fxsaber #:

私はしていない。

そういうこともある。

mytarmailS #:

もうバカンスに行くべきだよ ))

サマンサ・クラインバーグの『Why』という本がある。フレンドリーなフレンドリーなー。
 
Maxim Dmitrievsky #:

サマンサ・クラインバーグの「Why（なぜ）」という良い本がある。それを読んで、例えばまた新しいレベルを描くときに、この質問を自分に投げかけてみて。

私が取り組んでいることが理解 できれば、あなたは歓喜の声を上げるだろう......。

市場のレベルを否定するということは、エントリーやエグジットの価格が特定の価格であったことを否定するということです。

それは認知症だ。

 
mytarmailS #:

装飾ではなく、コンセプトを変える。

儲かっているアルゴトレーダーがコンセプトを変えた覚えはない。しかし、『Expert Advisors for the Market』の著者たちの間ではそうなっている。そこでは、狭いスペシャリストであるよりも、ジェネラリストのディレッタントである方が儲かるのだろう。しかし、真剣に変更することを決めるのはクールだ。

mytarmailS #:

私が取り組んでいることを知ったら、歓喜の声を上げるだろう...。

市場のレベルを否定するということは、エントリー価格とエグジット価格が特定の価格であったことを否定するということだ。

それは認知症だ。

私はもう、あなたが投稿するたびにキーキー言っていますよ（笑)。

 
fxsaber #:

儲かっているアルゴ・トレーダーが コンセプトを変えた覚えはない。

定義：

プロフェッショナル - ある職業（ビジネス）を 職業と する人、ある分野の活動において高級な専門家となった人、ある分野での仕事のために十分に準備された専門家、技術、資格を持っている 人。

定義：

職業 - 人の職業、通常その人の生計の源は労働であり、そのために人は収入を 得る。



つまり、プロのトレーダーとは、市場で取引してお金を稼ぎ、それで生活しているトレーダーということになる。

では、なぜ彼、つまりプロのトレーダー（利益を上げているトレーダー）がその概念を変えなければならないのでしょうか？


私は何を書いた？


 
Maxim Dmitrievsky #:

ったな、ったな。）

ー「生まれ変わってもーる。

 
fxsaber #:

最近、何度かOOSについて触れたと思う。しかし、そこでは良いOOSはあなたの用語によれば「別ファイル」だった。

マルチパス学習（次のステージが前のステージの計算を使う）の場合、「ピーキング」の確率は高い。一般的なレシピはないが、私はあるケースで次のようにした。


計算を高速化するためには、不要なティックを取り除く必要があった。例えば、ティック数を10倍に減らせば、同じだけ計算が速くなる。これは非常に要求の高い行為である。

私の場合、どの目盛りが必要で、どの目盛りはほとんど必要ないかがわかっていた。とにかく、カスタム・シンボルを作り、カスタム・シンボルとオリジナル・シンボルでバックテストを開始した。

ここで重要だったのは、オタク度を上げて99%以上の一致を達成することだった。その結果、当初は捨てすぎていたことが判明し、異なる結果が得られた（もちろん、オリジナルの結果よりは良い）。


最終的には、オリジナルよりも捨てる量を減らし、すべてが一致するようになった。だから実際、トレーニングでは2パス法を使っている。


したがって、おそらく、前のパスの後の覗き見を検出するには、本格的な計算の前でも、上記のチェックを使用することが できます。まあ、それ以外にも、"too good to be true "というお爺さんの覗き見検出法もある。初心者はクールな結果に歓喜するが、熟年者は長い間自分のエラーを探さなければならないことに気づいて憤慨する。

チェック、チェック、そしてそれは明白である。

このような不愉快な結果になるのは、先生と予想者の間に何らかの「関係」があるからだ。もう一度言っておくが、私はランダム・サンプリングによって得られたファイルで教えており、ランダム・サンプリングによる残差、つまり予測値のランダムなシーケンスでもチェックしているのだ。それ以外に何が必要だと思われるだろうか。しかし、そうではなく、通常のファイルに切り替えると、まったく異なる結果が得られる。

 
СанСаныч Фоменко #:

無作為にサンプリングされたファイルで教える場合、私は 無作為サンプルの残りをチェック する。

私はこの用語の解釈をいくつか見てきた。
mytarmailS #:

賢くなれば乗り越えられるさ。

あの黄色いものが反転している理由を見つけてくれ。


