mytarmailS #:
mtパッケージに関するニュースはありますか？

まだだ。

 
Renat Fatkhullin #:

まだ手に入らないんだ。

レナート、みんなすべてのパスで1つの解凍されたシンボルを待っているんだ。

信じられないほど難しいのなら、いつまで待てるのか、何かコメントをください。

 
lynxntech #:

質問の意味がよくわかりませんでした。

もう少し詳しく教えてください。

 
Renat Fatkhullin #:

みなさんがそう思ったのは、マルチシンボル上で、メモリ上に同じアンパックが使用されているからです。

 
mytarmailS #:
当初の目的は、あなたがGARCHという単語を何回言ったかを数えることでした。）
しかし、フォーラムのメッセージを解析する方法を学んでいる間に、何のためにやっていたのか忘れてしまった。

秘密にしておこう))

私はGARCHの支持者でも反対者でもない。私は何かの支持者でも反対者でもない。


私は問題を特定し、それを解決するツールを選択しているのだ。GARCHはSIGNIFICANCEを予測し、末端の「売り買い」注文では、より適切なMOを予測する。


GARCHは、商の非定常性を完全に無視して、素朴なレベルで商の統計量をモデル化しようとする投稿に対する反応として、私は通常言及する。そして、GARCHにおける非定常性のモデリングは一流である。

 
Aleksey Nikolayev #:

三項式はテンソル形式ですか？

em-ze二乗

;)

彼は物理学者だ

 
Renat Akhtyamov #:

エム・ツー・スクエア

;)

彼は物理学者だ

レナ、走らないで。

隣のプールはあなたのもの。

СанСаныч Фоменко #:

GARCHが何を予測しているか知っていますか？ もし知っているなら、それを使って何をするのですか？オプションを売るのか？

少なくとも、何をやって何がうまくいかなかったのか、大まかに概説してください。あるいは、一般的に何をしようとしたか/想像したか？

ZY garchもMOです。

