トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3069

削除済み 2023.05.09 22:21 #30681

Aleksey Vyazmikin 2023.05.09 23:09 #30682

Maxim Dmitrievsky #:

削除済み 2023.05.09 23:43 #30683

Aleksey Vyazmikin 2023.05.10 00:31 #30684

Maxim Dmitrievsky #:

削除済み 2023.05.10 09:06 #30685

削除済み 2023.05.10 10:37 #30686

削除済み 2023.05.10 11:56 #30687

Женя #:

Aleksey Vyazmikin 2023.05.10 14:42 #30688

Maxim Dmitrievsky #:

削除済み 2023.05.10 14:49 #30689

Aleksey Vyazmikin #:

Rashid Umarov 2023.05.10 15:21 #30690
マキシム、君のシステムを使って僕のサンプルでボットを作ってくれないか？その方が、ただのブラックボックスより面白い。
そこに100万個のサインがあるに違いない。私のアプローチは完全に自動化されるように設定されている。どの標識がいいと思うか、いくつか、あるいは同じ標識でパラメータが違うものを教えてくれれば、それに対して実行することができる。そうすれば、私自身がターゲットを選んでくれる。というのも、あなたのデータセットからは、どのような場合でも兆候だけが残り、それ以外はすべて変更されるからだ。
100万ではなく、6,000の特徴だ。平均して何個ありますか？一般的に、CBはそれらを簡単に動かすことができる。ターゲットが変えられるということは、そうさせることができる。トレーニング用の4k行と検証用のテスト用ダンプ（モデルごとにツリーの数が決まっているそうですね）。
これは、独自のトリックを持つ特殊なものであることに気づくべきだ。普通の学習ではない。
10-20の機能があれば十分です。その中から好きなものを選んで、数式を既製のライブラリにロードするだけでいい。何も変更しないように。価格のファイルを読み込んだ後、必要な属性を生成する。既成のものは読み込まない。機能が多ければ多いほど、安定した関係を見つけるのが難しくなる。
数式を書くより、配列から読み込んで計算したデータを扱う方が簡単じゃない？
まだ勉強中
R2: 0.9806482223765112
3000の2204 モデルを学ぶ
SR - シャープレシオをオブザベーション数のルートで正規化したもの。度、度であり、度であれば度であれば度であり度である。
数式をターミナルに転送する必要がある。既製のボットを送ります。必要なのは機能だけです。インジケータの名前は、計算式にない場合。
バイナリーモデルを別に渡してくれればいい。最終的には2つあるんですよね？このアプローチでは、任意のデータを扱うことができます。
交渉はしません。あなたは私にトレーニングをするように頼んだ。いい結果が出れば、ソースコードを渡す。
もし正常な兆候があれば、その数は多くないはずだ。6kの標識のデータセットは必要ない。
そうでなければ他のことをする。
ここ数ページ、情熱が少しヒートアップしているようですね。私は皆さんに、相手を貶めようとするのではなく、長所を書くようお願いしたい。
誰もが自分が正しいと思っているのはわかりますが、他の人の意見も尊重するようにしてください。
私は、議論やパッケージによる分割（Python/R）から離れることを提案する。 いずれにせよ、誰も何かを証明することはできない。