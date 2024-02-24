トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3120

新しいコメント
 
СанСаныч Фоменко #:

ありがとう！

これは、計算の結果として得られる予測変数の「重要度」とどのような関係があるのでしょうか？

重要度計算の一部です。

In this case, we show bundles of two signs, the greatest weight is the relationship of two moving averages with period 74 and 137 for the prediction Close[i+1]-Close[i]

 
Lorarica #:

素晴らしいアイデアがある。

ベアとブルと呼ばれる2つの滑りやすい平均を取るのだ。

ベアを青、ブルを茶色にする。

両者を混乱させないように、素晴らしい結果が出るまで、この市場を上下に競わせるのだ。

ポリーナ・ズロトワ

ティックを使用。そして、MT5取引アナライザーからのティックのみ。

誰もがこの素晴らしいアイデアから始めます。

時々、彼らは戻ってくる

そして永遠に忘れてしまう。

 
Renat Akhtyamov #:

誰もがこの素晴らしいアイデアから始まる

時々戻ってくる

そして永遠に忘れてしまう

最初のうちは女の子に味見させるんだ。

怖い狂人が彼女を店から連れ去っただろう。

 
Evgeni Gavrilovi #:

重要度計算における構成要素。

このケースでは、2つの符号の束を示し、最大の重みは、予測Close[i+1]-Close[i]のための周期74と137の2つの移動平均の関係です。

これは素晴らしい例です。

私は、移動平均線が価格の上昇に対して予測力を持たないという事実を知っています。

catbustや他のパッケージは、重要性を計算し、2つのノイズ予測因子の関係を確立しました！これはモデルにおける重要性の意味に関する古典的なものです。予測変数の削除を弄ることで、全く役に立たないどころか有害な予測変数の最高重要度を簡単に得ることができます。


私が最初の投稿で、予測変数間の関係を指定できるモデルを知らないと書いたのは、モデルをフィッティングする際に使用する入力としての関係を意味していました。あなたの例は結果であって、入力データではない。

 
СанСаныч Фоменко #:

私は、移動平均線が価格変動に対して予測力を 持たないという事実を知っている。

私は5年前も10年前も同じように考えていた。

カオスは私の理解不足の尺度であり、もしあなたが何かを理解していないなら、それはカオスではなく、理解していないのはあなた自身なのだ...。

フライを "そのまま "置けば、もちろん何も起こらないだろうが、考えたくないオプションは他にも億単位である．


入力 - 移動平均は、主な兆候の一つです。


エントリー - 移動平均は、主要な兆候の一つです。

 
mytarmailS #:

5年前も10年前も同じことを考えていた......。

今、私は違う見方をしている。カオスは私の理解不足の尺度であり、もしあなたが何かを理解していないなら、それはカオスではなく、理解していないあなた自身なのだ......。

マシュカを "そのまま "与えれば、もちろん何も起こらない。


入力-移動平均は主要な兆候の一つである。


入力 - 主要符号の1つの移動平均

市場とは調和のとれたものであり、混沌とは人の頭の中にあるものである。


削除済み  

重要なのは魔法瓶（7年生の物理）ではなく、誤解だ。

あなたの武器は他に何がある？

平均値以外に？

P.Z.

そこが ポイントだ。

 
Lorarica #:

重要なのは魔法瓶（7年生の物理）ではなく、誤解だ。

他に武器は？

平均値以外に？

P.Z.

そこが ポイントだ。

級数の導関数は無限にあり得る。平均は最も単純だ。そして級数は別の学問であり、普通の人には理解できない))))))

ポーリン、やめろ)))

削除済み  
Valeriy Yastremskiy #:

級数の導関数は無限に存在しうる。平均は最も単純である。そして級数は別個の学問であり、ほとんどの人には理解できない)))))

ポーリン、やめろ)))

これは誤解だ。

もっと具体的に例を挙げると

あなたはアーレイピッツを投げたい。

P.Z.

彼らの主張を理解してくれるなら、私は構わない。

そして、__ポーリンは何ですか、それを停止)))))

脅しなのか？それともただの無礼？

 
Lorarica #:

それは誤解だ。

もっと具体的に、例を挙げれば

あなたはアレイにピットを投げつけたい。

P.Z.

構わないよ、その本質を理解してくれるならね。

そして、__ポーリンはそれをノックオフ)))))

脅しですか？それとも単なる無礼？

いや、もちろん、より優しい口調でのコミュニケーションを望んでのことだ。

列の平均化とは別に、規則的でないことをピックアップすることはもっとたくさんあるが、それはまた別の話題だ。

1...311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127...3399
新しいコメント