5年前、"oanda "で取引していた時の日記に、偶然にもある取引を発見したのです。希望とある種の市場ロマンにあふれた良い時代だった。:)
あなたは貯蓄/配分が何であるかを理解している場合は、正常に入力するだけでなく、全体の動きを待つために、最も重要な規律と忍耐からお金を取る人を理解し、最後の項目で、私は慢性的な問題を持って、そしてそれは私がアルゴリズムに参加した理由です：）。
P.S.トレーディングシステムの全貌を1つの記事にまとめました FREE :))
いいえ、間違いではありません。
ガラガラというのは、かなり卑近なジョークです。
一方では、データ収集、モデリング、モデル評価という機械学習の全サイクルをわずかなコストで見ることができます。
その一方で、モデルがシンプルであるかのような錯覚に陥ります。そして、これはまったく簡単なことではありません。使用するモデルの各要素は、非常に熟考された姿勢が必要です。そして、これはMIを適用する作業の絶対にすべての段階で必要である。特に、ターゲット変数の選択も簡単な問題ではない。非常に魅力的なターゲット変数を選択しても、その予測因子を選択することは不可能であることがわかる。記事中のEAの場合、厳密にはWHATが予測されているのか全く不明ですが...。
聖杯なんてものは存在しないし、もっと言えば幻想もない、仕事と知識が必要なんだ。
先行指標を取ったということは、すでに未来にシフトしている。 モメンタム指標を取ったら、半期分シフトしなければならないが、ZZ 、ある瞬間の未来を示す。ZZ と取引するには、それが再プライシングされていない場合、それをシフトする必要はありません？ラグがある窓の統計はシフトさせるべきで、ZZ はラグがなく、ZZ の傾きは理想的な位置方向を示して おり、分類器に教示する必要があります。
ZZ 膝の間の距離がオフセットステップよりずっと大きければ、オフセットは学習を大きく損ねることはありませんが、ZZより 先になるようにシステムを教えることになり、それは「完璧より良い」働きをするように教えることを意味し、適切な属性がまだ形成されていない可能性があるので、明白な理由で学習を悪化させることになります。
私はどんな簡単な系列でも、例えば正弦波の半分の周期の勢い、ターゲットZZ 、シフトあり、なしで森に教えることを助言します。シフトありは、なしより少し悪くなることがわかるかもしれません。
要は、先行指標を取ったということは、すでに未来にシフトしているということです。モメンタムを取ったのであれば、そう、半期分シフトしなければなりませんが、ZZ はこの特定の瞬間に未来を示しています。ZZ と取引するには、それが再プライシングされていない場合、それをシフトする必要はありません？ラグがある窓の統計はシフトさせるべきで、ZZ はラグがなく、ZZ の傾きは理想的な位置方向を示して おり、分類器に教示する必要があります。
ZZ 膝の間の距離がオフセットステップよりずっと大きければ、オフセットは学習を大きく損ねることはありませんが、ZZより 先になるようにシステムを教えることになり、それは「完璧より良い」働きをするように教えることを意味し、適切な属性がまだ形成されていない可能性があるので、明白な理由で学習を悪化させることになります。
例えば、正弦波の半周期分の運動量とZZ ターゲット のような単純な系列を、シフトあり、なしで森に教えてみると、シフトありの方が少し悪いことが分かるかもしれません。
計算結果が分かると良いですね。
これらのテーマについては、すでにサイト上で公開されている記事をすべて読んでいただき、自転車の発明については記述しないのでしょうか？
新しい発想はいつも面白い。
グッドラック
そう、3ルーブルのサルでもできるのが、この典型的な下降フラッグだ。
アハハハ...。典型的なストキャスティクスは典型的な買われすぎのゾーンにあり、典型的なトレンドラインは典型的に破られ、私が見逃している他の典型的な何かがあったのです。そして案の定、そこには典型的な価格分析を後から行うアナリストもいた......。次のFX厨の典型的な被害者だな・・・。
アハハハ...。典型的なストキャスティクスは典型的な買われすぎのゾーンにあり、典型的なトレンドラインは典型的に破られ、私が見逃している他の典型的な何かがあったのです。そして案の定、そこには典型的な事後的に価格を分析するアナリストがいた......。またFX厨の典型的な被害者だな・・・。
典型的な下降トレンドのフラグであり、購入は終了し、新規販売は開始された......何が問題なのか。実は、そこには2つの国旗があるんです。典型的な方向性のある売り、典型的な方向性のある買い戻し、市場には何も新しいことはなく、これからもないだろう。
典型的な下降トレンドのフラグで、購入は終了し、新規販売は開始されました。そこには、実は2つの国旗があるのです。典型的な方向性のある売り、典型的な方向性のある買い戻し、市場には何も新しいものはなく、これからもないでしょう。
もう一度言いますが、すべては事後典型です。事後には、ストキャスティクス、ニュース、パターン、その他のデタラメで市場のトレンドを説明することができます。明日は、信号が繰り返され、意思決定がポストファクタムの代わりにリアルタイムで取られなければならないでしょう。 すべてのハムスターは、この典型的な 信号でお金を失うことになり、この状況は皮肉なしで市場のために典型的であろう。
あなたの旗が機能しなかった例を何百万と見つけることができます。この典型は何ですか？さらに、私はランダムなノイズを生成して、それがユーロドルであると言って与えることができ、あなたはそこにあなたの下降フラグの数百を見つけるでしょう、それは彼らがそこにあることを意味するのでしょうか？ユーロドルでないことにすら気づかないだろう、考えてみてほしい。
もう一度繰り返しますが、ポストファクタムの典型です、ポストファクタムは確率論、ニュース、フィギュア、その他どんなでたらめでも動きを説明できます、左耳がかゆいという落ちも説明できます、ハムスターにもっともらしく聞こえれば、彼らはそれを信じてこの寓話は成立します、でもね？明日、信号が繰り返され、意思決定が事後ではなくリアルタイムで行われなければならないとき。 すべてのハムスターは、この典型的な 信号でお金を失うことになり、この状況は市場のために典型的であろう。
あなたの旗が機能しなかった例を何百万と見つけることができます。この典型は何ですか？さらに、私はランダムなノイズを生成して、それがユーロドルであると言って与えることができ、あなたはそこにあなたの下降フラグの数百を見つけるでしょう、それは彼らがそこにあることを意味するのでしょうか？ユーロドルでないことに気づいてない、よく考えてみてください。
方向性が見えたのですか？ 見えたのだから、参加者はその瞬間の結論に従ったのでしょう。すべて主なものを信じるようになった - フォーラムメンバーmql5 mytarmalisの科学的な作品を使用する)) あなたはそれを自分で信じていますか？ それはちょうどばかげている。
まあ、笑い話にしましょう!!!!)))本当に、みんなそれぞれの考えを持っているので、なんとも......（笑)。
まあ、笑い話にしましょう!!!!)))ほんとに人それぞれ、まあそれはそれとして......)