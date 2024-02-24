トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3079

Lilita Bogachkova #:

なぜCodeBaseからコードを取るのか？完成したアイデアが指標に掲載された可能性はあるが、主要なアイデアの草案だけが掲載された可能性もある。この場合、予定していた作業範囲が不釣り合いに大きくなる。

また、実現可能性はどのように測るのか？

調査対象として選ばれた指標のうち、有用なものが5％あったとしても--私にとっては素晴らしい結果だ！

 
Maxim Dmitrievsky #:

いや、スペルミスは読んでいて不快なだけだ。それに、安っぽいNLPは関係ない)

私はわざと間違いを書いているわけではなく、下線が引かれているものはすべて訂正しています。おそらく失読症の一種だと思います。

意識的なNLPはありません。

 

AIマスターズ、携帯電話はプリトップであり、月はちょうどkapetsであり、実際の生活の中で、それは非常にシャープであり、AIカメラは三日月のようにそれを作った）視覚的に新月があり、非常に美しい。

 
Aleksey Vyazmikin #:
実現可能性はどのように測るのか？

費やした時間と成功の価値を測るには、次のようなアプローチがある：

  1. 成功基準の定義：何を成功とみなすかを明確に定義する。これは、具体的な結果、タスクの達成、または特定の指標の達成である。
  2. 費やした時間を記録する：成功につながる各タスクや活動に費やした時間を記録する。これはタイマーや時間記録アプリを使ってもよいし、単に手動で時間を記録してもよい。
  3. 結果を評価する：タスクを完了したり、成功を収めたりしたら、その結果を評価する。成功基準と比較し、目標達成にどれだけ成功したかを判断する。
  4. 費やした時間と成功の比率を計算する：これを行うには、費やした時間を達成した成功で割る。例えば、あるタスクに100時間を費やして5％の成功を収めた場合、その比率は100 / 0.05 = 2000となり、あるタスクに10時間を費やして80％の成功を収めた場合、その比率は10 / 0.8 = 12.5となる。
  5. 分析と最適化：発見した結果をもとに、どのタスクや活動が、費やした時間と成功の観点から最も理にかなっているかを分析する。どのようにプロセスを最適化すれば、費やした時間と成功の比率を改善できるかを判断する。
このアプローチは、さまざまな状況や目標に適応させることができ、成功を達成するためにどれだけ効果的に時間を費やしているかを判断するために用いることができる。
 
Lilita Bogachkova #:

では、なぜ私がGPTの提案する方法論について書かなければならないのか？

 
Lilita Bogachkova #:

最も効果的な方法は、学ぶことではなく、単純にトマトを300％の利益で取引することである。）

 
Forester #:

この方法で最も効果的なのは、学ぶことなく、市場でトマトを300％の利益で取引することである。）

しかし、間違いなく有益な、投資したお金は300％をもたらす場合、ここではもちろん重要であり、お金の流通速度である。例えば、少なくとも週に4回、税引き前で300％の利益をもたらす商品は、月に1200％の利益をもたらす。 誰かが300％のマークアップを疑うなら、私は彼らを安心させることができる、ラトビアでは、それは普通の人々が食べるカフェの平均マークアップです。

 
Aleksey Vyazmikin #:

GPTが提案した方法論について、なぜ私が書かなければならないのか？

自分の時間の価値を実現する、もっと良い方法をご存知ですか？

 

リリスタ、今日は特別な日だ。

今日、ここで本当に目立っていた人たちがいる。

 
Lilita Bogachkova #:

時間の価値を高める最善の方法をご存知だろうか？

なぜ本質的な質問に答えられないのですか？

それに、あなたがコピーしてそこに書いたことは、すでに解決策があり、この方向でのさらなる作業の実現可能性の評価があることを意味している。

未開拓の領域についていかなる評価も下すことはできない。仕事を続けることの実現可能性について語るためには、与えられた指標の少なくとも5％を分析する必要がある。

しかし、私は潜在的な価値から話を進める。仮に、非常に優れた指標を見つけることができたとしよう。この指標を使えば、多くのターゲットについて分類の精度と完全性が即座に向上する。これは、取引で儲けることができることを意味する。どのくらい儲かるか - これは別の問題であり、個人の条件と可能性を実現する方法の両方に依存します。

複雑で不可能なことを考えるよりも、より少ない労力と時間で可能にする方法を考えた方がいい。私にも考えがある。

