想することであり、最小二乗法ではない。


わかったよ、ワシリー。どうやってトレードを開始するのか、教えてください。何を根拠に？例えば、トレーディングの日、TFを選択し、急いで行動する準備ができたとします。そこで質問ですが、どのような状況で取引を開始するのでしょうか？

 
EAで、マジックナンバーに何を設定すれば、自分が出した注文を自分のものとみなすことができるのでしょうか。
1...423424425426427428429430431432433434435436437...3399
新しいコメント