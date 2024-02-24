トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3122 1...311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129...3399 新しいコメント 削除済み 2023.07.04 09:34 #31211 予備的に 言えば、セカンドバージョンはファーストバージョンと劇的な違いはない。どこかが良くなり、どこかが悪くなった。もっと詳しく調査する必要がある。 第2バージョンの結果の例 Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте меру связи между предиктором и целевой моделью. Сравните две мета модели, которая разделяет общее пространство признаков на бай селл 2023.06.26www.mql5.com А вторую мета моделью, которая разделяет общее пространство признаков на торговать. когда есть две мета модели и каждая разделяет разные пространства признаков классов BUY и SELL на торговать. Ведь получится 2 распределения вероятностей двух мета моделей, которые можно сравнить разнести по углам Valeriy Yastremskiy 2023.07.04 12:01 #31212 Rorschach #:私のアセンブリーポイントを完全に揺さぶる。フィルターにかけたり、近似したり、外挿したり。他の選択肢は？ 外部シグナルへのリンク。）もちろん複雑ですが、価格シリーズだけでは、私の非専門家の見解ではあまりにも情報がありません))) Valeriy Yastremskiy 2023.07.04 14:29 #31213 これはもちろん2010年以降のものである。 セクションの概要： ブラウンと マーサーは、市場交渉や取引コストなど、取引の現実的な側面をモデル化する必要性に気づいた 。 ニャ)))) Aleksei Kuznetsov 2023.07.04 18:18 #31214 Maxim Dmitrievsky #:予備的に 言えば、セカンドバージョンはファーストバージョンと劇的な違いはない。どこかが良くなり、どこかが悪くなる。もっと詳しく調査する必要がある。第2バージョンの結果の例 osのドローダウンはどのくらいですか？それぞれ1～1.5年です。 削除済み 2023.07.04 19:18 #31215 Forester #: オスにはどのくらいたるみがあるのですか？1年から1年半です。 いろいろなバリエーションがあって、イエスもあればノーもある。いろんなモデルが吐き出されるんだ。 1モデルしか持ってないの？ Aleksei Kuznetsov 2023.07.04 19:59 #31216 Maxim Dmitrievsky #:多くのバリエーションがあり、イエスもあればノーもある。たくさんのモデルが吐き出される。ーモデルがーひとつしかーだけですか？ この長いドローダウンを取り除くことはできない。そして、彼らとの取引は1年半も続くことになる。私は1ヶ月以上の忍耐を持つことはできませんし、私のアカウントを閉じると思います。 削除済み 2023.07.04 21:22 #31217 Forester #:こんな長いドローダウンはもうごめんだ。そして、彼らとの取引は1年半も続くでしょう。私は1ヶ月以上の忍耐を持つことができず、私のアカウントを閉じるだろうと恐れている。 その作品が他の作品とどう違うのか理解できたらうれしいです。 Aleksei Kuznetsov 2023.07.04 21:42 #31218 Maxim Dmitrievsky #:その作品が他の作品とどう違うのか、教えてもらえるとうれしい。 私は5年間の歴史の中で2本を持っている。1年と1年半だ。市場のボラティリティ、あるいはすべてが完全にランダムになったのだと思う。 Valeriy Yastremskiy 2023.07.05 06:26 #31219 Maxim Dmitrievsky #:そのピースが他のピースとどのように違うのか理解できるといいですね。 行のパラメータを生成できますか？） Renat Akhtyamov 2023.07.05 09:49 #31220 Valeriy Yastremskiy #:外部シグナルとの連動))))))もちろん複雑ですが、ただ 価格がいくつも あるのは、専門家でない私の意見としてはあまりに情報不足です))))) 研究、パズル、システムの検索......。 1970年当時、相場のロジックは複雑ではなかったはずだ。 当時、相場が膝から立ち上がり、鉛筆で書かれた紙から始まり、勘定でカウントされていたとしたら、ニューラルネットワークはそれと何の関係があるのだろうか？ では、50年経っていたらどうだろう。 アルゴリズムは変わっていない！ 1970年当時、人間が理解できないものを発明することはできなかった！ 1...311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
予備的に 言えば、セカンドバージョンはファーストバージョンと劇的な違いはない。どこかが良くなり、どこかが悪くなった。もっと詳しく調査する必要がある。
第2バージョンの結果の例
私のアセンブリーポイントを完全に揺さぶる。フィルターにかけたり、近似したり、外挿したり。他の選択肢は？
外部シグナルへのリンク。）もちろん複雑ですが、価格シリーズだけでは、私の非専門家の見解ではあまりにも情報がありません)))
これはもちろん2010年以降のものである。
セクションの概要： ブラウンと マーサーは、市場交渉や取引コストなど、取引の現実的な側面をモデル化する必要性に気づいた 。
オスにはどのくらいたるみがあるのですか？1年から1年半です。
いろいろなバリエーションがあって、イエスもあればノーもある。いろんなモデルが吐き出されるんだ。
1モデルしか持ってないの？
この長いドローダウンを取り除くことはできない。そして、彼らとの取引は1年半も続くことになる。私は1ヶ月以上の忍耐を持つことはできませんし、私のアカウントを閉じると思います。
その作品が他の作品とどう違うのか理解できたらうれしいです。
研究、パズル、システムの検索......。
1970年当時、相場のロジックは複雑ではなかったはずだ。
当時、相場が膝から立ち上がり、鉛筆で書かれた紙から始まり、勘定でカウントされていたとしたら、ニューラルネットワークはそれと何の関係があるのだろうか？
では、50年経っていたらどうだろう。
アルゴリズムは変わっていない！
1970年当時、人間が理解できないものを発明することはできなかった！