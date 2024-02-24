トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3065

Aleksey Vyazmikin #:

私が暗号を研究していた時期があった。各トークンの背後にあるアイデアは、空虚な存在ではなく、何らかの有用性である。署名の代わり、SWIFTの代わり、あらゆる国のスタートアップに投資するためのユニバーサル決済トークン、手数料なしの商品決済、情報保存のための決済、その他善意である。しかし、実際には取引所に出入りし、その目的、すなわち人類にとっての価値を忘れてしまう。ビットコインは本質的に約束手形である。約束手形とは、ドルへの信頼を担保にしたものである。一般的に、役に立たない暗号には大きな疑問がある......。

デリバティブは取引所で取引されるが、ビットコインは気にしない。
fxsaber #:

スカルパー、面白いですね。

スキャルパーは今のところ通常のハードウェアでやるには高価だが、試してみるつもりだ。モデルのトレーニングがボトルネックで、ビッグデータでは時間がかかる。
 
mytarmailS #:

ウラジミール、ブロッターパッケージを 使ったかい？

ところで、 この本の 戦略はデイトレードや株では本当に有効なんだが、FXではそうではないんだ。


多くの銘柄で・・・。


株を持っている証券センターのデータを使ったから、何でも可能なんだけど．

7.7 Evaluating Trading Rules | Techincal Analysis with R
  • Ko Chiu Yu
  • bookdown.org
This is an introductory textbook that focuses on how to use R to do technical analysis.
 
Maxim Dmitrievsky #:
デリバティブは取引所で取引されるが、ビットコインはそんなことは気にしない。

もちろん、暗号通貨取引所のことを言ったのだが......。

Aleksey Vyazmikin #:

もちろん、暗号通貨取引所のことなんだけど......。

それがなければ、トークンを交換することはできない。
 
Maxim Dmitrievsky #:
それがなければサイン交換はできない

交換はある。しかし、一般的には、すでに何かについての何か...。つまり、トークンには本来の意味があり、それは時間の経過とともに失われ、交換レートだけが残る。そして、経済的な意味がないので、その価格は投機的なものでしかない。ビットコインが本質的に闇の行為に使われていることは明らかだ。

 
Aleksey Vyazmikin #:

SRとは何ですか？何に使っているのですか？

srパッケージは "
...ガンマテストを用いた予後予測入力の選択 ...

...時系列のラグを決定する。これは、予測変数である入力変数のどれが実際に予測的であるかを見つけ出す問題の典型的な例です。この問題は非線形で多変量です。これがガンマ検定が解決する問題です。

...時系列データにおける因果関係の発見、最適な遅延とアタッチメントの決定、ニューラルネットワークの性能調整へのガンマの使用が 実証されている。"

リストから欠落。上記の使用目的。

 
mytarmailS #:

絶望 )))

もちろんだ。

blotterパッケージは適用されませんでした。今のところCRANにはない。

カンディンスキーに荷物とトレーダーを描くよう依頼


 
Vladimir Perervenko #:

説明から判断すると、便利なものであるはずです。

サンプルでテストするためにこれを実行する方法 - 公開のためにコードを共有できますか？

