トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3119

Aleksei Kuznetsov 2023.06.30 08:10 #31181

Renat Akhtyamov 2023.06.30 08:38 #31182

Valeriy Yastremskiy 2023.06.30 08:58 #31183

СанСаныч Фоменко 2023.06.30 09:19 #31184

mytarmailS 2023.06.30 09:58 #31185

mytarmailS 2023.06.30 10:07 #31186

削除済み 2023.06.30 13:20 #31187

Aleksey Nikolayev 2023.06.30 13:31 #31188

Evgeni Gavrilovi 2023.06.30 13:59 #31189

СанСаныч Фоменко 2023.06.30 14:36 #31190
新しいアバターができたよ。
いいえ、このトピックについて特別に研究したことはありません。手動で取引しようとした時に、成長が遅かった後に一気に下落したことを思い出しました。おそらく、私の預金を使い果たしたので、感情的に記憶されたのでしょう。すべてがイーブンであることを排除するものではありませんし、その逆もまた然りです)))
キャットブーストがある。
https://catboost.ai/en/docs/concepts/python-reference_catboostclassifier_get_feature_importance
予測変数（入力データ）の関係を指定する方法が見当たりませんでした。もっと正確に教えてください。
予測変数の重要度は、どのモデルでも全く話題になりません。
こちらは逆で、伸び悩んだ後の爆発的な上昇......。
またはm1に近い。
つまり、主観的なものなのだ。
構文解析器とBNF形式（Backus-Naura Form）に詳しい方
素晴らしいアイデアがある。
クマとウシと呼ばれる2匹の滑る平均を取るんだ。
ベアを青、ブルを茶色にする。
だから、彼らを混乱させないように、素晴らしい結果が出るまで、この市場を上下に追いかけるのだ。
ポリーナ・ズロトワ
ティックを使う。そして、MT5取引アナライザーのティックだけを使う。
滑るやつじゃなくて、滑るやつを使って。
予測変数（入力データ）の関係を指定する方法が見当たりませんでした。ー具体的に
度重なる関係です。
交流こそが関係性なのだ。
ありがとうございます！
予測変数の "重要性 "と、計算の "結果 "として得られる予測変数の "重要性 "とはどのような関係があるのでしょうか？予測変数の相互関係については、計算の条件としてあなたの投稿を理解しました。
予測変数の重要性は、モデル・フィッティングの極めて一般的な結果です。私は何度も、分類誤差を減らすために「重要でない」予測変数を選別するために「重要度」を使用しようとしました。予測変数を除去すると，残りの予測変数の "重要度 "は常に再計算される．あなたが言及したパラメータは，重要度依存の予測子を示していると思います．