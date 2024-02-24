トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3264

とにかく。それが誰かの役に立つなら、私は嬉しい。
今は、マトリックスから非相関パターンを見つけ、2つの戦略がどのように相互作用するかを見てみるつもりだ。

 
Maxim Dmitrievsky #:

何を確認すればいいのだろう。数学的には明らかなことだが...。

ノイズのある行に一般的な上昇トレンド（TCイヤーニング ）がある場合、ノイズを加えると互いに抑制され、トレンドだけが残る。

ただし、ノイズに相関がないことを条件とする。

 
Renat Fatkhullin #:

レナト、コンペティションについて詳しく教えてくれ。

モデルトレーニングの規則や条件に興味があります。


1) どのように、どのようなデータで、どのような期間モデルをトレーニングすべきかというルールはありますか？

2) モデルに制限はありますか？ 例えば、ニューラルネットワーク以外のものを使ってもいいのでしょうか？

3) あるいは、onnxファイルを提供するだけでよく、どのようなモデルがどのようなデータに含まれているかは重要ではありません。

 
fxsaber #:

今のところ、家庭用のシンプルなマシンで100万×100万の行列を数えるのに、技術的な障害は見当たらない。

MQL5では、そのような行列の要素は私の古いマシンで〜55時間で計算される。メモリ消費は最小限だ。

行の長さは100である。
fxsaber #:

目盛りはふるいではなくフルですか？

 
Maxim Dmitrievsky #:

フルだ。ダニは関係ない、ただのダブルマトリックスだ。

fxsaber #:

とりあえず置いておいて、結果はMOより全然いい、バランスのスムーズさではMOもダサいが

5分、ハーフトレーニング。


 
Maxim Dmitrievsky #:

弦の長さは？計算にかかった時間は？
fxsaber #:
国防総省だ。

1...325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271...3399
