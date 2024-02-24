トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3303

fxsaber #:
もっと複雑だと思います。例えば、マーケットには、実際のティックとテスターが生成したティックで異なる結果を示すExpert Advisorがあります。その理由を知ることはできません。

Expert Advisorをダウンロードし、アップデートを禁止し、1週間後に新しいティックでチェックする。

あるいは、履歴の時間をずらすなどしてください。

 
fxsaber #:
私はこの形容詞に惑わされた。

生成されたティックでは "聖杯"、本物のティックでは "スモモ"。

fxsaber #:

その形容詞は誤解を招く。

まあ、実際の取引では、その条件はさらに厳しいので、それは消耗品になるだろう。

市場は変えられない。彼らは常に写真を購入し、通常のTSではありません)
 
Maxim Dmitrievsky #:

そして、現実の生活では、さらに条件が厳しくなるため、水を差すことになる。

そういう問題ではありません。元の質問は、スプレッドを追加する際の梅についてでした。そして、ここでそれはさらに複雑です - スプレッドが存在し、graalitが、それは生成されます。

fxsaber #:

デモのモニターはあまり良くない。しかし、トースターからの写真は美しい。

これは通常のダニのgrailで、彼らはOOSでも動作します。
 
Maxim Dmitrievsky #:

バックテストの取引履歴を見た。バイゴーン。

 

飽きないのか？?

どんなブローカーでも、大口の保証金を持つトレーダーでも、あなたの神経回路網のどれでもつぶしてしまうだろう！

 
Sergey Chalyshev #:

飽きないのか？?

そう、FXではね（笑)。

fxsaber #:

バックテストの取引履歴バイゴーンズ

小さいtfでの自動分割の特殊性だとわかった。

 
fxsaber #:

あなたが驚いていることに私は驚いている。

10年ほど前、私がMQL5で最初のロボットを開発したとき、テスターで何百万ドルも稼ぎました。しかし、信じられないと思ったので、何が間違っているのか探し始めました。

そのときは、"Every Tick " が本物のティックではなく、生成されたティックであることを知りませんでした。このサイトには、これらのティックを生成するためのアルゴリズムとスキームがあります。

当時、ブローカーはまだティック値を収集していませんでした。そして私は自分でそれを行った。私は本物のティックを収集し、約6ヶ月間ファイルに分割して保存しました。それをテスターに適用したところ、まったく異なる画像が得られました。

HFT取引やスキャルパーでなければ、スプレッドは関係ありません。

設定を最適化しながら、ロボットが生成されたティックと同期して動作し始めるようなパラメーターの組み合わせを見つけるのは難しくありません。

つまり、このようにティックの発生パターンをキャッチするのです：

誰もが知っていることだと思う。


