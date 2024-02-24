トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3073 1...306630673068306930703071307230733074307530763077307830793080...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2023.05.12 16:24 #30721 Maxim Dmitrievsky #:このペアではほとんど練習したことがないから、微調整が必要なんだ。後で試してみる。 19日から今日までの最高利益は-39ポンド）。 削除済み 2023.05.12 16:47 #30722 Valeriy Yastremskiy #: 19日から今日までの最高利益は-39ポンド) まさか、NZDUSD H1? Aleksey Vyazmikin 2023.05.12 19:12 #30723 遺伝的アルゴリズムによって 関数の最大値を求めるアルゴリズムを見事に視覚化。 Valeriy Yastremskiy 2023.05.12 19:19 #30724 Maxim Dmitrievsky #:はNZDUSDのH1ではないのか？はい、M5)エニデスクがあるし、仕事用のパソコンにアクセスできるからいいんだけど。）270ドル、ベストSL11500、総合SL5200、TP350でほぼ同じ結果です。 fxsaber 2023.05.12 19:35 #30725 mytarmailS #:オーバーナイト・スプレッドはありますか？ 私には理解できません。 mytarmailS 2023.05.12 19:51 #30726 fxsaber #:理解できません。 あなたが本物のFXで取引していると聞いた限りでは、夜間のスプレッドはどうですか？ fxsaber 2023.05.12 23:01 #30727 mytarmailS #: さて、あなたが実際のFXで取引していると聞いた限りでは、夜間のスプレッドはどうですか？ Bid/Askのことなら、スプレッドのインジケーターを掲載しました。 mytarmailS 2023.05.12 23:02 #30728 fxsaber #:もしBid/Askについて話しているのであれば、私はスプレッド・インディケーターを掲載した。 そのインジケータを見たことがないのですが、質問に答えていただけますか？ Andrey Dik 2023.05.12 23:26 #30729 Aleksey Vyazmikin 遺伝的アルゴリズムによって 関数の最大値を求めるアルゴリズムの素晴らしい視覚化 )))もし世界が滑らかでなかったら、それはどのように見えるだろうか？、ー興味深い、ーしかしーしかしーしかしーしかしーしかしーしかしー、ーしかしーしかしー興味深いーしかしーしかしー興味深いーーしかしー興味深いーーしかしー多くのー興味深いーーしかしー多くのー興味深いーー多くのー興味深いーー多くのー興味深いーーthere are many search strategies, open or not yet, but it is known that orienting to the optimum known to the society does not always allow to find a better solution (the paradox of the collective thinking trap again). Machine learning in trading: Name of EA known Indicators with alerts/signal fxsaber 2023.05.12 23:42 #30730 mytarmailS #:インジケーターを見たことがないのですが、質問に答えていただけますか？ もう一度質問を整理してください。 1...306630673068306930703071307230733074307530763077307830793080...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このペアではほとんど練習したことがないから、微調整が必要なんだ。後で試してみる。
19日から今日までの最高利益は-39ポンド)
まさか、NZDUSD H1?
遺伝的アルゴリズムによって 関数の最大値を求めるアルゴリズムを見事に視覚化。
はNZDUSDのH1ではないのか？
はい、M5)
エニデスクがあるし、仕事用のパソコンにアクセスできるからいいんだけど。）
270ドル、ベストSL11500、総合SL5200、TP350でほぼ同じ結果です。
オーバーナイト・スプレッドはありますか？
私には理解できません。
さて、あなたが実際のFXで取引していると聞いた限りでは、夜間のスプレッドはどうですか？
Bid/Askのことなら、スプレッドのインジケーターを掲載しました。
そのインジケータを見たことがないのですが、質問に答えていただけますか？
もう一度質問を整理してください。