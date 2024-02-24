トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3303 1...329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310...3399 新しいコメント Rorschach 2023.10.14 11:57 #33021 fxsaber #: もっと複雑だと思います。例えば、マーケットには、実際のティックとテスターが生成したティックで異なる結果を示すExpert Advisorがあります。その理由を知ることはできません。 Expert Advisorをダウンロードし、アップデートを禁止し、1週間後に新しいティックでチェックする。 あるいは、履歴の時間をずらすなどしてください。 fxsaber 2023.10.14 12:34 #33022 fxsaber #: もっと複雑だと思います。例えば、マーケットには実際のティックとテスターが生成したティックで異なる 結果を示すExpert Advisorがあります。その理由については触れません。 私はこの形容詞に惑わされた。 生成されたティックでは "聖杯"、本物のティックでは "スモモ"。 削除済み 2023.10.14 13:09 #33023 fxsaber #:その形容詞は誤解を招く。生成されたダニには "グレイル"、本物のダニには "プラム"。まあ、実際の取引では、その条件はさらに厳しいので、それは消耗品になるだろう。 市場は変えられない。彼らは常に写真を購入し、通常のTSではありません) fxsaber 2023.10.14 13:44 #33024 Maxim Dmitrievsky #:そして、現実の生活では、さらに条件が厳しくなるため、水を差すことになる。 市場は変わりません。彼らは常に写真を買うのであって、普通のTCを買うわけではない。） そういう問題ではありません。元の質問は、スプレッドを追加する際の梅についてでした。そして、ここでそれはさらに複雑です - スプレッドが存在し、graalitが、それは生成されます。 削除済み 2023.10.14 15:33 #33025 fxsaber #:そういう問題ではない。もともとの質問は、スプレッドを加えたときのドレインについてだった。そしてここではさらに複雑で、スプレッドはそこにあり、グラリットはあるが、それは生成される。デモのモニターはあまり良くない。しかし、トースターからの写真は美しい。 これは通常のダニのgrailで、彼らはOOSでも動作します。 fxsaber 2023.10.14 18:07 #33026 Maxim Dmitrievsky #:通常のチークグレイルは、OOSでも使用できる。 バックテストの取引履歴を見た。バイゴーン。 Sergey Chalyshev 2023.10.14 20:21 #33027 飽きないのか？? どんなブローカーでも、大口の保証金を持つトレーダーでも、あなたの神経回路網のどれでもつぶしてしまうだろう！ mytarmailS 2023.10.14 20:28 #33028 Sergey Chalyshev #:飽きないのか？?どんなブローカーでも、大口の保証金を持つトレーダーでも、あなたの神経回路網のどれでもつぶしてしまうだろう！ そう、FXではね（笑)。 削除済み 2023.10.14 21:34 #33029 fxsaber #:バックテストの取引履歴バイゴーンズ 小さいtfでの自動分割の特殊性だとわかった。 Petros Shatakhtsyan 2023.10.14 21:41 #33030 fxsaber #:そういう問題ではない。もともとの質問は、スプレッドを加えたときのドレインについてだった。そしてここではさらに複雑で、スプレッドはそこにあり、グラリットはあるが、それは生成される。 あなたが驚いていることに私は驚いている。 10年ほど前、私がMQL5で最初のロボットを開発したとき、テスターで何百万ドルも稼ぎました。しかし、信じられないと思ったので、何が間違っているのか探し始めました。 そのときは、"Every Tick " が本物のティックではなく、生成されたティックであることを知りませんでした。このサイトには、これらのティックを生成するためのアルゴリズムとスキームがあります。 当時、ブローカーはまだティック値を収集していませんでした。そして私は自分でそれを行った。私は本物のティックを収集し、約6ヶ月間ファイルに分割して保存しました。それをテスターに適用したところ、まったく異なる画像が得られました。 HFT取引やスキャルパーでなければ、スプレッドは関係ありません。 設定を最適化しながら、ロボットが生成されたティックと同期して動作し始めるようなパラメーターの組み合わせを見つけるのは難しくありません。 つまり、このようにティックの発生パターンをキャッチするのです： 誰もが知っていることだと思う。 1...329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
もっと複雑だと思います。例えば、マーケットには、実際のティックとテスターが生成したティックで異なる結果を示すExpert Advisorがあります。その理由を知ることはできません。
Expert Advisorをダウンロードし、アップデートを禁止し、1週間後に新しいティックでチェックする。
あるいは、履歴の時間をずらすなどしてください。
もっと複雑だと思います。例えば、マーケットには実際のティックとテスターが生成したティックで異なる 結果を示すExpert Advisorがあります。その理由については触れません。
私はこの形容詞に惑わされた。
生成されたティックでは "聖杯"、本物のティックでは "スモモ"。
その形容詞は誤解を招く。
生成されたダニには "グレイル"、本物のダニには "プラム"。
まあ、実際の取引では、その条件はさらに厳しいので、それは消耗品になるだろう。市場は変えられない。彼らは常に写真を購入し、通常のTSではありません)
そして、現実の生活では、さらに条件が厳しくなるため、水を差すことになる。市場は変わりません。彼らは常に写真を買うのであって、普通のTCを買うわけではない。）
そういう問題ではありません。元の質問は、スプレッドを追加する際の梅についてでした。そして、ここでそれはさらに複雑です - スプレッドが存在し、graalitが、それは生成されます。
そういう問題ではない。もともとの質問は、スプレッドを加えたときのドレインについてだった。そしてここではさらに複雑で、スプレッドはそこにあり、グラリットはあるが、それは生成される。
デモのモニターはあまり良くない。しかし、トースターからの写真は美しい。これは通常のダニのgrailで、彼らはOOSでも動作します。
通常のチークグレイルは、OOSでも使用できる。
バックテストの取引履歴を見た。バイゴーン。
飽きないのか？?
どんなブローカーでも、大口の保証金を持つトレーダーでも、あなたの神経回路網のどれでもつぶしてしまうだろう！
飽きないのか？?
どんなブローカーでも、大口の保証金を持つトレーダーでも、あなたの神経回路網のどれでもつぶしてしまうだろう！
そう、FXではね（笑)。
バックテストの取引履歴バイゴーンズ
小さいtfでの自動分割の特殊性だとわかった。
そういう問題ではない。もともとの質問は、スプレッドを加えたときのドレインについてだった。そしてここではさらに複雑で、スプレッドはそこにあり、グラリットはあるが、それは生成される。
あなたが驚いていることに私は驚いている。
10年ほど前、私がMQL5で最初のロボットを開発したとき、テスターで何百万ドルも稼ぎました。しかし、信じられないと思ったので、何が間違っているのか探し始めました。
そのときは、"Every Tick " が本物のティックではなく、生成されたティックであることを知りませんでした。このサイトには、これらのティックを生成するためのアルゴリズムとスキームがあります。
当時、ブローカーはまだティック値を収集していませんでした。そして私は自分でそれを行った。私は本物のティックを収集し、約6ヶ月間ファイルに分割して保存しました。それをテスターに適用したところ、まったく異なる画像が得られました。
HFT取引やスキャルパーでなければ、スプレッドは関係ありません。
設定を最適化しながら、ロボットが生成されたティックと同期して動作し始めるようなパラメーターの組み合わせを見つけるのは難しくありません。
つまり、このようにティックの発生パターンをキャッチするのです：
誰もが知っていることだと思う。