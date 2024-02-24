トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3073

新しいコメント
 
Maxim Dmitrievsky #:

このペアではほとんど練習したことがないから、微調整が必要なんだ。後で試してみる。

19日から今日までの最高利益は-39ポンド）。
削除済み  
Valeriy Yastremskiy #:
19日から今日までの最高利益は-39ポンド)

まさか、NZDUSD H1?

 

遺伝的アルゴリズムによって 関数の最大値を求めるアルゴリズムを見事に視覚化。


 
Maxim Dmitrievsky #:

はNZDUSDのH1ではないのか？

はい、M5)

エニデスクがあるし、仕事用のパソコンにアクセスできるからいいんだけど。）

270ドル、ベストSL11500、総合SL5200、TP350でほぼ同じ結果です。

そういうことだ。
 
mytarmailS #:

オーバーナイト・スプレッドはありますか？

私には理解できません。

 
fxsaber #:

理解できません。

あなたが本物のFXで取引していると聞いた限りでは、夜間のスプレッドはどうですか？
 
mytarmailS #:
さて、あなたが実際のFXで取引していると聞いた限りでは、夜間のスプレッドはどうですか？

Bid/Askのことなら、スプレッドのインジケーターを掲載しました。

 
fxsaber #:

もしBid/Askについて話しているのであれば、私はスプレッド・インディケーターを掲載した。

そのインジケータを見たことがないのですが、質問に答えていただけますか？

 
Aleksey Vyazmikin 遺伝的アルゴリズムによって 関数の最大値を求めるアルゴリズムの素晴らしい視覚化

)))
もし世界が滑らかでなかったら、それはどのように見えるだろうか？
、ー興味深い、ーしかしーしかしーしかしーしかしーしかしーしかしー、ーしかしーしかしー興味深いーしかしーしかしー興味深いーーしかしー興味深いーーしかしー多くのー興味深いーーしかしー多くのー興味深いーー多くのー興味深いーー多くのー興味深いーー
there are many search strategies, open or not yet, but it is known that orienting to the optimum known to the society does not always allow to find a better solution (the paradox of the collective thinking trap again).
 
mytarmailS #:

インジケーターを見たことがないのですが、質問に答えていただけますか？

もう一度質問を整理してください。

1...306630673068306930703071307230733074307530763077307830793080...3399
新しいコメント