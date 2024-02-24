トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3066 1...305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073...3399 新しいコメント 削除済み 2023.05.08 20:01 #30651 Aleksey Vyazmikin #:説明から判断するに、便利なものであるはずだ。サンプルでテストするための実行方法 - コードを公開してもらえますか？Kolmogorov-Smirnov検定に似ています。何かをテストするには、まず何をテストするかを決めなければならない。私たちの分野では通常、それには時間がかかる。 絶望的だ。 mytarmailS 2023.05.08 20:32 #30652 library(mt5R) symb <- MT5.GetSymbol(sSymbol = "EBAY" ,iTF =1440,xts = T,iRows = 10000) library(PerformanceAnalytics) library(TTR) library(quantmod) rsi <- RSI(symb$Close, n = 14) signal <- ifelse(rsi<30,1,0) trade <- Lag(signal) ret <- dailyReturn(symb)*trade names(ret) <- "Ebay" charts.PerformanceSummary(ret) リアルタイムのデータ取得から取引システムの作成、テストまで11行程 Aleksei Kuznetsov 2023.05.08 21:14 #30653 Женя #:例えば、リターンや、ZZと異なるウィンドウを持つポプシー指標を使用する場合、SBで簡単に60～90％のアクラシを得ることができます。そして、適切なチップとターゲットがあれば、60％のアクラシは至宝であり、取引頻度にもよるが、年間SRは5を超えるだろう。 私たちのビジネスでは、アクラシやミスは関係ありません。50/50というのは、バランスラインや収益に関するものです。 mytarmailS 2023.05.09 12:21 #30654 Женя #:それは1つが他の関数であるということです、 51％以上の 将来のリターンのakurasi記号（ZZなど）があり 、それはすでに（株式市場や暗号上の） 取引することが可能 であり、少なくともラッシュと手数料を返済する（合理的なリスク管理の場合）、 55％ - あなたは、ランボやヨットを選択 することができます。マジで？ Aleksei Kuznetsov 2023.05.09 12:49 #30655 Женя #:That's the thing that one is a function of the other, there is akurasi sign of the future return(ZZ ,etc.) above 51%, it is already possible to trade(on stock markets and crypto), at least to repay the rush and the commission (if reasonable risk management), and 55% - you can choose a lambo and a yacht.しかし、SBでakurasiは > 100kのローソク足の データセットで51％を超えている場合 、それはチップとターゲティングがひどく混合されていることを意味し、システムは、 彼が知らないことについて尋ねられたとき、まれに チャットGTPの ように、幻覚を 見る。Generally speaking, usually ashitty backtest(unoptimised) should make you think that something is wrong, for example akurasi 70% on classification, and on backtest annual SR isless than 0.5, this isnonsense, when as should be double digit, but apparently not, they do not think about it.しかし、それはMOの大量流通に従事していたバックテストを調整することも可能であり、要するに、純粋な知的自己満足、彼らはオープンにそれらを持ち出すことを試みるとき、その信奉者は激しく擁護されている。 最近、9％と8％の分類誤差を持つバランス・チャートを示した。 9％のリターンは半々だった。 ポイントは、1回の負けが10回の勝ちの利益を奪うということだ。先生のマークアップはTP＝50、SL＝500 また、1％の間違い（または99％の正確さ）を犯すこともあります。これらはすべて数字に過ぎない。ポケットに入れることはできません。） SRとは？ 削除済み 2023.05.09 17:15 #30656 Forester #: 最近、分類誤差が9％と8％のバランス・チャートを示した。9%は利益率が半々。 ポイントは、1回の負けが10回の勝ちの利益を奪うということ。先生のマークアップはTP＝50、SL＝500 1％の間違い（または99％の正確さ）もあります。これらはすべて数字に過ぎない。ポケットに入れることはできません。） SRとは？ パッケージは使っていないのですか？)運はある？ 削除済み 2023.05.09 17:45 #30657 モデルの動物園。オーバーフィットがないことを確認するために、多くの（数百個以上の）モデルが使われる。それらが平均的にうまく機能すれば、それは偶然ではない。 OOSは、世界的な傾向の変化とともに、複雑に選択される。 代表的なものをいくつか、すべて1つのパックから： mytarmailS 2023.05.09 18:27 #30658 トレイネはテストで素晴らしい仕事をした。 誰も検証を見る必要はない。 詐欺ではない3.0？ 削除済み 2023.05.09 18:34 #30659 パッカーズはそろそろ頭脳を修正する時期だ。情報が全然入ってこない（以前は入ってこなかったが）。 一緒に家庭菜園でも掘ってくれないか？MoDについて何も言うことがないのなら）。 mytarmailS 2023.05.09 18:40 #30660 )))) 必要に応じて 1...305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
説明から判断するに、便利なものであるはずだ。
サンプルでテストするための実行方法 - コードを公開してもらえますか？
Kolmogorov-Smirnov検定に似ています。
何かをテストするには、まず何をテストするかを決めなければならない。私たちの分野では通常、それには時間がかかる。絶望的だ。
リアルタイムのデータ取得から取引システムの作成、テストまで11行程
例えば、リターンや、ZZと異なるウィンドウを持つポプシー指標を使用する場合、SBで簡単に60～90％のアクラシを得ることができます。そして、適切なチップとターゲットがあれば、60％のアクラシは至宝であり、取引頻度にもよるが、年間SRは5を超えるだろう。
私たちのビジネスでは、アクラシやミスは関係ありません。50/50というのは、バランスラインや収益に関するものです。
それは1つが他の関数であるということです、 51％以上の 将来のリターンのakurasi記号（ZZなど）があり 、それはすでに（株式市場や暗号上の） 取引することが可能 であり、少なくともラッシュと手数料を返済する（合理的なリスク管理の場合）、 55％ - あなたは、ランボやヨットを選択 することができます。
マジで？
That's the thing that one is a function of the other, there is akurasi sign of the future return(ZZ ,etc.) above 51%, it is already possible to trade(on stock markets and crypto), at least to repay the rush and the commission (if reasonable risk management), and 55% - you can choose a lambo and a yacht.
しかし、SBでakurasiは > 100kのローソク足の データセットで51％を超えている場合 、それはチップとターゲティングがひどく混合されていることを意味し、システムは、 彼が知らないことについて尋ねられたとき、まれに チャットGTPの ように、幻覚を 見る。
Generally speaking, usually ashitty backtest(unoptimised) should make you think that something is wrong, for example akurasi 70% on classification, and on backtest annual SR isless than 0.5, this isnonsense, when as should be double digit, but apparently not, they do not think about it.
しかし、それはMOの大量流通に従事していたバックテストを調整することも可能であり、要するに、純粋な知的自己満足、彼らはオープンにそれらを持ち出すことを試みるとき、その信奉者は激しく擁護されている。
9％のリターンは半々だった。
ポイントは、1回の負けが10回の勝ちの利益を奪うということだ。先生のマークアップはTP＝50、SL＝500
また、1％の間違い（または99％の正確さ）を犯すこともあります。これらはすべて数字に過ぎない。ポケットに入れることはできません。）SRとは？
パッケージは使っていないのですか？)運はある？
モデルの動物園。オーバーフィットがないことを確認するために、多くの（数百個以上の）モデルが使われる。それらが平均的にうまく機能すれば、それは偶然ではない。
OOSは、世界的な傾向の変化とともに、複雑に選択される。
代表的なものをいくつか、すべて1つのパックから：
トレイネはテストで素晴らしい仕事をした。
誰も検証を見る必要はない。
詐欺ではない3.0？
パッカーズはそろそろ頭脳を修正する時期だ。
情報が全然入ってこない（以前は入ってこなかったが）。一緒に家庭菜園でも掘ってくれないか？MoDについて何も言うことがないのなら）。
