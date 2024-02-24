トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3058 1...305130523053305430553056305730583059306030613062306330643065...3399 新しいコメント mytarmailS 2023.05.06 12:07 #30571 Aleksey Vyazmikin #:いや、違う。バージョンごとに別々のディレクトリが作られるから、バージョンが混ざってファイルが混ざってしまったというのは奇妙に見える。Rtoolsは 何の ために あるの？ それ以上言うことはない。 どうすればいいか聞いておきながら、なぜやらずに言い争うのか？ サポートは雇ってない。 Aleksey Vyazmikin 2023.05.06 12:18 #30572 mytarmailS #:それなら、もう何も言うことはない。どうすればいいかを聞いておきながら、それをしないで議論するのはなぜか？ 私には選択肢があった。Rの開発者は愚か者で、並行して動作するバージョンをサポートする方法を知らないことを認めるか、パッケージやライブラリがいくつかのバージョンで正しく動作しないことを認めるかだ。私は2番目の選択肢を選んだ。なぜなら、これらのライブラリはユーザーによって書かれており、すべてのバージョンとの互換性を提供するのは難しいからだ。 実際、すべてが正しく動作していることが確認できたので、パッケージのバージョンと言語自体のバージョンの非互換性が原因だったのだ。 本題に入ろう。MT5に読み込ませれば、これらのデータが実際のものと似ているかどうかがわかるだろう。 Maxim Kuznetsov 2023.05.06 12:38 #30573 パリ科学アカデミーのように、HCSから "利益を得る "アルゴリズム、つまりパーペタムモバイルモデルの検討を禁止すべきではないのか？ 唯一の賢明なフォーラムスレッドの7ページがまた無駄になった。 Aleksei Kuznetsov 2023.05.06 12:41 #30574 Aleksey Vyazmikin #:Rの開発者は愚かで、並行動作するバージョンをサポートする方法を知らないことを認めるか、パッケージやライブラリがバージョンによっては正しく動作しないことを認めるか、どちらかを選択しなければならなかった。なぜなら、これらのライブラリはユーザーによって書かれており、すべてのバージョンとの互換性を保証するのは難しいからだ。実際、すべてが正常に動作していることが確認できたので、パッケージのバージョンと言語自体のバージョンの非互換性が原因だったのだ。本題に入ろう。MT5に読み込ませれば、これらのデータが実際のものと似ているかどうかがわかるだろう。 もちろんそうではない。ランダムは簡単に100と-100になる。そして、例えばEURUSDは約1-1.5の範囲にとどまる。国家が自国の通貨に与える影響はランダムには含まれない。 削除済み 2023.05.06 12:54 #30575 シュレーディンガーのアレクサンダーは、ポアソン流の中で、SBでは簡単に取引できたが、FXではロングテールが邪魔をしてできなかった。その後、彼は外国為替証拠金取引もできるようになったが、謎の失踪を遂げた。どうやら、彼の婿が情報公開を禁じたようだ。 mytarmailS 2023.05.06 12:56 #30576 Maxim Kuznetsov #:パリ科学アカデミーのように、ペルパムモバイルモデル、つまりHCSから「利益を得る」アルゴリズムの検討を禁止すべきではないか？フェアレンスレッド77がフェアレンスレッドで and who said anything about profiting from the HSC? ータ もちろんータ ー100、ー100。ー100にー100のー100のー例えばー例えばーEURUSDはー1ー1ー1ー1ー1ー1.5。ー 国家のー国家がー通貨をーにー はい、これは、データがモデルに入る前にローソク足n本ごとに正規化されることを考えると、非常に重要な指摘です。 Aleksey Vyazmikin 2023.05.06 13:15 #30577 Forester #: もちろん、そんなことはない。ランダムは100にも-100にもなりやすい。そして例えばEURUSDは約1-1.5の範囲にとどまる。国家が通貨に与える影響はランダムには含まれない。 株式相場を生成するパッケージがあることは理解しています。通貨ペアを考慮する必要はなく、株式も考慮できる。そうすると、EURUSDでさえポイントの幅がかなり大きい。 しかし、このツールで同じような相場が作れないのであれば、同じような相場が作れるツールが必要だ。 まずやるべきことは、異なる商品のローソク足の組み合わせの統計を収集し、この分布から何らかのランダムを形成することである。さらに複雑にして、ZZ構造の統計を追加し、一方向のトレンドを制限することもできます。一般的に、それはそれについて考える価値がある。 Lilita Bogachkova 2023.05.06 13:21 #30578 AIの質問：可能な限りランダムな価格チャートを作成するには、どの通貨ペアをインデックスで組み合わせるのが最適 ですか？ - 可能な限りランダムな価格チャートを作成するには、互いに相関性の高くない通貨ペアをインデックスで組み合わせることができます。以下にいくつかの通貨ペアを紹介します： EUR/USD と AUD/JPY USD/CADとGBP/CHF NZD/USDとEUR/JPY 豪ドル/米ドルと米ドル/スイスフラン GBP/USDとUSD/JPY これらのペアには、価格に影響を与える異なるファンダメンタルおよびテクニカル要因があります。したがって、これらのペアをインデックスで組み合わせると、よりランダムな価格チャートを得ることができます。しかし、為替市場は非常に予測不可能であるため、完全にランダムな価格チャートというものは存在しないことを覚えておく価値があります。 カスタム金融商品 - 上級者向け - 取引操作 - MetaTrader 5 ヘルプ pow("EURUSD",0.16)*pow("AUDJPY",0.16)*pow("USDCAD",0.16)*pow("GBPCHF",0.16)*pow("NZDUSD",0.16)*pow("EURJPY",0.17) 削除済み 2023.05.06 13:24 #30579 Lilita Bogachkova #:AIからの質問：可能な限りランダムな価格チャートを作成するために、インデックスで組み合わせるのに最も適した通貨ペアは何 ですか？ -可能な限りランダムな価格チャートを作成するには、互いに相関性の高くない通貨ペアをインデックスで組み合わせることができます。以下にいくつかの通貨ペアを紹介します： EUR/USD と AUD/JPY USD/CADとGBP/CHF NZD/USDとEUR/JPY 豪ドル/米ドルと米ドル/スイスフラン ポンド/米ドルと米ドル/円 これらのペアは、その価格に影響を与えるファンダメンタルおよびテクニカル要因が異なります。したがって、これらのペアをインデックスで組み合わせれば、よりランダムな価格チャートを得ることができます。しかし、為替市場は非常に予測不可能であるため、完全にランダムな価格チャートというものは存在しないことを覚えておく価値があります。カスタム金融商品 - 上級者向け - 取引操作 - MetaTrader 5 ヘルプ できるだけボサボサ（反張）であることが望ましい Lilita Bogachkova 2023.05.06 13:26 #30580 Maxim Dmitrievsky #: できれば、できるだけ塊状（反一貫性）であることが望ましい。 可能な限り反一貫性の高い価格チャートを作成したいのであれば、値動きのランダム性や不確実性が高い通貨ペアを選ぶのがベストです。そのような通貨ペアには次のようなものがあります： USD/JPY、EUR/GBP USD/CHFとAUD/CAD NZD/USDとEUR/JPY GBP/USDとUSD/CAD 豪ドル/米ドルと米ドル/スイスドル これらの通貨ペアは相関性が低く、値動き間の相関性も弱い傾向があります。これは、あるペアの動きが他のペアに大きな影響を与えないことを意味し、よりがっしりとした反一貫性のある価格チャートになる可能性があります。トレーダーは常に慎重に各通貨ペアを調査し、リスクと潜在的リターンを考慮する必要があります。 ))) 1...305130523053305430553056305730583059306030613062306330643065...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いや、違う。バージョンごとに別々のディレクトリが作られるから、バージョンが混ざってファイルが混ざってしまったというのは奇妙に見える。Rtoolsは 何の ために あるの？
それ以上言うことはない。
どうすればいいか聞いておきながら、なぜやらずに言い争うのか？
サポートは雇ってない。
それなら、もう何も言うことはない。
どうすればいいかを聞いておきながら、それをしないで議論するのはなぜか？
私には選択肢があった。Rの開発者は愚か者で、並行して動作するバージョンをサポートする方法を知らないことを認めるか、パッケージやライブラリがいくつかのバージョンで正しく動作しないことを認めるかだ。私は2番目の選択肢を選んだ。なぜなら、これらのライブラリはユーザーによって書かれており、すべてのバージョンとの互換性を提供するのは難しいからだ。
実際、すべてが正しく動作していることが確認できたので、パッケージのバージョンと言語自体のバージョンの非互換性が原因だったのだ。
本題に入ろう。MT5に読み込ませれば、これらのデータが実際のものと似ているかどうかがわかるだろう。
パリ科学アカデミーのように、HCSから "利益を得る "アルゴリズム、つまりパーペタムモバイルモデルの検討を禁止すべきではないのか？
唯一の賢明なフォーラムスレッドの7ページがまた無駄になった。
and who said anything about profiting from the HSC?
はい、これは、データがモデルに入る前にローソク足n本ごとに正規化されることを考えると、非常に重要な指摘です。
もちろん、そんなことはない。ランダムは100にも-100にもなりやすい。そして例えばEURUSDは約1-1.5の範囲にとどまる。国家が通貨に与える影響はランダムには含まれない。
株式相場を生成するパッケージがあることは理解しています。通貨ペアを考慮する必要はなく、株式も考慮できる。そうすると、EURUSDでさえポイントの幅がかなり大きい。
しかし、このツールで同じような相場が作れないのであれば、同じような相場が作れるツールが必要だ。
まずやるべきことは、異なる商品のローソク足の組み合わせの統計を収集し、この分布から何らかのランダムを形成することである。さらに複雑にして、ZZ構造の統計を追加し、一方向のトレンドを制限することもできます。一般的に、それはそれについて考える価値がある。
AIの質問：可能な限りランダムな価格チャートを作成するには、どの通貨ペアをインデックスで組み合わせるのが最適 ですか？
可能な限りランダムな価格チャートを作成するには、互いに相関性の高くない通貨ペアをインデックスで組み合わせることができます。以下にいくつかの通貨ペアを紹介します：
これらのペアには、価格に影響を与える異なるファンダメンタルおよびテクニカル要因があります。したがって、これらのペアをインデックスで組み合わせると、よりランダムな価格チャートを得ることができます。しかし、為替市場は非常に予測不可能であるため、完全にランダムな価格チャートというものは存在しないことを覚えておく価値があります。
カスタム金融商品 - 上級者向け - 取引操作 - MetaTrader 5 ヘルプ
できれば、できるだけ塊状（反一貫性）であることが望ましい。
可能な限り反一貫性の高い価格チャートを作成したいのであれば、値動きのランダム性や不確実性が高い通貨ペアを選ぶのがベストです。そのような通貨ペアには次のようなものがあります：
これらの通貨ペアは相関性が低く、値動き間の相関性も弱い傾向があります。これは、あるペアの動きが他のペアに大きな影響を与えないことを意味し、よりがっしりとした反一貫性のある価格チャートになる可能性があります。トレーダーは常に慎重に各通貨ペアを調査し、リスクと潜在的リターンを考慮する必要があります。
