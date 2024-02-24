トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 314 1...307308309310311312313314315316317318319320321...3399 新しいコメント 削除済み 2017.04.09 17:07 #3131 Dr.トレーダー課題を言い換える-。D1で取引するモデルのコードを教えてください。訓練されたモデルも与えることはできませんので、あなたのコードは私たちのサーバー上でモデルを実行し、訓練する必要があります。 その結果、私たちはあなたの完璧な戦略に対して少しお金を払い、あなた抜きで利益を上げ続けることになるのです。それは罠だ。適当な人はみんな逃げてしまって、「ランダムな粒子を最適化してgbmを鍛えよう、うまくいくかもしれない」というチームだけが残っているんです。 2、3人全員が脱出しました :) forexman77 2017.04.09 17:48 #3132 指標として正規分布を作りたい。どなたか計算式について教えてください。うまくいったら、ここにインジケータを掲載します。標準偏差は、差分（モーメンタム、現在値から 平均値を引いた値）の総和の平方根を抽出することで明らかになるようですが、e,x,μ - 数学的期待値（平均値）の求め方は明確ではありません。 forexman77 2017.04.09 19:37 #3133 青が標準偏差シグマ、オレンジが数学的期待値（平均値）です。というか、「p-bar」の履歴から各バー、シグマの標準偏差を取得しました。https://www.mql5.com/ru/articles/1492 に基づいています。コード中の行をコメントアウトしました。確認するのが難しいとは思わないでください。 Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок 2007.08.15MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Все мы слышали фразу "Никакая полученная прибыль в прошлом не гарантирует успешных результатов в будущем". Но необходимость оценки торговых систем тем не менее является актуальной. В этой статье мы рассмотрим некоторые простые и удобные методики оценки торговых результатов. ファイル: NormalDistribution.mq4 5 kb Mihail Marchukajtes 2017.04.10 07:06 #3134 ヴィザード_。 あ、見てるんだ、結末まで知ってるんだ（笑)。動画でご確認ください。検証問題」についてはDudeがよく言っていますが、要は時間内に脱出することです)))) アーカイブをダウンロードできません。でも、話題になってよかったですね。見ていてください、今週は関連性があると思います...。うーん...。それは、あなたの予言者があなたに何が起こるかを伝えているのか、それともあなた自身がノストラダムスのようになったのか? Mihail Marchukajtes 2017.04.11 17:13 #3135 さて、こうなりました。震えの魔法使い!!!!!!!あなたのものです、さようなら。セラヴィー!!!!!!! toxic 2017.04.11 17:58 #3136 ミハイル・マルキュカイツ利益：-49 .17残念なことに、あなただけでなく、ユーリ・レシェトフも恥をかかされた。 削除済み 2017.04.11 18:19 #3137 ミハイル・マルキュカイツさて、こうなりました。震えの魔法使い!!!!!!!あなたのものです、さようなら。セラヴィー!!!!!!! 今まさに魂に唾を吐くかのように。 そして、リスクコントロールはどこにあるのだろう :) Mihail Marchukajtes 2017.04.11 18:21 #3138 残念ながら、あなたは自分自身だけでなく、ユーリ・レシェトフにも恥をかかせてしまった。 レシェトフなぜ？理解できない。私のトレードは、彼の仕事とは関係ありません。繰り返しになりますが、みんなデタラメが得意ですが、役に立つことができる人はいないのです。私は自分のセットを送りました。あなたのAIが作ったモデルを見て比較する材料にしたかったのですが、見当たりませんでした。そのため、ReshetovのOptimizerが動作しないことを比較も証明もしない場合、どのように仕事を批判することができますか...あなたができないか、または望んでいない。そうそう...。トレーダーだけどレシェトフには手を出すな!!!!!!! Mihail Marchukajtes 2017.04.11 18:23 #3139 マキシム・ドミトリエフスキー 魂に唾を吐くようなものだ。 リスクコントロールはどうなっているんだ？） 心理学はクソだ...。:-( すべての損失は感情に基づいている......。トレーディングオウルズのノーマルが欲しい...。このフォーラムにMQL4プログラマーがいればいいのですが :-) Mihail Marchukajtes 2017.04.11 21:42 #3140 ミハイル・マルキュカイツさて、こうなりました。震えの魔法使い!!!!!!!あなたのものです、さようなら。セラヴィー!!!!!!! Wizard、この状況について、また詩的な珠玉の作品を発表してくれることを期待しています!!!!本当に好きなんです。でも、話題性があり、読んでいて楽しいのはいいことです :-) 1...307308309310311312313314315316317318319320321...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
課題を言い換える-。
D1で取引するモデルのコードを教えてください。訓練されたモデルも与えることはできませんので、あなたのコードは私たちのサーバー上でモデルを実行し、訓練する必要があります。
その結果、私たちはあなたの完璧な戦略に対して少しお金を払い、あなた抜きで利益を上げ続けることになるのです。
それは罠だ。
適当な人はみんな逃げてしまって、「ランダムな粒子を最適化してgbmを鍛えよう、うまくいくかもしれない」というチームだけが残っているんです。
2、3人全員が脱出しました :)
指標として正規分布を作りたい。どなたか計算式について教えてください。うまくいったら、ここにインジケータを掲載します。
標準偏差は、差分（モーメンタム、現在値から 平均値を引いた値）の総和の平方根を抽出することで明らかになるようですが、e,x,μ - 数学的期待値（平均値）の求め方は明確ではありません。
青が標準偏差シグマ、オレンジが数学的期待値（平均値）です。というか、「p-bar」の履歴から各バー、シグマの標準偏差を取得しました。
https://www.mql5.com/ru/articles/1492 に基づいています。
コード中の行をコメントアウトしました。確認するのが難しいとは思わないでください。
あ、見てるんだ、結末まで知ってるんだ（笑)。動画でご確認ください。検証問題」についてはDudeがよく言っていますが、要は時間内に脱出することです))))
アーカイブをダウンロードできません。でも、話題になってよかったですね。見ていてください、今週は関連性があると思います...。
うーん...。それは、あなたの予言者があなたに何が起こるかを伝えているのか、それともあなた自身がノストラダムスのようになったのか?
さて、こうなりました。震えの魔法使い!!!!!!!あなたのものです、さようなら。セラヴィー!!!!!!!
利益：-49 .17
残念なことに、あなただけでなく、ユーリ・レシェトフも恥をかかされた。
さて、こうなりました。震えの魔法使い!!!!!!!あなたのものです、さようなら。セラヴィー!!!!!!!
今まさに魂に唾を吐くかのように。 そして、リスクコントロールはどこにあるのだろう :)
残念ながら、あなたは自分自身だけでなく、ユーリ・レシェトフにも恥をかかせてしまった。
レシェトフなぜ？理解できない。私のトレードは、彼の仕事とは関係ありません。繰り返しになりますが、みんなデタラメが得意ですが、役に立つことができる人はいないのです。私は自分のセットを送りました。あなたのAIが作ったモデルを見て比較する材料にしたかったのですが、見当たりませんでした。そのため、ReshetovのOptimizerが動作しないことを比較も証明もしない場合、どのように仕事を批判することができますか...あなたができないか、または望んでいない。
そうそう...。トレーダーだけどレシェトフには手を出すな!!!!!!!
魂に唾を吐くようなものだ。 リスクコントロールはどうなっているんだ？）
心理学はクソだ...。:-( すべての損失は感情に基づいている......。トレーディングオウルズのノーマルが欲しい...。このフォーラムにMQL4プログラマーがいればいいのですが :-)
さて、こうなりました。震えの魔法使い!!!!!!!あなたのものです、さようなら。セラヴィー!!!!!!!
Wizard、この状況について、また詩的な珠玉の作品を発表してくれることを期待しています!!!!本当に好きなんです。でも、話題性があり、読んでいて楽しいのはいいことです :-)