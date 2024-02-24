トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3026 1...301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033...3399 新しいコメント 削除済み 2023.04.13 00:21 #30251 Aleksey Vyazmikin #:効果的だ！予測因子をマスター・サンプルの数値にコード化しますか？ 任意の名前 Aleksey Vyazmikin 2023.04.13 00:25 #30252 Maxim Dmitrievsky #:任意の名前 一般的なサンプルのテーブルのカラムの名前がツリーから取られているのであれば問題ない。 少なくとも効率的に動作するのであれば、速度については後で考えればよい。 削除済み 2023.04.13 00:34 #30253 Aleksey Vyazmikin #:一般的なサンプルテーブルのカラム名がツリーから取られているのであれば問題ない。、ー50万年もの間、ー葉っぱをー摘み続けてきたわけだ。 50万年間、葉っぱを続けてきたわけですからね。正常なものは見つかりましたか？少なくとも10枚は) Aleksey Vyazmikin 2023.04.13 00:40 #30254 Maxim Dmitrievsky #: あなたは50万年も葉っぱを摘んできた。いい葉っぱを見つけたかい？少なくとも10枚は) その結果を発表しました。そう、普通の変種もある。でも、3年間はやっていない。 もう一つ、私の葉の選択の実験はサンプリングだけに限られている。 削除済み 2023.04.13 00:43 #30255 Aleksey Vyazmikin #:その結果を公表した。ああ、いい選択肢もある。でも、もう3年もやっていない。もうひとつ、私の葉の選択に関する実験は、サンプリングだけに限られている。 もう3年もやってないってどういうこと？えっとね、発生が早いんだ。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.13 01:23 #30256 Maxim Dmitrievsky #: 。 えーと、生成速度が速い。 世界的に - 量子表と従事していた。さまざまなサンプルを含め、多くのテストや実験が行われた。 削除済み 2023.04.13 12:55 #30257 Aleksey Vyazmikin #:私は世界的に量子表に携わっていた。さまざまなサンプルを含め、多くのテストや実験を行った。 そのルールをどのような形でキャットバストに押し込むのか。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.13 13:22 #30258 Maxim Dmitrievsky #:キャットバスターにはどのようなルールを設けているのですか？ それとも全く参加しないのですか？ 二進法で。列はルールの番号で、値は "1"-ルールが機能した、"0"-ルールが機能しなかった。そして対象はメインサンプルと同じ。 これがすべてを集計する1つの方法だ。しかし、CatBoostはここではあまりいい仕事をしていないようだ。非常に希薄なデータだ。 削除済み 2023.04.13 13:26 #30259 Aleksey Vyazmikin #:バイナリ形式。列はルール番号で、値は "1" - ルールが機能した、"0" - ルールが機能しなかった、である。また、対象はメイン・サンプルと同じである。これがすべてを集計する1つの方法だ。しかし、CatBoostはここではあまりいい仕事をしていないようだ。非常に希薄なデータだ。また、ルールは売り買いの一方通行です。ストップはそれに合わせて調整されているだけなのでしょうか？もしブスティングに入れないのであれば。 チェックボットを一気に生成して、テスター/オプティマイザーで必要なルールをチェックすればいいと思います。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.13 13:36 #30260 Maxim Dmitrievsky #:ルールは売り買いの一方通行です。ストップはそれに合わせるだけですか？もし、ブスティングに突っ込まないのであれば私が実演していた旧アプローチの結果では、3つのクラス・ラベルがあった - "1" - 買い、"-1" - 売り、"0" - 取引しない。現在は、「1」-取引、「0」-取引なしという2つのラベルを使い、カラム名は「Target_100」である。方向は別の列 "Target_P "で定義され、買いと売りの財務結果は対応する列 "Target_100_Buy "と "Target_100_Sell "で定義される。また、このサンプルでは、"Time "という日付の補助カラムがある。一般的に、サンプルの最後尾にはこれらのカラムがすべて含まれ、以下のようになります。 1...301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
効果的だ！
予測因子をマスター・サンプルの数値にコード化しますか？
任意の名前
任意の名前
一般的なサンプルのテーブルのカラムの名前がツリーから取られているのであれば問題ない。
少なくとも効率的に動作するのであれば、速度については後で考えればよい。
、ー50万年もの間、ー葉っぱをー摘み続けてきたわけだ。
あなたは50万年も葉っぱを摘んできた。いい葉っぱを見つけたかい？少なくとも10枚は)
その結果を発表しました。そう、普通の変種もある。でも、3年間はやっていない。
もう一つ、私の葉の選択の実験はサンプリングだけに限られている。
世界的に - 量子表と従事していた。さまざまなサンプルを含め、多くのテストや実験が行われた。
私は世界的に量子表に携わっていた。さまざまなサンプルを含め、多くのテストや実験を行った。
そのルールをどのような形でキャットバストに押し込むのか。
キャットバスターにはどのようなルールを設けているのですか？ それとも全く参加しないのですか？
二進法で。列はルールの番号で、値は "1"-ルールが機能した、"0"-ルールが機能しなかった。そして対象はメインサンプルと同じ。
これがすべてを集計する1つの方法だ。しかし、CatBoostはここではあまりいい仕事をしていないようだ。非常に希薄なデータだ。
また、ルールは売り買いの一方通行です。ストップはそれに合わせて調整されているだけなのでしょうか？もしブスティングに入れないのであれば。チェックボットを一気に生成して、テスター/オプティマイザーで必要なルールをチェックすればいいと思います。
ルールは売り買いの一方通行です。ストップはそれに合わせるだけですか？もし、ブスティングに突っ込まないのであれば
私が実演していた旧アプローチの結果では、3つのクラス・ラベルがあった - "1" - 買い、"-1" - 売り、"0" - 取引しない。
現在は、「1」-取引、「0」-取引なしという2つのラベルを使い、カラム名は「Target_100」である。方向は別の列 "Target_P "で定義され、買いと売りの財務結果は対応する列 "Target_100_Buy "と "Target_100_Sell "で定義される。また、このサンプルでは、"Time "という日付の補助カラムがある。
一般的に、サンプルの最後尾にはこれらのカラムがすべて含まれ、以下のようになります。