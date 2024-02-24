トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3264 1...325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271...3399 新しいコメント mytarmailS 2023.09.27 12:30 #32631 とにかく。それが誰かの役に立つなら、私は嬉しい。 削除済み 2023.09.27 12:40 #32632 mytarmailS #: とにかく。それが誰かの役に立つなら、嬉しい。 今は、マトリックスから非相関パターンを見つけ、2つの戦略がどのように相互作用するかを見てみるつもりだ。 mytarmailS 2023.09.27 12:57 #32633 Maxim Dmitrievsky #:マトリックスから非相関パターンを見つけ、2つの戦略がどのように相互作用するかを見てみる。 何を確認すればいいのだろう。数学的には明らかなことだが...。 ノイズのある行に一般的な上昇トレンド（TCイヤーニング ）がある場合、ノイズを加えると互いに抑制され、トレンドだけが残る。 ただし、ノイズに相関がないことを条件とする。 mytarmailS 2023.09.28 08:50 #32634 Renat Fatkhullin #: レナト、コンペティションについて詳しく教えてくれ。 モデルトレーニングの規則や条件に興味があります。 1) どのように、どのようなデータで、どのような期間モデルをトレーニングすべきかというルールはありますか？ 2) モデルに制限はありますか？ 例えば、ニューラルネットワーク以外のものを使ってもいいのでしょうか？ 3) あるいは、onnxファイルを提供するだけでよく、どのようなモデルがどのようなデータに含まれているかは重要ではありません。 fxsaber 2023.09.28 13:46 #32635 fxsaber #:今のところ、家庭用のシンプルなマシンで100万×100万の行列を数えるのに、技術的な障害は見当たらない。MQL5では、そのような行列の要素は私の古いマシンで〜55時間で計算される。メモリ消費は最小限だ。 行の長さは100である。 削除済み 2023.09.28 14:32 #32636 fxsaber #:ったな。メモリ消費は最小限だ。 行の長さは100です。 目盛りはふるいではなくフルですか？ fxsaber 2023.09.28 14:37 #32637 Maxim Dmitrievsky #:ダニにはフルで、ノンシェアーですか？ フルだ。ダニは関係ない、ただのダブルマトリックスだ。 削除済み 2023.09.28 14:51 #32638 fxsaber #:満タンだ。チックは関係ない、ただのダブルマトリックスだ。 とりあえず置いておいて、結果はMOより全然いい、バランスのスムーズさではMOもダサいが 5分、ハーフトレーニング。 fxsaber 2023.09.28 15:05 #32639 Maxim Dmitrievsky #:5分 弦の長さは？計算にかかった時間は？ 削除済み 2023.09.28 15:06 #32640 fxsaber #: 弦の長さは？計算にかかった時間は？ 国防総省だ。 1...325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
とにかく。それが誰かの役に立つなら、嬉しい。
今は、マトリックスから非相関パターンを見つけ、2つの戦略がどのように相互作用するかを見てみるつもりだ。
マトリックスから非相関パターンを見つけ、2つの戦略がどのように相互作用するかを見てみる。
何を確認すればいいのだろう。数学的には明らかなことだが...。
ノイズのある行に一般的な上昇トレンド（TCイヤーニング ）がある場合、ノイズを加えると互いに抑制され、トレンドだけが残る。
ただし、ノイズに相関がないことを条件とする。
レナト、コンペティションについて詳しく教えてくれ。
モデルトレーニングの規則や条件に興味があります。
1) どのように、どのようなデータで、どのような期間モデルをトレーニングすべきかというルールはありますか？
2) モデルに制限はありますか？ 例えば、ニューラルネットワーク以外のものを使ってもいいのでしょうか？
3) あるいは、onnxファイルを提供するだけでよく、どのようなモデルがどのようなデータに含まれているかは重要ではありません。
今のところ、家庭用のシンプルなマシンで100万×100万の行列を数えるのに、技術的な障害は見当たらない。
MQL5では、そのような行列の要素は私の古いマシンで〜55時間で計算される。メモリ消費は最小限だ。行の長さは100である。
ったな。メモリ消費は最小限だ。行の長さは100です。
目盛りはふるいではなくフルですか？
ダニにはフルで、ノンシェアーですか？
フルだ。ダニは関係ない、ただのダブルマトリックスだ。
満タンだ。チックは関係ない、ただのダブルマトリックスだ。
とりあえず置いておいて、結果はMOより全然いい、バランスのスムーズさではMOもダサいが
5分、ハーフトレーニング。
5分
弦の長さは？計算にかかった時間は？
国防総省だ。