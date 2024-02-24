トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3212 1...320532063207320832093210321132123213321432153216321732183219...3399 新しいコメント mytarmailS 2023.08.31 14:04 #32111 fxsaber #:私はしていない。 そういうこともある。 削除済み 2023.08.31 14:05 #32112 mytarmailS #:のー何度同じ壁にー壁にー壁にー壁にー壁にー壁にー壁にー壁にー壁にーそのー何度同じ壁にー壁にー壁にー壁にー壁にー何度同じ壁にー壁にー同じ壁にー壁にー壁面にーにー頭をー頭をー頭をー頭をー頭をー頭をー頭ーー撲ーーもうバカンスに行くべきだよ )) サマンサ・クラインバーグの『Why』という本がある。フレンドリーなフレンドリーなー。 mytarmailS 2023.08.31 14:16 #32113 Maxim Dmitrievsky #:ーもうーもうーもうーもうーもうーもうーもうーもうーもうーもうーもうーもうー歳ーーもうー歳ーはーもうーもうー歳ーはーもうー歳ーー（ー年ーー月ーー日ーー） サマンサ・クラインバーグの「Why（なぜ）」という良い本がある。それを読んで、例えばまた新しいレベルを描くときに、この質問を自分に投げかけてみて。 私が取り組んでいることが理解 できれば、あなたは歓喜の声を上げるだろう......。 市場のレベルを否定するということは、エントリーやエグジットの価格が特定の価格であったことを否定するということです。 それは認知症だ。 fxsaber 2023.08.31 14:17 #32114 mytarmailS #:装飾ではなく、コンセプトを変える。 儲かっているアルゴトレーダーがコンセプトを変えた覚えはない。しかし、『Expert Advisors for the Market』の著者たちの間ではそうなっている。そこでは、狭いスペシャリストであるよりも、ジェネラリストのディレッタントである方が儲かるのだろう。しかし、真剣に変更することを決めるのはクールだ。 削除済み 2023.08.31 14:18 #32115 mytarmailS #:私が取り組んでいることを知ったら、歓喜の声を上げるだろう...。市場のレベルを否定するということは、エントリー価格とエグジット価格が特定の価格であったことを否定するということだ。それは認知症だ。 私はもう、あなたが投稿するたびにキーキー言っていますよ（笑)。 mytarmailS 2023.08.31 14:32 #32116 fxsaber #:儲かっているアルゴ・トレーダーが コンセプトを変えた覚えはない。 定義： プロフェッショナル - ある職業（ビジネス）を 職業と する人、ある分野の活動において高級な専門家となった人、ある分野での仕事のために十分に準備された専門家、技術、資格を持っている 人。 定義： 職業 - 人の職業、通常その人の生計の源は労働であり、そのために人は収入を 得る。 つまり、プロのトレーダーとは、市場で取引してお金を稼ぎ、それで生活しているトレーダーということになる。 では、なぜ彼、つまりプロのトレーダー（利益を上げているトレーダー）がその概念を変えなければならないのでしょうか？ 私は何を書いた？ mytarmailS 2023.08.31 14:33 #32117 Maxim Dmitrievsky #:ったな、ったな。） ー「生まれ変わってもーる。 СанСаныч Фоменко 2023.08.31 14:35 #32118 fxsaber #:最近、何度かOOSについて触れたと思う。しかし、そこでは良いOOSはあなたの用語によれば「別ファイル」だった。マルチパス学習（次のステージが前のステージの計算を使う）の場合、「ピーキング」の確率は高い。一般的なレシピはないが、私はあるケースで次のようにした。計算を高速化するためには、不要なティックを取り除く必要があった。例えば、ティック数を10倍に減らせば、同じだけ計算が速くなる。これは非常に要求の高い行為である。私の場合、どの目盛りが必要で、どの目盛りはほとんど必要ないかがわかっていた。とにかく、カスタム・シンボルを作り、カスタム・シンボルとオリジナル・シンボルでバックテストを開始した。ここで重要だったのは、オタク度を上げて99%以上の一致を達成することだった。その結果、当初は捨てすぎていたことが判明し、異なる結果が得られた（もちろん、オリジナルの結果よりは良い）。最終的には、オリジナルよりも捨てる量を減らし、すべてが一致するようになった。だから実際、トレーニングでは2パス法を使っている。したがって、おそらく、前のパスの後の覗き見を検出するには、本格的な計算の前でも、上記のチェックを使用することが できます。まあ、それ以外にも、"too good to be true "というお爺さんの覗き見検出法もある。初心者はクールな結果に歓喜するが、熟年者は長い間自分のエラーを探さなければならないことに気づいて憤慨する。 チェック、チェック、そしてそれは明白である。 このような不愉快な結果になるのは、先生と予想者の間に何らかの「関係」があるからだ。もう一度言っておくが、私はランダム・サンプリングによって得られたファイルで教えており、ランダム・サンプリングによる残差、つまり予測値のランダムなシーケンスでもチェックしているのだ。それ以外に何が必要だと思われるだろうか。しかし、そうではなく、通常のファイルに切り替えると、まったく異なる結果が得られる。 fxsaber 2023.08.31 14:44 #32119 СанСаныч Фоменко #:無作為にサンプリングされたファイルで教える場合、私は 無作為サンプルの残りをチェック する。 私はこの用語の解釈をいくつか見てきた。 削除済み 2023.08.31 14:49 #32120 mytarmailS #:賢くなれば乗り越えられるさ。 あの黄色いものが反転している理由を見つけてくれ。 1...320532063207320832093210321132123213321432153216321732183219...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私はしていない。
そういうこともある。
のー何度同じ壁にー壁にー壁にー壁にー壁にー壁にー壁にー壁にー壁にーそのー何度同じ壁にー壁にー壁にー壁にー壁にー何度同じ壁にー壁にー同じ壁にー壁にー壁面にーにー頭をー頭をー頭をー頭をー頭をー頭をー頭ーー撲ーー
もうバカンスに行くべきだよ ))サマンサ・クラインバーグの『Why』という本がある。フレンドリーなフレンドリーなー。
ーもうーもうーもうーもうーもうーもうーもうーもうーもうーもうーもうーもうー歳ーーもうー歳ーはーもうーもうー歳ーはーもうー歳ーー（ー年ーー月ーー日ーー）サマンサ・クラインバーグの「Why（なぜ）」という良い本がある。それを読んで、例えばまた新しいレベルを描くときに、この質問を自分に投げかけてみて。
私が取り組んでいることが理解 できれば、あなたは歓喜の声を上げるだろう......。
市場のレベルを否定するということは、エントリーやエグジットの価格が特定の価格であったことを否定するということです。
それは認知症だ。
装飾ではなく、コンセプトを変える。
儲かっているアルゴトレーダーがコンセプトを変えた覚えはない。しかし、『Expert Advisors for the Market』の著者たちの間ではそうなっている。そこでは、狭いスペシャリストであるよりも、ジェネラリストのディレッタントである方が儲かるのだろう。しかし、真剣に変更することを決めるのはクールだ。
私が取り組んでいることを知ったら、歓喜の声を上げるだろう...。
市場のレベルを否定するということは、エントリー価格とエグジット価格が特定の価格であったことを否定するということだ。
それは認知症だ。
私はもう、あなたが投稿するたびにキーキー言っていますよ（笑)。
儲かっているアルゴ・トレーダーが コンセプトを変えた覚えはない。
定義：
プロフェッショナル - ある職業（ビジネス）を 職業と する人、ある分野の活動において高級な専門家となった人、ある分野での仕事のために十分に準備された専門家、技術、資格を持っている 人。
定義：
職業 - 人の職業、通常その人の生計の源は労働であり、そのために人は収入を 得る。
つまり、プロのトレーダーとは、市場で取引してお金を稼ぎ、それで生活しているトレーダーということになる。
では、なぜ彼、つまりプロのトレーダー（利益を上げているトレーダー）がその概念を変えなければならないのでしょうか？
私は何を書いた？
ったな、ったな。）
ー「生まれ変わってもーる。
最近、何度かOOSについて触れたと思う。しかし、そこでは良いOOSはあなたの用語によれば「別ファイル」だった。
マルチパス学習（次のステージが前のステージの計算を使う）の場合、「ピーキング」の確率は高い。一般的なレシピはないが、私はあるケースで次のようにした。
計算を高速化するためには、不要なティックを取り除く必要があった。例えば、ティック数を10倍に減らせば、同じだけ計算が速くなる。これは非常に要求の高い行為である。
私の場合、どの目盛りが必要で、どの目盛りはほとんど必要ないかがわかっていた。とにかく、カスタム・シンボルを作り、カスタム・シンボルとオリジナル・シンボルでバックテストを開始した。
ここで重要だったのは、オタク度を上げて99%以上の一致を達成することだった。その結果、当初は捨てすぎていたことが判明し、異なる結果が得られた（もちろん、オリジナルの結果よりは良い）。
最終的には、オリジナルよりも捨てる量を減らし、すべてが一致するようになった。だから実際、トレーニングでは2パス法を使っている。
したがって、おそらく、前のパスの後の覗き見を検出するには、本格的な計算の前でも、上記のチェックを使用することが できます。まあ、それ以外にも、"too good to be true "というお爺さんの覗き見検出法もある。初心者はクールな結果に歓喜するが、熟年者は長い間自分のエラーを探さなければならないことに気づいて憤慨する。
チェック、チェック、そしてそれは明白である。
このような不愉快な結果になるのは、先生と予想者の間に何らかの「関係」があるからだ。もう一度言っておくが、私はランダム・サンプリングによって得られたファイルで教えており、ランダム・サンプリングによる残差、つまり予測値のランダムなシーケンスでもチェックしているのだ。それ以外に何が必要だと思われるだろうか。しかし、そうではなく、通常のファイルに切り替えると、まったく異なる結果が得られる。
無作為にサンプリングされたファイルで教える場合、私は 無作為サンプルの残りをチェック する。
賢くなれば乗り越えられるさ。
あの黄色いものが反転している理由を見つけてくれ。