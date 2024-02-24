トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3072

Maxim Dmitrievsky #:
何を取引していますか？どのような商品に固定するか
メジャーです。ユーロドル以外。あなたの選択。
 
Maxim Dmitrievsky #:

選ぶのに時間がかかったので、サインはしばらく伏せておいた。

Do they all have a solid foundation?ある通貨の為替レートに影響を与える理由がわかっているという意味で？

Evgeni Gavrilovi #:

それらはすべて確固たる基盤を持っているのだろうか？ある通貨の為替レートに影響を与える理由があるという意味で？

残念ながら、そうではない。経験的に選ばれた物価の派生物だ。因果関係はない。

Valeriy Yastremskiy #:
ユーロドルを除く。選択する。

NZDUSDの時間足、2000年から2010年のOOS。

始値にストップやテイクアウトを入れておくと早い。

みんなに順番にあげると、求められるとおかしくなりそうなので、ここに投げておきます :)

トレーニングとOOSの分岐点で失敗がありますが、それ以外はいい感じです。あとでもっとうまくできるように頑張るよ。

ファイル:
AI_trader.ex5.zip  162 kb
 
ありがとう。読み進めていくうちに、1つの計器での純粋な増分はちょっと違うんじゃないかという考えに行き着きました。そして多分、それに相関するすべての楽器の分析も。何かは拾えるかもしれませんが。一般的に、レートが公正であるかどうか、株式のようなゴールは、今のところ、私にとってより共感的です。しかし、その兆候には問題がある。

ソープは、そのようなシステムを説明し、週または2週間の傾向を割り当て、売りと買いで下の上部の10または20％を取った。そして、それは機能した）確かに、ソープでは分析のために1000以上の楽器を取り、ルネッサンスでは6000以上の楽器を取った。

 

ああ、あの外国為替））と架空のオーバーナイト・スプレッド


 
fxsaber #:

オーバーナイト・スプレッドはありますか？

 
Maxim Dmitrievsky #:

NZDUSD 時間足、2000年～2010年 OOS

ストップとテイクアウトをオープンプライスでロックすることで、より迅速に行うことができます。

In the __MACOSX folder ? is that for apple ? or should I move the folder too ?

移動していません。それは動作します）22年後に非常に良いではありません。度)sl 100 - 20000 in 100, tp 100 - 5000 in 50)。

 

ビデオのようなアプローチを試したことがある人はいるだろうか？


Valeriy Yastremskiy #:

MACOSX "フォルダーはアップル用ですか？ それとも、そのフォルダーも移動するのですか？

ー移動はーしてー。22年後の動作はあまり良くない。Optit set) sl 100 - 20000 in 100, tp 100 - 5000 in 50)。

