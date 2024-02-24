トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3026

新しいコメント
削除済み  
Aleksey Vyazmikin #:

効果的だ！

予測因子をマスター・サンプルの数値にコード化しますか？

任意の名前

 
Maxim Dmitrievsky #:

任意の名前

一般的なサンプルのテーブルのカラムの名前がツリーから取られているのであれば問題ない。

少なくとも効率的に動作するのであれば、速度については後で考えればよい。

削除済み  
Aleksey Vyazmikin #:

一般的なサンプルテーブルのカラム名がツリーから取られているのであれば問題ない。

、ー50万年もの間、ー葉っぱをー摘み続けてきたわけだ。

50万年間、葉っぱを続けてきたわけですからね。正常なものは見つかりましたか？少なくとも10枚は)
 
Maxim Dmitrievsky #:
あなたは50万年も葉っぱを摘んできた。いい葉っぱを見つけたかい？少なくとも10枚は)

その結果を発表しました。そう、普通の変種もある。でも、3年間はやっていない。

もう一つ、私の葉の選択の実験はサンプリングだけに限られている。

削除済み  
Aleksey Vyazmikin #:

その結果を公表した。ああ、いい選択肢もある。でも、もう3年もやっていない。

もうひとつ、私の葉の選択に関する実験は、サンプリングだけに限られている。

もう3年もやってないってどういうこと？
えっとね、発生が早いんだ。
 
Maxim Dmitrievsky #:

えーと、生成速度が速い。

世界的に - 量子表と従事していた。さまざまなサンプルを含め、多くのテストや実験が行われた。

削除済み  
Aleksey Vyazmikin #:

私は世界的に量子表に携わっていた。さまざまなサンプルを含め、多くのテストや実験を行った。

そのルールをどのような形でキャットバストに押し込むのか。

 
Maxim Dmitrievsky #:

キャットバスターにはどのようなルールを設けているのですか？ それとも全く参加しないのですか？

二進法で。列はルールの番号で、値は "1"-ルールが機能した、"0"-ルールが機能しなかった。そして対象はメインサンプルと同じ。

これがすべてを集計する1つの方法だ。しかし、CatBoostはここではあまりいい仕事をしていないようだ。非常に希薄なデータだ。

削除済み  
Aleksey Vyazmikin #:

バイナリ形式。列はルール番号で、値は "1" - ルールが機能した、"0" - ルールが機能しなかった、である。また、対象はメイン・サンプルと同じである。

これがすべてを集計する1つの方法だ。しかし、CatBoostはここではあまりいい仕事をしていないようだ。非常に希薄なデータだ。

また、ルールは売り買いの一方通行です。ストップはそれに合わせて調整されているだけなのでしょうか？もしブスティングに入れないのであれば。

チェックボットを一気に生成して、テスター/オプティマイザーで必要なルールをチェックすればいいと思います。
 
Maxim Dmitrievsky #:

ルールは売り買いの一方通行です。ストップはそれに合わせるだけですか？もし、ブスティングに突っ込まないのであれば

私が実演していた旧アプローチの結果では、3つのクラス・ラベルがあった - "1" - 買い、"-1" - 売り、"0" - 取引しない。

現在は、「1」-取引、「0」-取引なしという2つのラベルを使い、カラム名は「Target_100」である。方向は別の列 "Target_P "で定義され、買いと売りの財務結果は対応する列 "Target_100_Buy "と "Target_100_Sell "で定義される。また、このサンプルでは、"Time "という日付の補助カラムがある。

一般的に、サンプルの最後尾にはこれらのカラムがすべて含まれ、以下のようになります。

1...301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033...3399
新しいコメント