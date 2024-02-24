トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3072 1...306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2023.05.11 21:09 #30711 Maxim Dmitrievsky #: 何を取引していますか？どのような商品に固定するか メジャーです。ユーロドル以外。あなたの選択。 Evgeni Gavrilovi 2023.05.11 21:53 #30712 Maxim Dmitrievsky #:選ぶのに時間がかかったので、サインはしばらく伏せておいた。 Do they all have a solid foundation?ある通貨の為替レートに影響を与える理由がわかっているという意味で？ 削除済み 2023.05.11 22:33 #30713 Evgeni Gavrilovi #:それらはすべて確固たる基盤を持っているのだろうか？ある通貨の為替レートに影響を与える理由があるという意味で？ 残念ながら、そうではない。経験的に選ばれた物価の派生物だ。因果関係はない。 削除済み 2023.05.12 11:36 #30714 Valeriy Yastremskiy #: ユーロドルを除く。選択する。 NZDUSDの時間足、2000年から2010年のOOS。 始値にストップやテイクアウトを入れておくと早い。 みんなに順番にあげると、求められるとおかしくなりそうなので、ここに投げておきます :) トレーニングとOOSの分岐点で失敗がありますが、それ以外はいい感じです。あとでもっとうまくできるように頑張るよ。 ファイル: AI_trader.ex5.zip 162 kb Valeriy Yastremskiy 2023.05.12 12:20 #30715 Maxim Dmitrievsky #:NZDUSD 時間足、2000年～2010年 OOSストップとテイクアウトをオープンプライスに固定することで、より迅速に行うことができます。みんなに頼まれたら順番にあげないと気が済まないと思うので、ここに投げておきます :)トレーニングとOOSの分岐点で失敗がありますが、それ以外は良さそうです。後でもっとうまくできるように頑張るよ、アプローチを改善中なんだ。 ありがとう。読み進めていくうちに、1つの計器での純粋な増分はちょっと違うんじゃないかという考えに行き着きました。そして多分、それに相関するすべての楽器の分析も。何かは拾えるかもしれませんが。一般的に、レートが公正であるかどうか、株式のようなゴールは、今のところ、私にとってより共感的です。しかし、その兆候には問題がある。 ソープは、そのようなシステムを説明し、週または2週間の傾向を割り当て、売りと買いで下の上部の10または20％を取った。そして、それは機能した）確かに、ソープでは分析のために1000以上の楽器を取り、ルネッサンスでは6000以上の楽器を取った。 mytarmailS 2023.05.12 13:11 #30716 ああ、あの外国為替））と架空のオーバーナイト・スプレッド mytarmailS 2023.05.12 14:17 #30717 fxsaber #: オーバーナイト・スプレッドはありますか？ Valeriy Yastremskiy 2023.05.12 14:18 #30718 Maxim Dmitrievsky #:NZDUSD 時間足、2000年～2010年 OOSストップとテイクアウトをオープンプライスでロックすることで、より迅速に行うことができます。ーこのー、ーこのー)ー訓練とーOOSのーとの、ーそのーそのーそのーそのーそのーそのーのーそのーのーそのーそのーーのーそのー(ー、ー)後でもっとうまくできるように頑張るよ、アプローチを改善中なんだ。 In the __MACOSX folder ? is that for apple ? or should I move the folder too ? 移動していません。それは動作します）22年後に非常に良いではありません。度)sl 100 - 20000 in 100, tp 100 - 5000 in 50)。 Aleksey Vyazmikin 2023.05.12 15:34 #30719 ビデオのようなアプローチを試したことがある人はいるだろうか？ 削除済み 2023.05.12 15:59 #30720 Valeriy Yastremskiy #:MACOSX "フォルダーはアップル用ですか？ それとも、そのフォルダーも移動するのですか？ー移動はーしてー。22年後の動作はあまり良くない。Optit set) sl 100 - 20000 in 100, tp 100 - 5000 in 50)。 このペアではほとんど練習したことがないので、微調整が必要だ。フレンドリーなフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリー 1...306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
何を取引していますか？どのような商品に固定するか
選ぶのに時間がかかったので、サインはしばらく伏せておいた。
Do they all have a solid foundation?ある通貨の為替レートに影響を与える理由がわかっているという意味で？
それらはすべて確固たる基盤を持っているのだろうか？ある通貨の為替レートに影響を与える理由があるという意味で？
残念ながら、そうではない。経験的に選ばれた物価の派生物だ。因果関係はない。
ユーロドルを除く。選択する。
NZDUSDの時間足、2000年から2010年のOOS。
始値にストップやテイクアウトを入れておくと早い。
みんなに順番にあげると、求められるとおかしくなりそうなので、ここに投げておきます :)
トレーニングとOOSの分岐点で失敗がありますが、それ以外はいい感じです。あとでもっとうまくできるように頑張るよ。
ありがとう。読み進めていくうちに、1つの計器での純粋な増分はちょっと違うんじゃないかという考えに行き着きました。そして多分、それに相関するすべての楽器の分析も。何かは拾えるかもしれませんが。一般的に、レートが公正であるかどうか、株式のようなゴールは、今のところ、私にとってより共感的です。しかし、その兆候には問題がある。
ソープは、そのようなシステムを説明し、週または2週間の傾向を割り当て、売りと買いで下の上部の10または20％を取った。そして、それは機能した）確かに、ソープでは分析のために1000以上の楽器を取り、ルネッサンスでは6000以上の楽器を取った。
ああ、あの外国為替））と架空のオーバーナイト・スプレッド
オーバーナイト・スプレッドはありますか？
In the __MACOSX folder ? is that for apple ? or should I move the folder too ?
移動していません。それは動作します）22年後に非常に良いではありません。度)sl 100 - 20000 in 100, tp 100 - 5000 in 50)。
ビデオのようなアプローチを試したことがある人はいるだろうか？
このペアではほとんど練習したことがないので、微調整が必要だ。