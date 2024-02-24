トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3121

新しいコメント
削除済み  
Valeriy Yastremskiy #:

いや、もちろんそんなことはない。

列から平均化する以外にも、レギュラーでない選手を選ぶことはたくさんあるが、それはまた別の話題だ。

あなたは、私が助けようとしているという事実を考えていない。

P.Z.。

迷っている人、困っている人に？

私は、あなたが失われ、その後、あなたが望むように書いています。

削除済み  

今日、ある外国人がスクリーンショットを送ってくれた：

ボットタブのボットテクニックがスタートページのリンクをどのように変更するのか、誰か知っていますか？どうやら何らかの脆弱性があるようだ。

コメント 機能は私の情報を表示するが、リンクは左のものに変更されているので、デコンパイルではないらしい。年号は2020年。

ボットはフリーで自由に配布されているので、市場に縛られることはない。

 
Maxim Dmitrievsky コメント 機能は私の情報を表示するが、リンクは左のものに変更されている。

ボットは無料で自由に配布されているので、市場に縛られることはありません。


exeファイルで変更される」ってどういうこと？:O
削除済み  
Andrey Dik #:

exeファイルの中」とはどういう意味ですか？ー :O

ー コンパイルされたボットです。）

 
Maxim Dmitrievsky #:

よくできたボットだ。）

こんにちは))

コンパイルしたのに著作権が光っているのですか？

それともexeがあって、ある時点で左のcopyrightが見えるようになったのでしょうか？

削除済み  
Andrey Dik #:

こんにちは))

コードをコンパイルしたのに、著作権が光っている？

それとも、exeファイルがあって、ある時点から左のコピーライトが表示されるようになったのでしょうか？

もともとは私の著作権でした。メールアドレスも知らなかったから、間違って入れてしまったかもしれない)

 
Maxim Dmitrievsky #:

もともとは僕の著作権だったんだ。イマイユも知らなかったから、間違って入れてしまったかもしれない)

とても不思議だ。
 
Maxim Dmitrievsky #:

もともとは僕の著作権だったんだ。イマイユも知らなかったから、間違って入れてしまったかもしれない)

exeファイル内のテキストを検索し、同じ長さの別のテキストに変更できるプログラムがある。これはプログラムをラシファイするのに使われた。

 
Maxim Dmitrievsky #:

よくできたボットだ。）

運が良ければ、それはたいてい最初の方にある。メモ帳でexeを開いてsoapを探し、テキストをそれ以上動かさずに変更する。

 
Lorarica #:

重要なのは魔法瓶（7年生の物理）ではなく、誤解だ。

他に武器は？

平均値以外に？

P.Z.

そこが ポイントだ。

私の組み立てポイントを完全に緩めてください。フィルターにかけたり、概算したり、外挿したりできる。他の選択肢は？

1...311431153116311731183119312031213122312331243125312631273128...3399
新しいコメント