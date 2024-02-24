トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3122

新しいコメント
削除済み  

予備的に 言えば、セカンドバージョンはファーストバージョンと劇的な違いはない。どこかが良くなり、どこかが悪くなった。もっと詳しく調査する必要がある。

第2バージョンの結果の例


Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте меру связи между предиктором и целевой моделью. Сравните две мета модели, которая разделяет общее пространство признаков на бай селл
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте меру связи между предиктором и целевой моделью. Сравните две мета модели, которая разделяет общее пространство признаков на бай селл
  • 2023.06.26
  • www.mql5.com
А вторую мета моделью, которая разделяет общее пространство признаков на торговать. когда есть две мета модели и каждая разделяет разные пространства признаков классов BUY и SELL на торговать. Ведь получится 2 распределения вероятностей двух мета моделей, которые можно сравнить разнести по углам
 
Rorschach #:

私のアセンブリーポイントを完全に揺さぶる。フィルターにかけたり、近似したり、外挿したり。他の選択肢は？

外部シグナルへのリンク。）もちろん複雑ですが、価格シリーズだけでは、私の非専門家の見解ではあまりにも情報がありません)))

 

これはもちろん2010年以降のものである。

セクションの概要： ブラウンと マーサーは、市場交渉や取引コストなど、取引の現実的な側面をモデル化する必要性に気づいた

ニャ))))

 
Maxim Dmitrievsky #:

予備的に 言えば、セカンドバージョンはファーストバージョンと劇的な違いはない。どこかが良くなり、どこかが悪くなる。もっと詳しく調査する必要がある。

第2バージョンの結果の例


osのドローダウンはどのくらいですか？それぞれ1～1.5年です。
削除済み  
Forester #:
オスにはどのくらいたるみがあるのですか？1年から1年半です。

いろいろなバリエーションがあって、イエスもあればノーもある。いろんなモデルが吐き出されるんだ。

1モデルしか持ってないの？

 
Maxim Dmitrievsky #:

多くのバリエーションがあり、イエスもあればノーもある。たくさんのモデルが吐き出される。

ーモデルがーひとつしかーだけですか？

この長いドローダウンを取り除くことはできない。そして、彼らとの取引は1年半も続くことになる。私は1ヶ月以上の忍耐を持つことはできませんし、私のアカウントを閉じると思います。

削除済み  
Forester #:

こんな長いドローダウンはもうごめんだ。そして、彼らとの取引は1年半も続くでしょう。私は1ヶ月以上の忍耐を持つことができず、私のアカウントを閉じるだろうと恐れている。

その作品が他の作品とどう違うのか理解できたらうれしいです。

 
Maxim Dmitrievsky #:

その作品が他の作品とどう違うのか、教えてもらえるとうれしい。

私は5年間の歴史の中で2本を持っている。1年と1年半だ。市場のボラティリティ、あるいはすべてが完全にランダムになったのだと思う。
 
Maxim Dmitrievsky #:

そのピースが他のピースとどのように違うのか理解できるといいですね。

行のパラメータを生成できますか？）
 
Valeriy Yastremskiy #:

外部シグナルとの連動))))))もちろん複雑ですが、ただ 価格がいくつも あるのは、専門家でない私の意見としてはあまりに情報不足です)))))

研究、パズル、システムの検索......。

1970年当時、相場のロジックは複雑ではなかったはずだ。

当時、相場が膝から立ち上がり、鉛筆で書かれた紙から始まり、勘定でカウントされていたとしたら、ニューラルネットワークはそれと何の関係があるのだろうか？

では、50年経っていたらどうだろう。

アルゴリズムは変わっていない！

1970年当時、人間が理解できないものを発明することはできなかった！

1...311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129...3399
新しいコメント