Dr.トレーダー

課題を言い換える-。

D1で取引するモデルのコードを教えてください。訓練されたモデルも与えることはできませんので、あなたのコードは私たちのサーバー上でモデルを実行し、訓練する必要があります。
その結果、私たちはあなたの完璧な戦略に対して少しお金を払い、あなた抜きで利益を上げ続けることになるのです。

それは罠だ。

適当な人はみんな逃げてしまって、「ランダムな粒子を最適化してgbmを鍛えよう、うまくいくかもしれない」というチームだけが残っているんです。


2、3人全員が脱出しました :)
 

指標として正規分布を作りたい。どなたか計算式について教えてください。うまくいったら、ここにインジケータを掲載します。

標準偏差は、差分（モーメンタム、現在値から 平均値を引いた値）の総和の平方根を抽出することで明らかになるようですが、e,x,μ - 数学的期待値（平均値）の求め方は明確ではありません。

 

青が標準偏差シグマ、オレンジが数学的期待値（平均値）です。というか、「p-bar」の履歴から各バー、シグマの標準偏差を取得しました。

https://www.mql5.com/ru/articles/1492 に基づいています。

コード中の行をコメントアウトしました。確認するのが難しいとは思わないでください。

ファイル:
NormalDistribution.mq4  5 kb
 
ヴィザード_。
あ、見てるんだ、結末まで知ってるんだ（笑)。動画でご確認ください。検証問題」についてはDudeがよく言っていますが、要は時間内に脱出することです))))


アーカイブをダウンロードできません。でも、話題になってよかったですね。見ていてください、今週は関連性があると思います...。

うーん...。それは、あなたの予言者があなたに何が起こるかを伝えているのか、それともあなた自身がノストラダムスのようになったのか?

 

さて、こうなりました。震えの魔法使い!!!!!!!あなたのものです、さようなら。セラヴィー!!!!!!!


 
ミハイル・マルキュカイツ


利益：-49 .17



残念なことに、あなただけでなく、ユーリ・レシェトフも恥をかかされた。

削除済み  
ミハイル・マルキュカイツ

さて、こうなりました。震えの魔法使い!!!!!!!あなたのものです、さようなら。セラヴィー!!!!!!!



今まさに魂に唾を吐くかのように。 そして、リスクコントロールはどこにあるのだろう :)
 



残念ながら、あなたは自分自身だけでなく、ユーリ・レシェトフにも恥をかかせてしまった。


レシェトフなぜ？理解できない。私のトレードは、彼の仕事とは関係ありません。繰り返しになりますが、みんなデタラメが得意ですが、役に立つことができる人はいないのです。私は自分のセットを送りました。あなたのAIが作ったモデルを見て比較する材料にしたかったのですが、見当たりませんでした。そのため、ReshetovのOptimizerが動作しないことを比較も証明もしない場合、どのように仕事を批判することができますか...あなたができないか、または望んでいない。

そうそう...。トレーダーだけどレシェトフには手を出すな!!!!!!!

 
マキシム・ドミトリエフスキー

魂に唾を吐くようなものだ。 リスクコントロールはどうなっているんだ？）

心理学はクソだ...。:-( すべての損失は感情に基づいている......。トレーディングオウルズのノーマルが欲しい...。このフォーラムにMQL4プログラマーがいればいいのですが :-)
 
ミハイル・マルキュカイツ

さて、こうなりました。震えの魔法使い!!!!!!!あなたのものです、さようなら。セラヴィー!!!!!!!



Wizard、この状況について、また詩的な珠玉の作品を発表してくれることを期待しています!!!!本当に好きなんです。でも、話題性があり、読んでいて楽しいのはいいことです :-)
