Lilita Bogachkova #:

AIの質問：どの通貨ペアを組み合わせるのがベストか

mytarmailS #:

その公式はどこから得たのですか？

いいえ、ただいくつかの通貨ペアを組み合わせて、それぞれの値が価格設定において同じ重みを持つようにしただけです。

 
Lilita Bogachkova #:

面白いですね。

しかし、均等な重み付けではなく、系列の定常性に基づいた計算式の方が良いかもしれません。

 
mytarmailS #:

最大定常ランダム価格チャートを作成するには、いわゆる「弱相関」通貨ペアを使用することができます。このような通貨ペアは互いの相関性が低いため、独立性が高くなります。

このような通貨ペアの例としては、AUD/USD、USD/CAD、USD/CHF、USD/JPYなどがあります。これらのペアは異なる特徴や特性を持っており、より定常的な指標に貢献することができます。しかし、通貨ペア間の相関関係は時間とともに、またマクロ経済イベントによって変化する可能性があることに留意してください。

pow("AUDUSD",0.25)*pow("USDCAD",-0.25)*pow("USDCHF",-0.25)*pow("USDJPY",-0.25)



pow("AUDUSD",-0.25)*pow("USDCAD",0.25)*pow("USDCHF",0.25)*pow("USDJPY",-0.25)


ここで結果を限定できるのは想像力だけだと思う

 
Lilita Bogachkova #:


最大定常ランダムグラフを作成する

裁定取引のための定常系列を作るという意味です。


そして、ランダムな系列を作るためには、通貨は原理的に必要ない )

 
mytarmailS #:
裁定取引用の定常系列を作成したいのですが。

AI Answer:
To create a stationary series that can be used for arbitrage, you need to select currency pairs that are highly correlated but may deviate from each other temporarily.

通貨ペア間の相関は、ピアソン相関係数を用いて測定することができます。係数が1に近いほど相関性が高い。

ーEUR//USDとーGBP/USD、ーUSD/CHFとーUSD/JPY、ーAUD/USDとーNZD/USD、ーUSD/CAD/AUD//USD、ーUSD/JPY/ーEUR/JPY

ただし、裁定取引を行うには、相関関係だけでなく、各通貨ペアのボラティリティや流動性、中央銀行の金利、経済ニュースなど他の要素も考慮する必要がある。


Lilita Bogachkova #:

AI Answer:
裁定取引に使える定常系列を作るには、相関が高い が一時的に乖離する可能性のある通貨ペアを 選ぶ必要がある。

AIは無能です。相関はここでは全く重要ではありません。必要なのは共和分 です。

 
Alexander Sevastyanov #:
AIは無能だ。相関関係はまったく重要ではない。必要なのは共和 です。

AIからの回答（ChatGPTではありません）:
どの通貨ペアが最も頻繁に共和分関係に対応するかを決定するためには、関連する為替レートデータに基づいて調査を行う必要があります。一般的に、2つの時系列間、例えば2つの通貨の為替レート間の共和分 を決定するには、以下の手順を踏む必要があります：

  1. 分析したい2つの通貨ペアの時系列を入手する。

  2. ディッキー・フラー検定などの単位根検定を実施し、系列が定常かどうかを判断する。

  3. ヨハンセン法などで時系列の共和分係数を計算する。

  4. 例えば決定係数を用いて、時系列の全変動が共和分によって説明される割合を推定する。

  5. もしコヒーネレーションが見つかったら、その情報を使って適切な投資判断を下しましょう。


Lilita Bogachkova #:

AI Answer:
裁定取引に使える定常系列を作るには、相関が高いが一時的に乖離する通貨ペアを選ぶ必要がある。

通貨ペア間の相関は、ピアソン相関係数を用いて測定することができます。係数が1に近いほど相関が高いことを意味します。

相関性の高い通貨ペアには、EUR/USDとGBP/USD、USD/CHFとUSD/JPY、AUD/USDとNZD/USD、USD/CADとAUD/USD、USD/JPYとEUR/JPYなどがあります。

ただし、裁定取引では相関関係だけでなく、各通貨ペアのボラティリティや流動性、中央銀行の金利、経済ニュースなど他の要因も考慮する必要がある。


GBPUSD EURUSD GBPX EURX
3年前の議事録。

新しいデータでの標本外検定、3ヶ月前の分数

t

 
Roman #:


GBPUSD EURUSD GBPX EURX
分足は3年前のもの。

新しいデータでの標本外検定、分足は3ヶ月前

まずここで何が計算されたかを書くのが正しいのでは？

相関関係？

